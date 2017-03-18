Живое, 2017

Шведский режиссёр Даниэль Эспиноса представляет свой новый фильм «Живое». Он известен по таким картинам, как «Номер 44» и «Код доступа "Кейптаун"». В ленте собрался очень интернациональный состав из узнаваемых актёров: Райан Рейнольдс («Дэдпул»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Джейк Джилленохол («Разрушение»), Хироюки Санада («Клятва», «Час пик 3»), Эрион Бакаре («Тёмный рыцарь») и Ольга Дыховичная («2 дня»).

По сюжету фильма «Живое» человечество стоит на пути к очень важному открытию. Шестеро членов Международной Космической Станции должны исследовать образец с Марса, который может стать доказательством существования инопланетной жизни. Однако в итоге миссия приводит к совершенно неожиданным последствиям.