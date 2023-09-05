Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения

Создатель «Игры престолов» и «Дома Дракона» Джордж Р. Р. Мартин перечислил свои любимые эпизоды телесериалов за все времена. Писатель выпустил новый пост в своем блоге в связи с тем, что журнал Vanity Fair включил эпизод «Игры престолов» под названием «Черноводная» в число лучших серий в истории телевидения. Мартин написал по этому поводу:

«Если бы мне довелось выбирать один эпизод, который бы по совершенству превосходил все другие в этом списке… то это была бы заключительная серия «Клиент всегда мертв». Этот сериал мне понравился, хотя я не могу сказать, что люблю его так же, как «Рим», «Дэдвуд», «Фарго» или несколько других шоу, которых в данном списке нет. Но последний эпизод [«Клиент всегда мертв»] — это с большим отрывом лучший финал в истории всего телевидения, и я не могу вообразить, чтобы кто-то сделал нечто лучше».

«Клиент всегда мертв» — трагикомедия о семье, владеющей похоронным бюро. Сериал, созданный Аланом Боллом, выходил на HBO c 2001 по 2005 год.

Перечисляя свои любимые эпизоды сериалов, Мартин отметил «Пайн Барренс» («Клан Сопрано»), «Сан-Джуниперо» («Черное зеркало»), «Чемодан» («Безумцы»), «Озимандия» («Во все тяжкие»), а также многие эпизоды культовой «Прослушки».