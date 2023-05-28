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Киноафиша Новости От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах

28 мая 2023 12:00
От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах

Новый фильм Гая Ричи, комедия об эротических играх и отечественный триллер с Юрой Борисовым.

Переводчик

Дата премьеры: 1 июня

Гай Ричи — это знак качества, а значит, в представлении не нуждается. Главный герой его новой картины — американский военный, сержант Джон Кинли, который во время очередного задания в Афганистане попадает в засаду. Джону удается выжить благодаря спасшему его местному переводчику Ахмеду. Вернувшись домой, Кинли узнает, что его спаситель по-прежнему в опасности, и решает вернуться, чтобы помочь ему.

В главных ролях — Джейк Джилленхол и звезда «Игры престолов» Дар Салим.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Переводчик

Уикенд с батей

Дата премьеры: 1 июня

Себастьян Манискалко и Роберт Де Ниро в остроумной комедии о преодолении культурных различий. Главный герой Себастьян собирается провести выходные со своей девушкой Элли и ее родителями на их летней вилле. Но спокойный отдых рискует обернуться катастрофой, когда к компании присоединяется отец Себастьяна — ворчливый итальянец Сальво, чей горячий темперамент столкнется с аристократичными манерами новоиспеченных родственников.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Уикенд с батей

Снегирь

Дата премьеры: 8 июня

Драма Бориса Хлебникова с Тимофеем Трибунцевым и Александром Робаком. Действие разворачивается на промысловом судне, куда в погоне за контентом попадают молодые ребята, блогеры Никита и Максим. Однако реальные будни рыболовов оказываются гораздо суровее наивных романтических представлений о море, а когда судно попадает в шторм, всю команду ждет жесточайшее испытание на прочность.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Снегирь

Голова-жестянка

Дата премьеры: 8 июня

Молодежное драмеди с восходящей звездой Варварой Володиной в главной роли. Ее героиня — шестнадцатилетняя девушка по прозвищу Жесть, которая после серьезной травмы ожесточается и начинает хамить всем вокруг, в первую очередь — лучшему другу, которого она винит в своей беде. Когда она знакомится с руководителем кружка робототехники Святославом, девушка начинает понемногу менять свой взгляд на мир.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Голова-жестянка

Стоп-слово

Дата премьеры: 8 июня

Камерный комедийный триллер с участием всего двух актеров: Кристофера Эббота и Маргарет Куэлли. Действие разворачивается в гостиничном отеле, где выясняет отношения весьма специфичная пара, Хэл и Ребекка. Хэл — наследник многомиллионного бизнеса, который долгие годы является клиентом элитной доминатрикс Ребекки и теперь решает порвать с ней. Ребекка же ни за что не желает упустить богатого клиента, не отщипнув себе кусочек его наследства.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Стоп-слово

Реалити

Дата премьеры: 8 июня

Биографическая драма со звездой «Эйфории» Сидни Суини в роли военной переводчицы Реалити Уннер. В 2017 году Уннер была арестована по подозрению в разглашении секретных данных о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, а в 2018-м девушку осудили на пять лет — максимально возможный срок по данному обвинению. По горячим следам событий драматург и режиссер Тина Саттер написала пьесу «Эта комната», которую позднее адаптировала в сценарий и сняла по нему фильм.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Реальность

Дыхание

Дата премьеры: 22 июня

Драма Романа Каримова, главные роли в которой исполнили Антон Батырев и Ирина Горбачева. Действие фильма происходит в марте 2020 года в больнице, экстренно закрытой на карантин, куда отправляется бывший врач Виктор, чтобы помочь своей маме, заболевшей COVID-19.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Дыхание

Бог — это пуля

Дата премьеры: 22 июня

Криминальный триллер Ника Кассаветиса с Николаем Костером-Вальдау и Джейми Фоксом. Главный герой — бывший полицейский Боб Хайтауэр, который внедряется в сатанинский культ, представители которого убили его бывшую жену и похитили дочь. Чтобы добраться до лидера секты, Боб объединяется с молодой девушкой Кейс Хардин — единственной жертвой, которой удалось сбежать из культа и которая теперь жаждет отомстить.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Бог – это пуля

(Не)идеальные роботы

Дата премьеры: 29 июня

Фантастическая мелодрама о том, как коварна и непредсказуема бывает любовь. Живя в мире будущего, где роботы давно взяли на себя часть повседневных обязанностей, ловелас Чарльз и охотница за богатыми мужчинами Элэйн решают использовать своих двойников-андроидов, чтобы быстрее охмурять потенциальных жертв. Однако идеальный план дает сбой, когда роботы влюбляются друг в друга и убегают от своих хозяев.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
(Не)идеальные роботы

Гипнотик

Дата премьеры: 6 июля

Новое детище мастера боевиков и экшен-фильмов Роберта Родригеса. Детектив Дэнни Рурк, тяжело переживающий похищение дочери, расследует серию загадочных ограблений. Во время очередного ограбления Дэнни убеждается в том, что оно как-то связано с исчезновением его дочери, и постепенно втягивается в опасную преступную сеть, которая для достижения своих целей использует высококлассных гипнотизеров.

В главной роли — Бен Аффлек.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Гипнотик

Кентавр

Дата премьеры: 13 июля

Юра Борисов в роли водителя такси Саши, который предпочитает работать по ночам. Однажды его пассажиркой становится девушка Лиза, поездка с которой рискует обернуться самым настоящим кошмаром для обоих ее участников, ведь никогда нельзя быть уверенным, что (или кого) скрывает темнота.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Кентавр

Схватка с дьяволом

Дата премьеры: 20 июля

Еще одна история про такси, только на этот раз таинственным пассажиром оказывается Николас Кейдж. Без лишних церемоний, его герой угрожает водителю пистолетом, требуя отвезти его в нужное место. Так водитель оказывается невольным участником опасной передряги, куда его втянул эксцентричный незнакомец, чье поведение становится все более угрожающим.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Схватка с дьяволом

Спецдоставка

Дата премьеры: 3 августа

Корейский триллер, где звезда «Паразитов» Пак Со-дам исполнила роль курьера Ын-ха, которая нередко доставляет нелегальный груз, но всегда мастерски избегает проблем с полицией. Во время очередного задания, когда девушка должна забрать владельца игорного бизнеса, Ын-ха не обнаруживает на месте клиента, зато находит там его малолетнего сына. Пытаясь спасти мальчика, девушка оказывается втянута в смертельные криминальные разборки.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Спецдоставка

Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение

Дата премьеры: 10 августа

Полнометражная адаптация французского мультсериала «Леди Баг и Супер-кот» о двух подростках, которые обладают супергеройскими способностями. Маринетт и Адриан учатся в обычной французской школе, но, помимо трудностей переходного периода, их объединяет большая тайна: когда их городу угрожает опасность, ребята перевоплощаются в супергероев — Леди Баг, обладающую талисманом удачи, и Супер-кота, способного уничтожать предметы одним прикосновением.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Леди Баг и Супер-кот

Посредники

Дата премьеры: 24 августа

Драма режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда с Соном Кан-хо, знакомым нам по фильмам «Воспоминание об убийстве» и «Паразиты». На этот раз его герой Сан-хён держит прачечную, а еще — занимается продажей детей. Вместе с напарником Сан-хён забирает оставленных детей из бэби-бокса при церкви, чтобы в обход закона передать новым родителям. Но однажды все идет не по плану, когда оставившая младенца женщина решает вернуться за ним.

От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
Посредники

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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