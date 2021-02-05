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Космические уборщики Космические уборщики
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Seungriho

Космические уборщики, 2021

2021
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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К концу XXI века экологическая катастрофа сделала Землю непригодной для жизни. Чтобы спасти человечество от полного вымирания, ученые из UTS во главе с филантропом Джеймсом Салливаном разрабатывают амбициозный план по колонизации Марса. На Красной планете выращивают генетически модифицированные растения, которые благоприятно влияют на атмосферу. Но количество мест на спасательном судне ограничено, а цена за билет непомерно высока.

Людям, которым так и не удалось переселиться на Марс, приходится дышать токсичным земным воздухом. Бедняки вроде Тхэ-хо обречены бороться за выживание, выполняя грязную работу. Неудачник промышляет сбором космических отходов в обществе таких же нищебродов, как и он сам. Объединившись с очаровательной девушкой-капитаном Чан, острым на язык механиком Паком, а также устаревшим боевым роботом Бубсом, Тхэ-хо садится за штурвал ржавого корыта, надеясь поправить незавидное материальное положение.

Во время очередного задания экипаж находит девочку, выжившую после столкновения. Взяв ее на борт, мусорщики с удивлением выясняют, что спасли андроида, внешне ничем не отличимого от живого человека. За оболочкой безобидного ребенка по имени Дороти скрывается оружие массового поражения, купить которое мечтают самые влиятельные организации космоса.

Изначально Тхэ-хо, Пак, Чан и Бубс рассчитывали выгодно продать ценную находку, что позволило бы расплатиться с долгами и приобрести заветный участок на Марсе. Но если Дороти попадет в плохие руки, под угрозой окажется все человечество.

 

 

«Космические уборщики» — первый в истории корейского кинематографа фантастический блокбастер на тему освоения космоса. Изначально предполагалось, что фильм выйдет на экраны летом 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 кинотеатральный релиз был перенесен. В итоге международная премьера состоялась 5 февраля на платформе Netflix.

Режиссером и сценаристом выступил Чо Сон-хи, известный по кинокартинам «Мальчик-оборотень» и «Детектив Хон Гиль-дон». Автор начал работу над проектом за десять лет до премьеры. Источником вдохновения послужил рассказ друга о потенциальной опасности, исходящей от космического мусора.

Спонсором числится китайская корпорация Huayi Brothers, вложившая в производство 4,2 миллиона долларов.

Созданием визуальных эффектов занималась Dexter Studios, работавшая над фильмами «С Богами: Два мира» и «Извержение».

Сон Джун-ги («Ледяной цветок», «Потомки солнца») был утвержден на роль отставного командира Тхэ-хо в 2018 году. До этого он уже сотрудничал с постановщиком Чо Сон-хи над романтическим фэнтези «Мальчик-оборотень».

Ю Хэ-джин сыграл бывшего военного робота Бубса с помощью технологии захвата движения.

Британский актер Ричард Армитедж, хорошо знакомый зрителям по трилогии «Хоббит», воплотил на экране образ генерального директора UTS Джеймса Салливана. Для него это первый опыт работы в южнокорейском кино.

Съемки начались летом 2019 года и завершились осенью.

Согласно статистике, «Космические уборщики» дебютировали с первой позиции как минимум в шестнадцати странах мира, включая Францию, Южную Корею и Хорватию.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 февраля 2021
Премьера в мире 5 февраля 2021
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Чо Сон-хи
В ролях
Ким Тхэ-ри
Ким Тхэ-ри
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Ю Хэ-джин
Ю Хэ-джин
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Сон Джун-ги
Сон Джун-ги
Все актеры и съемочная группа
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