Автостопом по Галактике, 2005

Четверг для Артура Дента явно не задался: мало того, что его дом грозятся снести ради скоростной дороги, так еще и его друг и собутыльник Форд Префект оказывается инопланетным автостопщиком, который когда-то прибыл на Землю, чтобы написать главу к специальному путеводителю, и застрял здесь на 15 лет.
В довершение бед Артура, а вместе с ним и всех землян, планету уничтожают бюрократы-стихоплеты из инопланетной расы вогонов для того, чтобы на ее месте проложить гиперпространственное шоссе. Чудом спасшиеся Артур и Форд попадают на корабль “Золотое сердце”, где их ждет встреча с двухголовым президентом галактики Зафодом Библброксом, маниакально-депрессивным роботом Марвином и землянкой Триллиан. Вместе герои отправляются на поиски планеты Магратеи, чтобы узнать Главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального.
Фильм “Автостопом по Галактике” вышел в 2005 году и стал режиссерским дебютом Гарта Дженнингса в полном метре. Главные роли в картине исполнили Мартин Фримен (Артур Дент), Ясин Бей (Форд Префект), Сэм Рокуэлл (Зафод Библброкс), Билл Найи (Слартибартфаст), Зоуи Дешанель (Триша МакМиллан) Алан Рикман (Марвина) и Джон Малкович (Хумма Кавула).
Фильм поставлен по мотивам одноименного научно-фантастического романа Дугласа Адамса (1979). Серия “Автостопом по галактике” изначально выходила в формате радиопостановки, а затем Адамс переписал сценарий, сделав из него самостоятельное литературное произведение.
Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике из романа и фильма – это пародия на Галактическую энциклопедию из цикла “Основание” Айзека Азимова.
Еще в 1982 году за экранизацию хотели взяться режиссер Айван Рейтман и продюсеры Джо Меджак и Майкл С. Гросс. После того, как Дуглас Адамс написал три варианта сценария, для съемок были приглашены Дэн Эйкройд и Билл Мюррей. Однако вскоре Эйкройду пришла в голову идея фильма “Охотники за привидениями”, и создатели переключились на этот проект.
Сэм Рокуэлл получил роль Зафода после первых же проб. Он обошел Билла Мюррея, Роберта Дауни-младшего, Уилла Феррелла и даже Джонни Деппа, большого поклонника произведений Дугласа Адамса.
Персонажа пастора Хуммы Кавулы, которого сыграл Джон Малкович, в первоисточнике нет – его придумал сам Дуглас Адамс специально для фильма.
Песня Луи Армстронга “What a wonderful world”, которую можно услышать в фильме, также использовалась в оригинальной радиопостановке и в телесериале.
Фильм находился в “производственном аду” более 15 лет. Незадолго до смерти Дугласа Адамса на пост режиссера рассматривался Джей Роуч. Роуч хотел взять Хью Лори, Джима Керри и Найджела Хоторна на роли Дента, Зафода и Слартибартфаста.
В одном из интервью Сэм Рокуэлл рассказывал, что при создании образа Зафода вдохновлялся образами Билла Клинтона, Элвиса Пресли и Винса Вона. Многие зрители также отмечали сходство с Джорджем Бушем-младшим. Позднее Рокуэлл сыграл Буша в фильме “Власть” Адама МакКея. (2018).
На роль Артура Дента рассматривали Джека Дэвенпорта и Тима Рота. Сам Дуглас Адамс хотел, чтобы его сыграл Хью Грант.
Сценарий к картине начал писать Дуглас Адамс, но закончить его не успел: 11 мая 2001 года писатель скончался от сердечного приступа в своем доме в Санта-Барбаре. Доработать сценарий взялись режиссер Гарт Дженнингс и сценарист Кэри Киркпатрик.
Создатели фильма включили в некоторые из сцен необычные “камео” для Дугласа Адамса. Так, например, когда Слартибартфаст устраивает Денту экскурсию по сборочному цеху, на заднем плане можно заметить планету с изображением лица Адамса. Кроме того, некоторые шкафы в офисе Хуммы Кавулы украшены ручками в виде носа писателя, а на космическом корабле “Золотое сердце” висит портрет Адамса и его жены.
Бортовой компьютер Думатель, которого озвучила Хелен Миррен, объясняет значение числа “42” на сорок второй минуте фильма.
Композиция “Humma’s Hymn”, вошедшая в саундтрек, была исполнена хором церкви святого Михаэля в Лондоне. При записи, которая проходила непосредственно в храме, могли присутствовать все желающие: приглашение заранее опубликовали в Интернете.
Исполнительный продюсер Робби Стамп рассказывал, что в рамках кастинга самой сложной задачей стал подбор голоса рассказчика, и в итоге создатели пригласили Стивена Фрая, близкого друга Дугласа Адамса.
В эпизодических ролях в картине снялись дочь, брат, сестра и мать Дугласа Адамса.
Робота Марвина сыграл Уорик Дэвис, а озвучил персонажа Алан Рикман. Оба актера играли профессоров Хогвартса во франшизе о Гарри Поттере.
Когда космический корабль “Золотое сердце” путешествует на невероятностной тяге, он быстро сменяет множество разных форм, включая резиновую утку. В финальной трансформации в фильме корабль принимает форму лица Дугласа Адамса.
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Космос просто переполнен неудачниками! Одни плутают по Вселенной в поисках "Силы" и начинают межзвездные войны, другие бороздят ее просторы, натыкаясь друг на друга и устраивая "войны миров". Все дело в том, что у этих бедняг просто нет "АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ" – единственного путеводителя, необходимого неутомимому исследователю космоса! Только путешествуя автостопом, можно тормознуть самые улетные звездолеты и увидеть самых нереальных обитателей Вселенной! И не беда, если сумасшедшие приключения начинаются с конца света на твоей родной планете... Удачи на трассе!