Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим
Хоррор про Болотную тварь и сериал про Бустера Голда — делимся всеми подробностями о планах киностудии на ближайшие годы.
Джеймс Ганн анонсировал новые проекты обновленной киновселенной DC. В ближайшие несколько лет нас ждет сразу несколько громких сериалов и полнометражных фильмов про героев любимых комиксов. Ганн рассказал о том, что планирует создать общую вселенную DC, чтобы зрители не путались, что можно считать частью общего сюжета, а что — нет. Первая глава кинематографической вселенной получила название «Боги и монстры». В нее войдут 5 полнометражных фильмов и 5 сериалов.
Бэтмен: Храбрый и смелый
Основанный на серии одноименных комиксов, фильм расскажет историю становления пятого по счету Робина – сына Брюса Уэйна Дэмиана. Так как действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, отличной от той, которую создал Мэтт Ривз в фильме «Бэтмен» 2022 года, Роберт Паттинсон здесь не появится. Пока студия находится в поиске актера на роль Бэтмена. К слову, проект с названием «Бэтмен: Храбрый и смелый» мы уже видели: в 2008 году на канале Cartoon Network появился одноименный мультсериал, в котором Бэтмен, объединившись с другими супергероями, спасал вселенную от злодеев.
Супермен: Наследие
В 2025 году ожидается премьера фильма самого Ганна «Супермен: Наследие» о молодости Кларка Кента. По словам создателей проекта, не стоит ожидать классической истории о становлении героя. Большая часть фильма будет сосредоточена на попытках Супермена найти баланс между своим криптонианским происхождением и человеческим воспитанием. Так как действие будущего фильма разворачивается раньше, чем действие «Лиги справедливости», было решено, что Генри Кавилл не вернется к роли Супермена. Поиски актера на главную роль пока продолжаются.
Супергерл: Женщина будущего
Фильм основан на серии комиксов известного писателя Тома Кинга. Предстоящий сольник, как и известный сериал «Супергерл», расскажет о кузине супермена Каре Зор-Эл и, по словам авторов, будет гораздо более мрачным, чем можно было ожидать. Пока неизвестно, сыграет ли главную роль Саша Калле, исполнившая роль Супергерл в предстоящем фильме «Флэш», или же студия утвердит другую актрису.
Болотная тварь
Болотная тварь уже становилась главным героем собственного проекта в одноименном хоррор-сериале 2019 года, рассказывающем о том, как ученый Алек Холланд превращается в монстра. Еще раньше, в 1981 году, мастер ужасов Уэс Крэйвен также снял фильм про персонажа комиксов. Джеймс Ганн рассказал фанатам, что его хоррор «Болотная тварь» выйдет мрачным и по-настоящему пугающим и расскажет историю происхождения чудовища.
Авторитеты
Первым фильмом новой главы DC, в центре внимания которого — целая группа персонажей, а не отдельный герой, станут «Авторитеты», снятые на основе одноименной серии комиксов. Комикс Уоррена Эллиса и Брайана Хитча рассказывает о группе супергероев, которые борются со злом зачастую весьма радикальными и нестандартными методами. В команду Авторитетов входят повелительница электричества Дженни Спаркс, обладающий способностью преобразовывать солнечную энергию в тепловые лучи Апполо, ученая Инженер и многие другие.
Сериал «Бустер Голд»
Созданный авторов комиксов Дэном Юргенсом, Бустер Голд — человек из будущего, который пытается стать супергероем, используя продвинутые технологии. Персонаж упоминался в мультсериалах «Лига справедливости», «Бэтмен: Храбрый и отважный», а его первое появление в кино состоялось в 18-м эпизоде 10-го сезона сериала «Тайны Смолвиля», где его роль сыграл Эрик Мартсолф. Кто сыграет Бустера Голда в новом сериале, пока неизвестно.
Сериал «Аманда Уоллер»
Высокопоставленная чиновница и командир Отряда самоубийц Аманда Уоллер не раз появлялась на больших экранах. Ее роль в фильмах «Отряд самоубийц», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и в сериале «Миротворец» исполнила актриса Виола Дэвис. Она вернется к своей роли и в сольном сериале, действие которого, как предполагается, происходит между первым и вторым сезонами «Миротворца».
Сериал «Зеленый фонарь»
Работа над сериалом ведётся с 2019 года. По словам создателей, проект будет посвящен сразу двум супергероям: Хэлу Джордану и Джону Стюарту. Персонаж уже не раз появлялся на экране. Самыми известными проектами с участием Зеленого фонаря стали одноименный мультсериал 2012 года и фильм, где роль супергероя досталась Райану Рейнольдсу. В обоих случаях главным героем стал Хэл Джордан, но, в отличие от мультсериала, фильм зрителям не понравился. Джон Стюарт же появился в качестве одного из главных персонажей в мультсериале 2001 года «Лига справедливости».
Сериал «Чудо-женщина: Потерянный рай»
Действие сериала «Потерянный рай» основано на одноименной главе комикса «Чудо-женщина» и рассказывает историю происхождения амазонок. Галь Гадот, исполнившая роль Дианы Принс в фильме «Чудо-женщина», в сериале не появится, так как события разворачиваются до рождения ее героини. Сопродюсер студии DC Питер Сафран пообещал фанатам, что они увидят историю в духе «Игры престолов» о соперничестве и борьбе за власть на родине амазонок, в Темискире.
Анимационный сериал «Существа-коммандос»
Сценарий к сериалу о команде супергероев напишет сам Ганн. В числе персонажей появятся завербованный Амандой Уоллер полковник Рик Флэг, ученый Нина Мазурски, Франкенштейн, знакомое нам по «Отряду самоубийц: Миссия навылет» антропоморфное существо Ласка и другие. Как говорят создатели сериала, велика вероятность, что актеры, которые озвучат персонажей мультсериала, позднее вернутся к своим ролям в полнометражных проектах студии.
Также Джеймс Ганн анонсировал несколько полнометражных проектов, не связанных с основной вселенной комиксов:
Джокер: Безумие на двоих
Тодд Филлипс вновь вернется ко вселенной DC и продолжит рассказывать историю Артура Флека, который теперь стал пациентом психиатрической больницы, где он и познакомится с Харли Квинн. Хоакин Феникс вернется к роли Джокера, а роль его возлюбленной исполнит Леди Гага. Фильм выйдет на большие экраны 4 октября 2024 года.
Бэтмен-2
Сиквел фильма Мэтта Ривза, в котором Роберт Паттинсон вернется к роли Брюса Уэйна. Фильм является прямым продолжением первой части и еще больше углубится в историю главного героя. Премьера запланирована на 3 октября 2025 года. Также в разработке находится и третий фильм о Бэтмене.
Еще одним проектом, не связанным с основной вселенной DC, станет фильм о темнокожем Супермене. О фильме пока мало что известно. Можно сказать лишь то, что сценаристом стал писатель Та-Нехиси Коутс, прославившийся своей документальной книгой «Между миром и мной», по которой был снят одноименный фильм. А продюсером стал знакомый нам по «Звездному пути» и «Звездным войнам: Пробуждению силы» Джей Джей Абрамс.