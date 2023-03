Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»

26 марта, HBO

Кому смотреть: тем, кому не терпится узнать, как закончится история склочной семьи Рой.

Отмеченный множеством наград, мегапопулярный сатирический сериал о богатом семействе Рой возвращается с четвертым и последним сезоном. Подробностей о грядущем финале не так много. Известно, что новые серии будут посвящены продаже семейного медиаконгломерата «Уэйстар Ройко» визионеру-технократу Лукасу Мэтссону и тому сдвигу, который это событие произведет в расстановке сил внутри дома Роев. Грег, Том и Джерри поддерживают Логана, а его дети готовы на многое, чтобы подорвать авторитет отца. К своим ролям вернется весь постоянный каст сериала, включая Брайана Кокса, Джереми Стронга, Кирана Калкина, Мэттью Макфейдена, Сару Снук и других. В роли шведского технократа снова появится Александр Скарсгард («Варяг»). На завершение истории у бессменного шоураннера сериала Джесси Армстронга десять эпизодов. Первую серию вновь поставит Марк Майлод, активно снимавший для предыдущих сезонов и недавно представивший комедийный триллер «Меню».

Наследники

26 марта, Showtime

Кому смотреть: тем, кто не боится узнать, как провела зиму Королева с Оленьими Рогами.

Команда девушек, которые летели на соревнование по женскому футболу, а в результате крушения самолета оказались на необитаемом острове, снова возвращается на экраны. Первый сезон принес сериалу любовь публики и критиков, а также несколько номинаций «Эмми». Второй сезон выглядит серьезнее и вводит в повествование новых игроков. В сериале по-прежнему две временные линии: одна разворачивается в 90-х на острове, где героини вынуждены выживать, вторая происходит в наше время, где спасшиеся девушки спустя 25 лет постоянно сталкиваются с последствиями жутких событий прошлого. Диалог этих двух линий рождает напряжение, и авторы не собираются выкладывать все карты на стол. Новые серии будут посвящены суровой зиме на острове под управлением наводящей страх королевы и попыткам уже взрослых женщин справиться с тем мраком, который они то и дело обнаруживают внутри себя. В касте, помимо постоянных актеров сериала, будет пополнение: Симона Кэсселл («Оби-Ван Кеноби») сыграет взрослую Лотти, а Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв») — взрослую Вэн. Кроме того, во второстепенной роли появится Элайджа Вуд. Создателями шоу по-прежнему выступают Эшли Лайл и Барт Никерсон («Нарко»).

Шершни (2-й сезон)

26 марта, Paramount +

Кому смотреть: тем, кто всегда с подозрением относился к оставлению своих личных данных в Интернете.

Кифер Сазерленд возвращается на телевидение в экшен-триллере про шпиона, который пытается остановить цифровой заговор. Сазерленд почти десять лет играл в сериале «24 часа» агента, боровшегося с террористами. В «Кроличьей норе» его персонаж изначально не выступает на стороне абсолютного добра. Главный герой сериала Джон Уир занимается корпоративным и частным шпионажем. На одном из заказов его подставляют, так что он ввязывается в сюжет, в котором задействованы могущественные организации, добывающие персональные данные пользователей ради контроля над населением разных стран. Используя инструменты слежки, дезинформации и другие свои навыки, Джон попытается помешать преступлениям, нарушающим принципы демократии на глобальном уровне. Помимо Сазерленда, в сериале появится Чарльз Дэнс («Игра престолов»). Шоураннерами проекта выступили Джон Рекуа и Гленн Фикарра, ранее работавшие над мини-сериалом «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй.

Кроличья нора

23 марта, Netflix

Кому смотреть: тем, кому нравятся шпионские сюжеты в духе «Джека Райана».

Сериал Шона Райана («Обмани меня») основан на романе Мэттью Кверка, который рассказывает о молодом агенте ФБР Питере Сазерленде, который прозябает на одной из самых скучных должностей в бюро. Его задача — сидеть у специального телефона в подвале Белого дома, по которому может позвонить один из сотрудников под прикрытием. Телефон обычно молчит, но однажды звонок все-таки раздается: на другом конце провода Питер слышит голос девушки, которая просит о помощи. Шпионский заговор в высших эшелонах управления прилагается. Главную роль исполняет Гэбриел Бассо («Только правда»). В одной из второстепенных ролей — Хонг Чау, номинированная в этом году на «Оскар» за работу в драме «Кит» Даррена Аронофски. Пилотный эпизод поставил Сет Гордон, известный по комедии «Несносные боссы» и нескольким эпизодам сериала «Ради всего человечества».

Ночной агент

24 марта, Hulu

Кому смотреть: фанатам жанра мюзикл.

Музыкальный ситком — так, стриминг Hulu преподносит свое новое шоу. Оригинальные песни для него написали обладатели «Оскара» Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, сочинившие хит «Отпусти и забудь» ("Let it go") для диснеевского «Холодного сердца». Кроме того, супруги работали над сериалом «Ванда/Вижн» и фильмами-мюзиклами «Тик-так… БУМ!» и «Дорогой Эван Хансен». По сюжету в конце 1990-х домохозяйка из Вермонта Линдси перебирается в Нью-Йорк, чтобы стать писательницей. Там она знакомится с Мигелем, романтиком, затесавшимся в сфере крупного банковского инвестирования. Они влюбляются друг в друга, несмотря на одну странность. В головах обоих живут разные персонажи, которые говорят с ними, как будто находятся рядом. Главные роли исполняют Мэй Уитман («Хорошие девчонки») и Карлос Валдес («Флэш»). Режиссером выступил Томас Кейл, постановщик мюзиклов «Гамильтон» и «Фосси/Вердон».

Здесь

21 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кому не жаль полтора часа своей жизни.

Удивительный результат показывает в зарубежной прессе ужастик «Дети кукурузы» по Стивену Кингу. Редкий рецензент берется хвалить этот фильм, а если и делает это, то выглядит это как самовнушение человека, который страшно любит тусовки, но закрыт на карантин: мол, раз мы в таких дурацких условиях, будем наслаждаться тем немногим, что имеем, и в качестве стробоскопа используем прикроватный светильник. Большинство же просто констатирует, что смысла в происходящем на экране нет никакого. В рассказе Кинга, опубликованном в 1977 году, речь идет о компании фермерских детишек, которые поклоняются демону, живущему в полях кукурузы, и в его честь убивают всех взрослых вокруг. Новый фильм — ребут этой оригинальной истории, породившей в общей сложности уже около десяти версий. В картине демон, обычно остававшийся незримым, вдруг воплощается в образе непонятного существа, а детки мстят взрослым, по нелепой причине устроившим массовое убийство в начале фильма. Неожиданно дети оказываются эко-активистами, которые пытаются спасти поля кукурузы, отравленные токсичными веществами. Режиссером фильма выступил Курт Уиммер, ставивший в нулевых антиутопии «Эквилибриум» и «Ультрафиолет».

Дети кукурузы

26 марта, Hulu

Кому смотреть: любителям экранизаций BBC и английской классики.

Новая адаптация романа Чарльза Диккенса создавалась под руководством Стивена Найта, известного сериалом «Острые козырьки». Главный герой «Больших надежд» — сирота Пип, который на пути к блестящему будущему оказывается в центре манипуляций и искушений, разрушительных для его невинной души. Важную роль в его взрослении играет мисс Хэвишем, эксцентричная вдова, воспитывающая девушку Эстеллу как оружие против мужчин. В предыдущей экранизации роль мисс Хэвишем исполняла Хелена Бонем Картер, у Найта ее сыграла Оливия Колман. Для актрисы роль эксцентричной и властной женщины не первая в фильмографии. Стоит только вспомнить, что свой первый «Оскар» она получила за роль взбалмошной королевы в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. Образ Пипа в шестисерийном шоу воплотил Финн Уайтхед («Эмили»), а Эстеллу сыграла Шалом Брюн-Фрэнклин («Скользкий путь»). Среди исполнительных продюсеров также Том Харди и Ридли Скотт.

Большие надежды

23 марта, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кто очень любит Хью Джекмана и кому близки сюжеты про проблему отцов и детей.

Флориан Зеллер громко дебютировал с драмой «Отец» в 2020 году. Главная роль принесла Энтони Хопкинсу «Оскар», а режиссеру дополнительную известность. «Сын», хоть и пошел в «Отца» по многим параметрам, но оказался не настолько успешным. В прессе театральные истоки творчества Зеллера из плюса превратились в минус. Его вторая картина идейно принадлежит трилогии про дисфункциональные семьи, которую автор изначально написал в форме пьес. В центре повествования «Сына» успешный юрист, пытающийся наладить отношения с отстраненным подростком, ребенком от прошлого брака. Однако поведение мальчика остается загадочным, и герой чувствует, что не соответствует образу хорошего отца, который мечтал воплотить. Главную роль в фильме исполнил Хью Джекман. Бывшую супругу героя сыграла Лора Дерн, а новую жену — Ванесса Кирби. В картине также есть камео Энтони Хопкинса, который играет отца героя Джекмана. Фильм был показан на Венецианском кинофестивале в прошлом году.

Сын

24 марта, Кинопоиск

Кому смотреть: поклонникам творчества Гая Ричи и любителям ладного комедийного экшена.

Комедийный боевик от Гая Ричи, наконец, дошел до стримингов. Англичанин по-прежнему умеет шутить и плотно шинковать кадры, хоть и с меньшей увлеченностью, но не без обаяния и ловкости. В главной роли — любимая звезда режиссера Джейсон Стэйтем. Рядом — Обри Плаза в роли хваткой брюнетки-хакера и Джош Хартнетт в роли незадачливого, но очень популярного голливудского актера. Все трое отправляются на операцию за смертельным оружием, МакГаффином обыкновенным, расположенным где-то около злодея Хью Гранта. Оценки фильмов Ричи в России традиционно высоки, будь то комедии, детективы, боевики с угрюмыми протагонистами или диснеевские сказки. «Операция «Фортуна»» в этом смысле не выделяется из общего ряда, и, хотя не сможет предложить нового, фанатов режиссера вряд ли расстроит.