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Life

Живое, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Шведский режиссёр Даниэль Эспиноса представляет свой новый фильм «Живое». Он известен по таким картинам, как «Номер 44» и «Код доступа "Кейптаун"». В ленте собрался очень интернациональный состав из узнаваемых актёров: Райан Рейнольдс («Дэдпул»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Джейк Джилленохол («Разрушение»), Хироюки Санада («Клятва», «Час пик 3»), Эрион Бакаре («Тёмный рыцарь») и Ольга Дыховичная («2 дня»).

По сюжету фильма «Живое» человечество стоит на пути к очень важному открытию. Шестеро членов Международной Космической Станции должны исследовать образец с Марса, который может стать доказательством существования инопланетной жизни. Однако в итоге миссия приводит к совершенно неожиданным последствиям.

- Сценаристы Ретт Риз и Пол Верник работали с Райаном Рейнольдсом на съёмках «Дэдпула»

- Идея фильма «Живое» вдохновлена картиной «Чужой»

- Райан Рейнольдс уже играл в фильме Даниэля Эспионсы «Код доступа "Кейптаун"»

Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

 

7.6 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера онлайн 9 июня 2017
Премьера в мире 18 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Даниэль Эспиноса
Даниэль Эспиноса
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Ольга Дыховичная
Ольга Дыховичная
Все актеры и съемочная группа
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Совсем скоро в кинотеатрах стартует очередной фантастический триллер,  повествующий о будущем, в котором мы наконец-то нашли инопланетную форму жизни. Интригующее название «Живое» запросто можно заменить на «Растущее», ибо единственное что вызывает в этом фильме интерес, так это инопланетная тварь, созданная по образу слизевика, питающаяся человечинкой. После каждого приема пищи, это существо становилось все больше, чем отчасти напомнило детский растущий…
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Уоу, отличное кино. Жестокое, гнетущее, бескомпромиссное... Есть пара серьёзных сюжетных ляпов, но без них не получилось бы фильма, так что… Читать дальше…
Андрей 26 марта 2017, 12:43
мне нравятся фильмы такого жанра и самый любимый это Чужой,но...
здесь сюжет средний - мне не хватило научной и дискуссионной составляющей, только… Читать дальше…
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