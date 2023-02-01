Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим

Хоррор про Болотную тварь и сериал про Бустера Голда — делимся всеми подробностями о планах киностудии на ближайшие годы.

Джеймс Ганн анонсировал новые проекты обновленной киновселенной DC. В ближайшие несколько лет нас ждет сразу несколько громких сериалов и полнометражных фильмов про героев любимых комиксов. Ганн рассказал о том, что планирует создать общую вселенную DC, чтобы зрители не путались, что можно считать частью общего сюжета, а что — нет. Первая глава кинематографической вселенной получила название «Боги и монстры». В нее войдут 5 полнометражных фильмов и 5 сериалов.

Бэтмен: Храбрый и смелый

Основанный на серии одноименных комиксов, фильм расскажет историю становления пятого по счету Робина – сына Брюса Уэйна Дэмиана. Так как действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, отличной от той, которую создал Мэтт Ривз в фильме « Бэтмен » 2022 года, Роберт Паттинсон здесь не появится. Пока студия находится в поиске актера на роль Бэтмена. К слову, проект с названием «Бэтмен: Храбрый и смелый» мы уже видели: в 2008 году на канале Cartoon Network появился одноименный мультсериал, в котором Бэтмен, объединившись с другими супергероями, спасал вселенную от злодеев.

Мультсериал «Бэтмен: Храбрый и смелый»

Супермен: Наследие

В 2025 году ожидается премьера фильма самого Ганна «Супермен: Наследие» о молодости Кларка Кента. По словам создателей проекта, не стоит ожидать классической истории о становлении героя. Большая часть фильма будет сосредоточена на попытках Супермена найти баланс между своим криптонианским происхождением и человеческим воспитанием. Так как действие будущего фильма разворачивается раньше, чем действие « Лиги справедливости », было решено, что Генри Кавилл не вернется к роли Супермена. Поиски актера на главную роль пока продолжаются.

Супермен в комиксах

Фильм основан на серии комиксов известного писателя Тома Кинга. Предстоящий сольник, как и известный сериал «Супергерл», расскажет о кузине супермена Каре Зор-Эл и, по словам авторов, будет гораздо более мрачным, чем можно было ожидать. Пока неизвестно, сыграет ли главную роль Саша Калле, исполнившая роль Супергерл в предстоящем фильме « Флэш », или же студия утвердит другую актрису.

Супергерл в комиксах

Болотная тварь

Болотная тварь уже становилась главным героем собственного проекта в одноименном хоррор-сериале 2019 года, рассказывающем о том, как ученый Алек Холланд превращается в монстра. Еще раньше, в 1981 году, мастер ужасов Уэс Крэйвен также снял фильм про персонажа комиксов. Джеймс Ганн рассказал фанатам, что его хоррор «Болотная тварь» выйдет мрачным и по-настоящему пугающим и расскажет историю происхождения чудовища.

Болотная тварь

Авторитеты

Первым фильмом новой главы DC, в центре внимания которого — целая группа персонажей, а не отдельный герой, станут «Авторитеты», снятые на основе одноименной серии комиксов. Комикс Уоррена Эллиса и Брайана Хитча рассказывает о группе супергероев, которые борются со злом зачастую весьма радикальными и нестандартными методами. В команду Авторитетов входят повелительница электричества Дженни Спаркс, обладающий способностью преобразовывать солнечную энергию в тепловые лучи Апполо, ученая Инженер и многие другие.

Комикс «Авторитеты»

Сериал «Бустер Голд»

Созданный авторов комиксов Дэном Юргенсом, Бустер Голд — человек из будущего, который пытается стать супергероем, используя продвинутые технологии. Персонаж упоминался в мультсериалах «Лига справедливости», «Бэтмен: Храбрый и отважный», а его первое появление в кино состоялось в 18-м эпизоде 10-го сезона сериала « Тайны Смолвиля », где его роль сыграл Эрик Мартсолф. Кто сыграет Бустера Голда в новом сериале, пока неизвестно.

Бустер Голд в мультсериале «Бэтмен: Храбрый и отважный»

Сериал «Аманда Уоллер»

Высокопоставленная чиновница и командир Отряда самоубийц Аманда Уоллер не раз появлялась на больших экранах. Ее роль в фильмах « Отряд самоубийц », « Отряд самоубийц: Миссия навылет » и в сериале « Миротворец » исполнила актриса Виола Дэвис . Она вернется к своей роли и в сольном сериале, действие которого, как предполагается, происходит между первым и вторым сезонами «Миротворца».

Отряд самоубийц

Сериал «Зеленый фонарь»

Работа над сериалом ведётся с 2019 года. По словам создателей, проект будет посвящен сразу двум супергероям: Хэлу Джордану и Джону Стюарту. Персонаж уже не раз появлялся на экране. Самыми известными проектами с участием Зеленого фонаря стали одноименный мультсериал 2012 года и фильм , где роль супергероя досталась Райану Рейнольдсу . В обоих случаях главным героем стал Хэл Джордан, но, в отличие от мультсериала, фильм зрителям не понравился. Джон Стюарт же появился в качестве одного из главных персонажей в мультсериале 2001 года «Лига справедливости».

Зеленый фонарь (2011)

Сериал «Чудо-женщина: Потерянный рай»

Действие сериала «Потерянный рай» основано на одноименной главе комикса «Чудо-женщина» и рассказывает историю происхождения амазонок. Галь Гадот , исполнившая роль Дианы Принс в фильме « Чудо-женщина », в сериале не появится, так как события разворачиваются до рождения ее героини. Сопродюсер студии DC Питер Сафран пообещал фанатам, что они увидят историю в духе « Игры престолов » о соперничестве и борьбе за власть на родине амазонок, в Темискире.

Чудо-женщина

Анимационный сериал «Существа-коммандос»

Сценарий к сериалу о команде супергероев напишет сам Ганн. В числе персонажей появятся завербованный Амандой Уоллер полковник Рик Флэг, ученый Нина Мазурски, Франкенштейн, знакомое нам по «Отряду самоубийц: Миссия навылет» антропоморфное существо Ласка и другие. Как говорят создатели сериала, велика вероятность, что актеры, которые озвучат персонажей мультсериала, позднее вернутся к своим ролям в полнометражных проектах студии.

Ласка в комиксах

Также Джеймс Ганн анонсировал несколько полнометражных проектов, не связанных с основной вселенной комиксов:

Тодд Филлипс вновь вернется ко вселенной DC и продолжит рассказывать историю Артура Флека, который теперь стал пациентом психиатрической больницы, где он и познакомится с Харли Квинн. Хоакин Феникс вернется к роли Джокера, а роль его возлюбленной исполнит Леди Гага . Фильм выйдет на большие экраны 4 октября 2024 года.

Джокер

Сиквел фильма Мэтта Ривза, в котором Роберт Паттинсон вернется к роли Брюса Уэйна. Фильм является прямым продолжением первой части и еще больше углубится в историю главного героя. Премьера запланирована на 3 октября 2025 года. Также в разработке находится и третий фильм о Бэтмене.

Бэтмен (2022)

Еще одним проектом, не связанным с основной вселенной DC, станет фильм о темнокожем Супермене. О фильме пока мало что известно. Можно сказать лишь то, что сценаристом стал писатель Та-Нехиси Коутс, прославившийся своей документальной книгой «Между миром и мной», по которой был снят одноименный фильм . А продюсером стал знакомый нам по « Звездному пути » и « Звездным войнам: Пробуждению силы » Джей Джей Абрамс .