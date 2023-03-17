Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка

На этой неделе стриминги предлагают придать огласке преступления маньяка, отправиться в путешествие за магическими существами и поразмышлять над экологией будущего.

15 марта, Apple TV+

Кому смотреть: всем, кто скучал по усам и оптимизму тренера Лассо.

Комедийное шоу, отмеченное наградами «Эмми», возвращается с третьим и, возможно, последним сезоном. Джейсон Судейкис, один из создателей и главная звезда сериала, в интервью подтвердил, что история, которую хотели рассказать авторы, подошла к концу. Однако там же он намекнул, что многое будет зависеть от реакции публики на финал сезона. В новых сериях команда по-прежнему жизнелюбивого Теда Лассо «Ричмонд» возвращается в Премьер-лигу. Ее ждет матч с «Уэст Хэм Юнайтед», которых теперь тренирует Нейтан (Ник Мохаммед), назвавший Лассо позором футбола и распрощавшийся с командой. Вместо него ассистентом Теда становится Рой Кент (Бретт Голдстин). Его отношения с Кили (Джуно Темпл) переживают не лучшие времена, и этим может воспользоваться Джейми (Фил Данстер). Всего в сезоне будет двенадцать эпизодов, последний из них будет идти час.

Тед Лассо (3-й сезон)

16 марта, Netflix

Кому смотреть: тем, кто тайно влюблен в Бена Барнса и обожает Гришаверс.

Еще один крупный камбэк недели — продолжение сериала «Тень и кость». Два года назад сериал по книгам Ли Бардуго выстрелил на стриминге. В новых эпизодах фанатов ждет возвращение в мир царь-панка, где Заклинательница Солнца Алина (Джесси Мей Ли) готовится к сражению с генералом Кириганом (Бен Барнс). Для этого ей необходимо отыскать мифических существ, которые смогли бы увеличить ее силы. Вместе с Малом (Арчи Рено) Алина отправляется на их поиски через весь Континент. В продолжении, на радость фанатам, гораздо больше времени будет уделено Шестерке Воронов. Каз, Джаспер и Инеж возвращаются в Кеттердам и затевают новое дело. К их команде присоединяется талантливый подрывник Уайлан (Джек Вульф). Также среди новых персонажей появится Штурмхонд (Патрик Гибсон), дерзкий капер, который станет союзником Алины и Мала. Второй сезон по-прежнему в руках Эрика Хайссерера, ранее работавшего над «Прибытием» Дени Вильнева.

Тень и кость (2-й сезон)

17 марта, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кого привлекает наличие темы экологии и обилие звезд в кадре.

В новом сериале-антологии сценарист и продюсер Скотт З. Бернс, известный по хиту пандемийной самоизоляции «Заражение», поднимает вопрос глобального потепления. По сюжету, в ближайшем будущем человечество научилось использовать солнечную энергию, начало осваивать Марс и победило рак, однако проблема изменения климата разрослась до гигантских масштабов. Шоу расскажет восемь историй о людях, которые почувствовали на себе влияние экологической катастрофы. В касте Мэрил Стрип, Эдвард Нортон, Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Марион Котийяр, Тоби Магуайр и другие. Нортон, например, сыграет исследователя, который пытается предупредить Белый дом об угрозе новых климатических изменений, а Харингтон появится в роли изобретателя, разрабатывающего технологию, которая позволит людям выжить в тяжелых условиях. В числе режиссеров сам Бернс и Майкл Моррис, известный по нескольким эпизодам шоу «Лучше звоните Солу» и драме «Ради Лесли».

Экстраполяции

19 марта, AMC

Кому смотреть: тем, кто до сих пор ждет, когда уже Боб Оденкерк получит «Эмми» за роль в сериале.

Следующий телепроект Боба Оденкерка после успеха «Лучше звоните Солу» — история про преподавателя кафедры английского в вымышленном колледже Рейлтон, который переживает кризис среднего возраста. Хэнк Деверо сам называет себя сложным человеком, он любит поворчать и высказать свое недовольство, чем традиционно портит настроение окружающим. Несмотря на свой тяжелый характер, он пытается разобраться с проблемами и сделать все возможное, чтобы колледж продолжал существовать. Помимо Оденкерка на экране появится Кайл Маклоклен («Твин Пикс»). «Счастливчик Хэнк» основан на одноименном романе Ричарда Руссо. Восемь эпизодов создавались под руководством Аарона Зельмана и Пола Либерстайна. Первый номинировался на «Эмми» в команде сериала «Силиконовая долина», второй хорошо известен благодаря ситкому «Офис», где он играл Тоби Флендерсона, а также был шоураннером сериала.

Счастливчик Хэнк

Рой

17 марта, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто полюбил «Атланту» и/или любит хорроры.

Новый сериал Дональда Гловера, создателя «Атланты», ныряет в жанр хоррора, но сохраняет некоторую комедийность. В центре «Роя» фанатка Дре, которая одержима поп-певицей и готова совершать разные эксцентричные поступки, чтобы привлечь внимание своего кумира. В фигуре музыкальной дивы легко узнать намек на певицу Бейонсе. Сериал сфокусируется явлении фанатской преданности, которая способна перейти границы и вылиться в нечто ужасное. Главную роль исполняет Доминик Фишбэк, сыгравшая в фильме «Иуда и черный мессия». Сопродюсером выступила Джанин Наберс, также работавшая над «Атлантой». Известно, что пилотную серию поставил сам Гловер. Изображение щедро подсвечено неоном и ярко стилизовано. Как всегда, от автора стоит ждать комментария на острые темы.

Рой

14 марта, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит абсурдные сюжеты в духе «Человека — швейцарского ножа».

Фильм с названием, моментально привлекшим зрителей еще на этапе первой новости о съемках, из зарубежных кинотеатров перемещается на стриминги. Картина актрисы и режиссера Элизабет Бэнкс вдохновлена реальным случаем, который произошел в лесах штата Джодржия в середине 80-х. Наркокурьер скинул с самолета несколько пачек кокаина и спрыгнул с парашютом, который не раскрылся. Запрещенный порошок нашел черный медведь и в результате умер от передозировки. CGI-мишка у Бэнкс не умирает, а звереет так, что набрасывается на людей. Не повезет ни туристам, ни ушлым подельникам Рэя Лиотты (актер исполнил в фильме одну из последних ролей в своей фильмографии). Также в картине снялись Кери Рассел («Август Раш»), Олден Эренрайк («Жасмин»), Кристофер Хивью (Тормунд из «Игры престолов»). В камео появился Мэттью Риз («Перри Мейсон»).

Кокаиновый медведь

17 марта, Wink

Кому смотреть: тем, кому в ромкомах обычно не хватает экшена и Дженнифер Лопес.

Ромком с Дженнифер Лопес неплохо собрал в российском прокате, выйдя на 14 февраля. Известная певица и актриса не первый раз примеряет свадебное платье в кино, но, пожалуй, впервые так лихо управляется в таком наряде с оружием. По сюжету, пара молодоженов приезжает на остров, где должно состояться свадебное торжество. Не все идет гладко, не со всеми гостями легко удается найти общий язык, но вскоре Дарси и Том сталкиваются с проблемой покрупнее. На их свадьбу заявляются пираты, которые превращают мероприятие в кошмар. Однако тут наши герои берутся показать, что с ними этот номер не пройдет, особенно если экстренная ситуация усиливает их чувства друг к другу и выявляет их способность работать в команде. Партнером Лопес выступил Джош Дюамель («Трансформеры»). Одну из второстепенных ролей сыграла Дженнифер Кулидж («Белый лотос»), в отвязном камео появился певец Ленни Кравиц. Режиссером экшен-комедии стал Джейсон Мур («Идеальный голос»).

Моя пиратская свадьба

16 марта, START

Кому смотреть: тем, кто искал семейный фильм на вечер.

Хит российского проката про пушистое чудо-юдо из советских мультиков добрался до онлайна. Сергей Гармаш играет угрюмого садовника Геннадия Петровича, на чью голову сваливается град апельсинов и ушастое существо, которое задает много вопросов, но кажется очень симпатичным. И не ему одному. Бизнес-леди Римма (а точнее, Шапокляк) в исполнении Елены Яковлевой предлагает Гене деньги за неведомую зверюшку, которая очень понравилась ее внучке Соне, но Гена наотрез отказывается. Фильм снял Дмитрий Дьяченко, широко известный франшизой «Последний богатырь». Чебурашку озвучила звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина. Также в эскапистской картине снялись Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков и другие актеры.

Чебурашка

17 марта, Hulu

Кому смотреть: тем, кто скучал по Кире Найтли и любит триллеры про маньяков.

Неожиданно на малых экранах – фильм с Кирой Найтли, пропавшей на несколько лет с радаров. Не каждый фанат актрисы видел ее последнюю комедию про суфражисток «Мисс Плохое поведение». Для кого-то она пропала еще в 2017-м, после драмы «Колетт», а для кого-то и вовсе с последним крупным студийным проектом «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В скромном фильме Мэтта Раскина («Афера под прикрытием») Найтли играет Лоретту Маклафлин, репортера, которая связала несколько убийств и придала огласке историю маньяка, с ее руки получившего прозвище Бостонского душителя. В начале 60-х резонанс, созданный Маклафлин и ее коллегой Джин Коул (Кэрри Кун), помог сохранить жизни многих женщин. Маньяка-душителя сыграл Давид Дастмалчян, известный ролью в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна. В качестве одного из продюсеров ленты выступил сэр Ридли Скотт («Последняя дуэль»).