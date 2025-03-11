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Постер фильма Пепел
Постер фильма Пепел
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.6
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Киноафиша Фильмы Пепел

Пепел

Потерявшая память девушка вынуждена довериться незнакомцу перед лицом ужаса. Фантастический хоррор с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом Ash 18+
Напомним о выходе в прокат
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Пепел - trailer
Пепел  trailer
Страна Новая Зеландия / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 22 апреля 2025
Премьера в мире 11 марта 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия 18+
22 апреля 2025 Австралия R 18+
24 апреля 2025 Германия 16
24 апреля 2025 Италия 14+
21 марта 2025 Мексика B-15
20 марта 2025 Пуэрто-Рико R
21 марта 2025 США R
Сборы в мире $1 083 743
Производство XYZ Films, Brainfeeder Films, GFC Films
Другие названия
Ash, Ash: Cenere mortale, Ash: Planeta Parasita, Kül, Пепел, Попіл, アッシュ 〜孤独の惑星〜, 灰星
Режиссер
Flying Lotus
В ролях
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Аарон Пол
Аарон Пол
Ико Уайс
Ико Уайс
Бела Коале
Бела Коале
Flying Lotus
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
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Новости о фильме
Эйса Гонсалес переживает ужас на неведомой планете в трейлере фантастического хоррора «Пепел»
Эйса Гонсалес переживает ужас на неведомой планете в трейлере фантастического хоррора «Пепел» Главную мужскую роль сыграл звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол.
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6 февраля 2025 14:31
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