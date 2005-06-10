Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
5.6
Киноафиша Фильмы Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
5.6

Приключения Шарк-боя и Лавы 3D

, 2005
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D
США / семейный, приключения / 18+
Постер фильма Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
5.6

О фильме

Десятилетний мальчик из-за насмешек одноклассников вынужден проводить летние каникулы в одиночестве. Вместе со своими вымышленными друзьями он переживает массу удивительных приключений, доказывая тем самым, что и мечта может стать реальностью.

В ролях

Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Max's Dad
Кейден Бойд
Кейден Бойд
Max
Кристин Дэвис
Кристин Дэвис
Max's Mom
Тэйлор Дули
Lavagirl
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Sharkboy
Джейкоб Дэвич
Minus
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Ice Guardian
Саша Питерс
Саша Питерс
Ice Princess
Rico Torres
Sharkboy's Dad
Марк Муссо
Classroom Kid #1
Режиссер Роберт Родригес
Сценарист Роберт Родригес, Marcel Rodriguez, Racer Rodriguez
Композитор Джон Дебни, Грэм Ревелл, Роберт Родригес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 28 июля 2005
Премьера в мире 10 июня 2005
Дата выхода
4 августа 2005 Россия Каскад 6+
10 июня 2005 Австралия PG
4 августа 2005 Беларусь
22 июля 2005 Бразилия L
26 августа 2005 Великобритания
5 октября 2005 Германия
4 августа 2005 Казахстан
10 июня 2005 Канада
29 июля 2005 Литва V
6 октября 2005 Нидерланды
10 июня 2005 США
4 августа 2005 Украина
17 августа 2005 Франция
21 июля 2005 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $71 992 655
Производство Dimension Films, Columbia Pictures, Troublemaker Studios
Другие названия
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D, Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, Avanture Sharkboya i Lavagirl, Aventurile lui Sharkboy si Lavagirl, Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai, Cápasrác és Lávalány kalandjai, Cậu Bé Cá Mập Và Cô Bé Nham Thạch, Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl, Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl in 3-D, Dobrodruzství Zralocáka a Lávovky, Haipojan ja Laavatytön ihmeelliset seikkailut, Haizivēna un Laviņas piedzīvojumi, Köpekbalığı ve Volkan Kızın Maceraları, Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D, Las aventuras del niño Tiburon y la niña de fuego, Le avventure di Sharkboy e Lavagirl, Les aventures de Shark Boy et Lava Girl, Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, Les aventures de Sharkboy i Lavagirl, På äventyr med Sharkboy och Lavagirl, Rekin i Lava - Przygoda, Sharkboy og Lavagirl, Οι απίθανες περιπέτειες του Σάρκμποϊ και της Λάβαγκερλ, Οι τριδιάστατοι, Пригоди Шаркбоя та Лави, Приключения Шаркбоя и Лавы, Приключенията на Шаркбой и Лавагърл, シャークボーイ&マグマガール, シャークボーイ&マグマガール 3-D, 立體小奇兵：鯊魚男孩與岩漿女孩, 샤크 보이와 라바 걸의 모험, Sharkboy and Lavagirl, הרפתקאות שראקבוי ולבהגירל, As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3D, Las aventuras del niño Tiburon y la niña de fuego en 3-D

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
3.8 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 5 января 2021

Отзывы о фильме

Ксеня 2 апреля 2015, 12:51
Привет я КсеняОтвет на сообщение Фагам Пашаевич Кесаманлы от 15/08/2005 - 19:02:44 … Читать дальше…
аня 2 апреля 2015, 12:51
бездарное зрелище,хотя и забавное порой!Примитив,скука,пустая трата времени!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Netflix запустил в разработку сиквел фильма «Мы можем стать героями»
5 января 2021 14:11 Netflix запустил в разработку сиквел фильма «Мы можем стать героями» Роберт Родригес вернется в продолжение.
Netflix выпустил трейлер фильма «Мы можем быть героями»
7 декабря 2020 11:04 Netflix выпустил трейлер фильма «Мы можем быть героями» Премьера — 25 декабря.
Повзрослевшие Шаркбой и Лава на новых кадрах из фильма «Мы можем быть героями»
19 ноября 2020 16:02 Повзрослевшие Шаркбой и Лава на новых кадрах из фильма «Мы можем быть героями» Без Тэйлора Лотнера, зато с Тэйлор Дули.
Педро Паскаль и Кристиан Слэйтер на первых кадрах супергеройского фильма «Мы можем быть героями»
13 ноября 2020 14:39 Педро Паскаль и Кристиан Слэйтер на первых кадрах супергеройского фильма «Мы можем быть героями» Премьера состоится 1 января на Netflix.

Фильмы похожие на Приключения Шарк-боя и Лавы 3D

Дети шпионов 3-D: Игра окончена
Дети шпионов 3-D: Игра окончена сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения, семейный
2003, США
5.0
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд семейный, комедия, приключения
2002, США
6.0
Дети шпионов
Дети шпионов приключения, семейный, боевик, комедия
2001, США
6.0
Дети шпионов в 4D
Дети шпионов в 4D фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия
2011, США
5.0
Мы можем стать героями
Мы можем стать героями фэнтези, боевик, семейный
2020, США
4.0
Кинотеатр "Голливуд"
Кинотеатр "Голливуд" мелодрама, комедия
2012, Бразилия
6.0
Камень желаний
Камень желаний комедия
2009, США / ОАЭ
5.0
Тайна Волшебной Тыквы
Тайна Волшебной Тыквы драма, семейный
2007, Китай / Гонконг / США
5.0
Дежурный папа: Летний лагерь
Дежурный папа: Летний лагерь комедия, семейный
2007, США
3.0
Возвращение Зума
Возвращение Зума комедия, приключения, семейный
2006, США
4.0
Изноугуд или Калиф на час
Изноугуд или Калиф на час комедия
2005, Франция
4.0
Высший пилотаж
Высший пилотаж семейный, приключения, боевик, комедия
2005, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Мамочка с детьми заняла ваше место у окна в самолёте? Скажите одну фразу — нахалов как ветром сдует
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше