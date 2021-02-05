Космические уборщики, 2021

К концу XXI века экологическая катастрофа сделала Землю непригодной для жизни. Чтобы спасти человечество от полного вымирания, ученые из UTS во главе с филантропом Джеймсом Салливаном разрабатывают амбициозный план по колонизации Марса. На Красной планете выращивают генетически модифицированные растения, которые благоприятно влияют на атмосферу. Но количество мест на спасательном судне ограничено, а цена за билет непомерно высока.

Людям, которым так и не удалось переселиться на Марс, приходится дышать токсичным земным воздухом. Бедняки вроде Тхэ-хо обречены бороться за выживание, выполняя грязную работу. Неудачник промышляет сбором космических отходов в обществе таких же нищебродов, как и он сам. Объединившись с очаровательной девушкой-капитаном Чан, острым на язык механиком Паком, а также устаревшим боевым роботом Бубсом, Тхэ-хо садится за штурвал ржавого корыта, надеясь поправить незавидное материальное положение.

Во время очередного задания экипаж находит девочку, выжившую после столкновения. Взяв ее на борт, мусорщики с удивлением выясняют, что спасли андроида, внешне ничем не отличимого от живого человека. За оболочкой безобидного ребенка по имени Дороти скрывается оружие массового поражения, купить которое мечтают самые влиятельные организации космоса.

Изначально Тхэ-хо, Пак, Чан и Бубс рассчитывали выгодно продать ценную находку, что позволило бы расплатиться с долгами и приобрести заветный участок на Марсе. Но если Дороти попадет в плохие руки, под угрозой окажется все человечество.