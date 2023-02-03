Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога»

На этой неделе стриминги предлагают оторваться на вечеринках в старом Голливуде, отыскать маньяка и отправиться в путешествие по Исландии.

31 января, в Сети

Кому смотреть: тем, кому любопытно взглянуть на фильм, который режиссер «Ла-Ла Ленда» готовил 15 лет.

До онлайна добрался один из самых противоречивых фильмов прошлого года. В Голливуде конца ревущих 20-х ночами напролет гремят вечеринки с фонтанами шампанского, оргиями, безумными танцами и джазом. Среди главных прожигателей жизни, понятно, звезды немого кино — небожители, которым было позволено все. Однако в кинематограф приходит звук, и былых кумиров вот-вот сбросят с пьедестала, а новые звезды пробивают себе дорогу к славе. В главных ролях Брэд Питт, Диего Калва и Марго Робби. Последняя как раз играет старлетку, которая готовится засиять во всю силу. Картину на пленку 35 мм снял обладатель премии «Оскар» за фильм «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл. В новой ленте академики отметили работу художника-постановщика и саундтрек Джастина Гурвица, постоянного композитора Шазелла, однако не включили картину ни в одну из основных номинаций. Пресса разделилась на тех, кто посчитал трехчасовой фильм беспорядочным и пустоватым, и тех, кто не смог устоять перед грандиозностью задумки, блеском и обаянием главных актеров.

Вавилон

3 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто не думает, что рождение ребенка сразу переносит тебя в волшебную страну материнства.

Актриса небольших ролей в телевизионных сериалах «Кости» и «CSI: Место преступления Нью-Йорк» Бесс Вол на прошлогоднем кинофестивале в Торонто дебютировала в режиссуре с хоррором. На главные роли она заполучила Кита Харингтона из «Игры престолов» и Ноэми Мерлан из «Портрета девушки в огне». Они играют родителей, которые публикуют в соцсетях счастливые семейные фото с ребенком, а сами переживают настоящий кошмар. Малышка Руби изводит мать плачем так, что той кажется, будто девочка ее ненавидит. Все пытаются успокоить молодую маму: свекровь любезно делится опытом, мол, по той же причине хотела зарезать сыночка кухонным ножом, мамочки-соседки, странно улыбаясь, прогуливаются мимо дома героини с колясками. Героиня, однако, прямо как в «Ребенке Розмари», теряет доверие к окружающим и пытается сама выяснить, что происходит на самом деле.

Малышка Руби

3 февраля, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит духоподъемные сюжеты.

Новое шоу Apple рассказывает о 12-летнем мальчике, который стал единственным выжившим в авиакатастрофе, потеряв семью. Теперь о нем заботится тетя, а Эдвард пытается пережить душевную травму, как и многие другие люди, потерявшие родных и близких после крушения самолета. Кто-то находит утешение в специальных группах, кто-то пытается осмыслить, как жить дальше самостоятельно. В основу сериала лег бестселлер Энн Наполитано, вдохновленный реальным случаем мальчика Рубена ван Ассоу. Главную роль исполнил Колин О’Брайэн, который готовится сыграть молодого Вилли Вонку в картине с Тимоти Шаламе. Создателем шоу выступил Джейсон Кайтимс. Он известен работой над рейтинговой драмой «Огни ночной пятницы» про американский футбол и жизнь в штате Техас. Его новый сериал прекрасно вписывается в линейку стриминга, который продолжает держаться стиля инди-драм вроде «Манчестера у моря» или недавнего «Моста через озеро» с Дженнифер Лоуренс, и предлагать духоподъемный, сентиментальный сюжет, как это было в «CODA: Ребенок глухих родителей».

Дорогой Эдвард

3 февраля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит сериалы про подруг в современном мире.

Комедия о четырех стильных и амбициозных девушках, которые живут в легендарном районе Нью-Йорка, возвращается на стриминг Amazon. Каждая из героинь мечтает о своем и, как может, лавирует между профессиональной и личной жизнью. В новом сезоне Камилла (Миган Гуд) после того, как разрушила свою карьеру и любовные отношения, попытается вернуть все обратно. Тай (Джерри Джонсон) задумается о будущем, Куинн (Грейс Байерс) лучше поймет себя, а Энджи (Шоникуа Шандай) добьется новых успехов на работе. Создателем шоу по-прежнему выступает Трейси Оливер из команды сериала «Клуб первых жен». В исполнительных продюсерах Фарелл Уильямс. В небольшой, но запоминающейся роли вновь появится Вупи Голдберг, звезда американской комедии 90-х.

Гарлем

30 января, в Сети

Кому смотреть: фанатам жанра хоррор.

Первому хоррору 2023-го в мировом прокате достался в конкуренты «Аватар-2: Путь воды», но он показал отличные кассовые результаты. Фильм про куклу с искусственным интеллектом, которая должна была защищать 8-летнюю девочку, но немного перестаралась, срежиссировал новозеландец Джерард Джонстоун («Привязанные к дому»). Кто-то пожал плечами и счел фильм просто трешем, кто-то увидел во всем этом развеселый кэмп (танец М3ГАН завирусился не меньше, чем танец еще одной мрачной куклы Уэнсдей), а кто-то всерьез задумался о роли гаджетов в воспитании детей. Так или иначе, компания Blumhouse уже запланировала продолжение, которое должно выйти в 2025 году. Неизвестно, приложит ли снова руку к фильму Джеймс Ван («Астрал»), но его соавтор Акела Купер уже согласилась написать сценарий, а актеры готовы вернуться к своим ролям.

М3ГАН

3 февраля, KION

Кому смотреть: тем, кто любит российские детективы.

Мини-сериал из пяти эпизодов рассказывает о бизнесмене Владимире Нестерове (Даниил Страхов), который посещает психиатра (Кирилл Кяро), чтобы справиться с навязчивыми мыслями о насилии. Параллельно с его сеансами в городе одна за другой начинают пропадать девочки. Психиатр подозревает, что его клиент и есть преступник, которого ищет полиция. Несмотря на то что следователь (Михаил Тройник) просит нарушить врачебную тайну, герой продолжает лечить бизнесмена, пытаясь получить неопровержимые доказательства его виновности. Сценаристкой сериала выступила Алена Званцова, работавшая в команде «Оттепели» Валерия Тодоровского. В режиссерском кресле Флюза Фархшатова, которая также в жанре детектива поставила сериал «Спроси Марту» с Ольгой Сутуловой и все тем же Кириллом Кяро.

Комплекс бога

Многое из ничего

3 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кому нравится творчество Джордана Пила.

Еще один актер, который решил попробовать себя в режиссуре, — Мо Макрэй, с небольшими ролями засветившийся в сериалах «Это мы» и «Большая маленькая ложь». В прошлом году он привез на фестиваль SXSW свою первую картину в жанре хоррора с социальным уклоном. В центре сюжета темнокожая пара успешных супругов — Джеймс и Ванесса. У них прекрасный дом, хорошая работа и идеальные отношения. Однажды увидев в вечерних новостях своего белого соседа-полицейского, который якобы совершил преступление, Ванесса под дулом пистолета приводит его к себе домой. Тут к разгоряченным от справедливости героям приходит еще одна семейная пара, которая только обостряет положение. Критики особенно отмечали открывающую 17-минутную сцену, снятую одним планом, едкие реплики и смелость режиссера в том, как он лихо работает с современной повесткой.

Многое из ничего

Земля Бога

3 февраля, в Сети

Кому смотреть: поклонникам артхаусного кино и всем, кто интересуется фестивальными премьерами.

Премьера «Земли Бога» прошла на прошлогоднем Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд». Снятая на пленку 35 мм медленная картина исландца Хлинюра Палмасона («Зимние братья») описывает путешествие молодого священника-датчанина в исландское поселение с миссией построить там церковь. В проводники ему достается недружелюбный местный по имени Рагнор. В 19-м веке, когда происходит действие фильма, Исландия была датской колонией, поэтому между героями сразу возникает напряжение. Однако главное в картине — противостояние не людей, но человека и природы. Чем дальше вглубь острова продвигается герой, тем мощнее суровой красоты исландский пейзаж воздействует на него и сбивает с пути. Критики вновь особенно отметили завороженную камеру Марии фон Хаусвольф, постоянного оператора Палмасона. Главную роль в фильме сыграл Эллиотт Хове, а роль его хмурого гида — Ингвар Еггерт Сигюрдссон из предыдущего выдающегося фильма режиссера «Белый, белый день». В довершение ко всему в фильме есть очаровательная собака, даже получившая на фестивале свою актерскую премию.