Пепел
Потерявшая память девушка вынуждена довериться незнакомцу перед лицом ужаса. Фантастический хоррор с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом
Ash
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Новая Зеландия / США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
22 апреля 2025
Премьера в мире
11 марта 2025
Дата выхода
|24 июля 2025
|Россия
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|18+
|22 апреля 2025
|Австралия
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|R 18+
|24 апреля 2025
|Германия
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|16
|24 апреля 2025
|Италия
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|14+
|21 марта 2025
|Мексика
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|B-15
|20 марта 2025
|Пуэрто-Рико
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|R
|21 марта 2025
|США
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|R
Сборы в мире
$1 083 743
Производство
XYZ Films, Brainfeeder Films, GFC Films
Другие названия
Ash, Ash: Cenere mortale, Ash: Planeta Parasita, Kül, Пепел, Попіл, アッシュ 〜孤独の惑星〜, 灰星