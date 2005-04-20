Автостопом по Галактике, 2005

Фильм поставлен по мотивам одноименного научно-фантастического романа Дугласа Адамса (1979). Серия “Автостопом по галактике” изначально выходила в формате радиопостановки, а затем Адамс переписал сценарий, сделав из него самостоятельное литературное произведение.

Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике из романа и фильма – это пародия на Галактическую энциклопедию из цикла “Основание” Айзека Азимова.

Еще в 1982 году за экранизацию хотели взяться режиссер Айван Рейтман и продюсеры Джо Меджак и Майкл С. Гросс. После того, как Дуглас Адамс написал три варианта сценария, для съемок были приглашены Дэн Эйкройд и Билл Мюррей. Однако вскоре Эйкройду пришла в голову идея фильма “Охотники за привидениями”, и создатели переключились на этот проект.

Сэм Рокуэлл получил роль Зафода после первых же проб. Он обошел Билла Мюррея, Роберта Дауни-младшего, Уилла Феррелла и даже Джонни Деппа, большого поклонника произведений Дугласа Адамса.

Персонажа пастора Хуммы Кавулы, которого сыграл Джон Малкович, в первоисточнике нет – его придумал сам Дуглас Адамс специально для фильма.

Песня Луи Армстронга “What a wonderful world”, которую можно услышать в фильме, также использовалась в оригинальной радиопостановке и в телесериале.

Фильм находился в “производственном аду” более 15 лет. Незадолго до смерти Дугласа Адамса на пост режиссера рассматривался Джей Роуч. Роуч хотел взять Хью Лори, Джима Керри и Найджела Хоторна на роли Дента, Зафода и Слартибартфаста.

В одном из интервью Сэм Рокуэлл рассказывал, что при создании образа Зафода вдохновлялся образами Билла Клинтона, Элвиса Пресли и Винса Вона. Многие зрители также отмечали сходство с Джорджем Бушем-младшим. Позднее Рокуэлл сыграл Буша в фильме “Власть” Адама МакКея. (2018).

На роль Артура Дента рассматривали Джека Дэвенпорта и Тима Рота. Сам Дуглас Адамс хотел, чтобы его сыграл Хью Грант.

Сценарий к картине начал писать Дуглас Адамс, но закончить его не успел: 11 мая 2001 года писатель скончался от сердечного приступа в своем доме в Санта-Барбаре. Доработать сценарий взялись режиссер Гарт Дженнингс и сценарист Кэри Киркпатрик.

Создатели фильма включили в некоторые из сцен необычные “камео” для Дугласа Адамса. Так, например, когда Слартибартфаст устраивает Денту экскурсию по сборочному цеху, на заднем плане можно заметить планету с изображением лица Адамса. Кроме того, некоторые шкафы в офисе Хуммы Кавулы украшены ручками в виде носа писателя, а на космическом корабле “Золотое сердце” висит портрет Адамса и его жены.

Бортовой компьютер Думатель, которого озвучила Хелен Миррен, объясняет значение числа “42” на сорок второй минуте фильма.

Композиция “Humma’s Hymn”, вошедшая в саундтрек, была исполнена хором церкви святого Михаэля в Лондоне. При записи, которая проходила непосредственно в храме, могли присутствовать все желающие: приглашение заранее опубликовали в Интернете.

Исполнительный продюсер Робби Стамп рассказывал, что в рамках кастинга самой сложной задачей стал подбор голоса рассказчика, и в итоге создатели пригласили Стивена Фрая, близкого друга Дугласа Адамса.

В эпизодических ролях в картине снялись дочь, брат, сестра и мать Дугласа Адамса.

Робота Марвина сыграл Уорик Дэвис, а озвучил персонажа Алан Рикман. Оба актера играли профессоров Хогвартса во франшизе о Гарри Поттере.

Когда космический корабль “Золотое сердце” путешествует на невероятностной тяге, он быстро сменяет множество разных форм, включая резиновую утку. В финальной трансформации в фильме корабль принимает форму лица Дугласа Адамса.