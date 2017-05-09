Чужой: Завет, 2017

27 ноября 2015 года режиссер Ридли Скотт объявил, что этот фильм станет продолжением картины «Прометей» и второй частью в новой трилогии «Чужих», действие которой является приквелом к оригинальному фильму 1979 года. Однако будущее франшизы стало неопределенным после покупки студии 20th Century Fox компанией Disney в декабре 2017 года. Следующий фильм, предварительно названный «Чужой: Пробуждение», должен был выйти на предварительную подготовку в том же месяце, но, согласно некоторым источникам, проект отложен на неопределенный срок. В качестве причин были названы низкие кассовые сборы «Завета», а также его вялый прием критиками и фанатами, хотя никаких официальных заявлений со стороны Disney не было. Однако в начале 2019 года было объявлено, что сценарий «Пробуждения» находится на стадии разработки.

В отличие от Дэвида, андроид Уолтер говорит с американским акцентом. Это было сделано в фильме для того, чтобы помочь зрителям различать двух персонажей.

В фильме есть сцена, где показана игрушечная птичка, пьющая воду (метко названная «пьяная птица»). Во вступительной сцене «Чужого» 1979 года такая игрушечная птичка изображена на бортовом мосту космического корабля “Ностромо”.

Действие фильма начинается 5 декабря 2104 года и заканчивается несколькими неделями позже в 2105 году, то есть за 17 лет до событий оригинального фильма, события которого имеют место в 2122 году.

Терраса, окруженная кипарисами, с которой Дэвид смотрит на Инженерный город, была вдохновлена серией картин, изображающих «Остров мертвых», за авторством швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина. Это также кивок в сторону дизайнера оригинального фильма Х.Р. Гигера, который создал свою интерпретацию тех же картин в своем фирменном биомеханическом стиле.

Физиология и строение тела Неоморфа были вдохновлены анатомией тела реально существующего существа, акулы-домового, или скапаноринха. Ее челюсти могут с огромной скоростью вытягиваться вперед при атаке добычи, чтобы нанести больший урон и обеспечить более цепкий захват цели.

Первоначальный замысел фильма предполагал прямое продолжение фильма «Прометей». Названный «Потерянный рай», он отошел бы еще дальше от мифологии «Чужих» и сосредоточился почти исключительно на предыстории инженеров, происхождении человечества и на том, как инженеры создавали людей и ксеноморфов. Затем приквелы завершились бы фильмом, связанным с оригинальным фильмом «Чужой» 1979 года и его продолжениями. Ридли Скотт чувствовал, что франшиза «Чужой» потеряла актуальность, и что фанаты устали от затертого изображения существа Ксеноморфа, и поэтому он хотел попробовать другой подход. Однако из-за неоднозначной реакции фанатов на «Прометей» Скотт признал, что полностью ошибался в отношении чувств фанатов к франшизе, поскольку одной из основных критических замечаний было отсутствие Ксеноморфов. Поэтому он частично отказался от нового направления и вернул повествование к истории «Чужих» намного раньше, чем планировалось.