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Чужой: Завет Чужой: Завет
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Чужой: Завет, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Режиссёр оригинального фильма «Чужой» Ридли Скотт после съёмок картины «Прометей», привязанного к той же вселенной, решил создать новую трилогию. «Чужой: Завет» является второй частью. В съёмках принял участие Майкл Фассбендер («Стыд», «Люди Икс: Первый класс»), который перевоплотился в своего персонажа из «Прометея». К ним также присоединились Кэтрин Уотерстон («Подпольная империя», «Стив Джобс»), Билли Крудап («Крупная рыба», «Хранители») и Дэнни МакБрайд («Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Успеть за 30 минут»).

Фильм «Чужой: Завет» расскажет об экипаже корабля «Завет», которая в ходе экспедиции прилетает на неизвестную планету. Члены команды уверены, что они нашли настоящий рай. Единственным обитателем этой территории является андроид по имени Дэвид, который выжил после нападения на «Прометей». И по его словам, этот мир является полной противоположностью рая. 

В 2104 году, почти через одиннадцать лет после завершившейся катастрофой экспедиции к далекой луне LV-223, показанной в предыдущем фильме трилогии «Прометей», корабль для колонизации дальнего космоса, USCSS “Завет”, направляется к далекой планете Оригая-6 с более чем двумя тысячами колонистов в криогенном сне, чтобы построить там новый мир.

Однако на пути к Оригае ложный сигнал заманивает команду на ближайшую обитаемую планету, напоминающую Землю. В результате ничего не подозревающим членам экипажа “Завета” придется справиться с биологическими врагами, находящимися за пределами человеческого понимания. То, что начиналось как мирная исследовательская миссия, вскоре превратится в отчаянную спасательную операцию в неизведанном космосе. Сможет ли экипаж корабля совершить побег с коварной, загадочной планеты?

27 ноября 2015 года режиссер Ридли Скотт объявил, что этот фильм станет продолжением картины «Прометей» и второй частью в новой трилогии «Чужих», действие которой является приквелом к оригинальному фильму 1979 года. Однако будущее франшизы стало неопределенным после покупки студии 20th Century Fox компанией Disney в декабре 2017 года. Следующий фильм, предварительно названный «Чужой: Пробуждение», должен был выйти на предварительную подготовку в том же месяце, но, согласно некоторым источникам, проект отложен на неопределенный срок. В качестве причин были названы низкие кассовые сборы «Завета», а также его вялый прием критиками и фанатами, хотя никаких официальных заявлений со стороны Disney не было. Однако в начале 2019 года было объявлено, что сценарий «Пробуждения» находится на стадии разработки.

В отличие от Дэвида, андроид Уолтер говорит с американским акцентом. Это было сделано в фильме для того, чтобы помочь зрителям различать двух персонажей.

В фильме есть сцена, где показана игрушечная птичка, пьющая воду (метко названная «пьяная птица»). Во вступительной сцене «Чужого» 1979 года такая игрушечная птичка изображена на бортовом мосту космического корабля “Ностромо”.

Действие фильма начинается 5 декабря 2104 года и заканчивается несколькими неделями позже в 2105 году, то есть за 17 лет до событий оригинального фильма, события которого имеют место в 2122 году.

Терраса, окруженная кипарисами, с которой Дэвид смотрит на Инженерный город, была вдохновлена серией картин, изображающих «Остров мертвых», за авторством швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина. Это также кивок  в сторону дизайнера оригинального фильма Х.Р. Гигера, который создал свою интерпретацию тех же картин в своем фирменном биомеханическом стиле.

Физиология и строение тела Неоморфа были вдохновлены анатомией тела реально существующего существа, акулы-домового, или скапаноринха. Ее челюсти могут с огромной скоростью вытягиваться вперед при атаке добычи, чтобы нанести больший урон и обеспечить более цепкий захват цели.

Первоначальный замысел фильма предполагал прямое продолжение фильма «Прометей». Названный «Потерянный рай», он отошел бы еще дальше от мифологии «Чужих» и сосредоточился почти исключительно на предыстории инженеров, происхождении человечества и на том, как инженеры создавали людей и ксеноморфов. Затем приквелы завершились бы фильмом, связанным с оригинальным фильмом «Чужой» 1979 года и его продолжениями. Ридли Скотт чувствовал, что франшиза «Чужой» потеряла актуальность, и что фанаты устали от затертого изображения существа Ксеноморфа, и поэтому он хотел попробовать другой подход. Однако из-за неоднозначной реакции фанатов на «Прометей» Скотт признал, что полностью ошибался в отношении чувств фанатов к франшизе, поскольку одной из основных критических замечаний было отсутствие Ксеноморфов. Поэтому он частично отказался от нового направления и вернул повествование к истории «Чужих» намного раньше, чем планировалось.

Выжившие члены команды «Прометея» Элизабет и андроид Дэвид сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов — Рай.

6.6 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера онлайн 18 сентября 2017
Премьера в мире 9 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Калли Эрнандес
Калли Эрнандес
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Все актеры и съемочная группа
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Алексей Хромов 27 мая 2017, 10:03
Завет. А был ли чужой?
Ставшую уже мировой легендой франшизу фильмов о «Чужих» начал когда-то, а точнее ещё в 1979 году, именно Ридли Скотт. Далее… Читать дальше…
Демитрий Сильмарилл 18 мая 2017, 21:23
уровень -"Леголас съезжает на щите с лестницы, аки на скейтборде"
И так, пошли мы на премьеру аж в VIP зал, сели на мягкий диван, заказали… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ридли Скотт уверен, что предстоящий сериал «Чужой» окажется хуже оригинального фильма 1979 года Шоу на данный момент является единственным официально подтвержденным проектом в рамках вселенной.
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13 октября 2021 12:14
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2 сентября 2021 15:39
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