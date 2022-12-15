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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма

Рейтинг сериалов в жанре драма

Итэвон Класс
1 Итэвон Класс
драма, мелодрама 2020, Корея
9.3
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Город на холме
2 Город на холме
драма, криминал, триллер 2019, США
9.2
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Черные паруса
3 Черные паруса
драма, боевик, приключения 2014, США
9.2
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Дэдвуд
4 Дэдвуд
драма, криминал, вестерн 2004, США
9.2
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Аббатство Даунтон
5 Аббатство Даунтон
драма, семейный, мелодрама 2010, Великобритания
9.1
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Фарго
6 Фарго
драма, криминал 2014, США
9.0
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Незнакомка
7 Незнакомка
драма, криминал, триллер 2020, США
9.0
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Щит
8 Щит
драма, криминал, триллер 2002, США
9.0
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Как я встретил вашу маму
9 Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама 2005, США
8.9
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Шерлок
10 Шерлок
драма, криминал, детектив 2010, Великобритания
8.9
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Клан Сопрано
11 Клан Сопрано
драма, криминал 1999, США
8.9
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Острые козырьки
12 Острые козырьки
драма, криминал, исторический 2013, Великобритания
8.9
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Черное зеркало
13 Черное зеркало
драма, фантастика, триллер 2011, США
8.9
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Декстер
14 Декстер
драма, криминал, детектив 2006, США
8.9
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Рим
15 Рим
драма, боевик, приключения 2005, США
8.9
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911: Одинокая звезда
16 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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По долгу службы
17 По долгу службы
драма, криминал, триллер 2012, Великобритания
8.8
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Доктор Фостер
18 Доктор Фостер
драма 2015, Великобритания
8.8
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Безрассудно влюбленные
19 Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Пустая корона
20 Пустая корона
драма, исторический 2012, Великобритания
8.8
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Сыр в мышеловке
21 Сыр в мышеловке
драма, комедия, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Гордость и предубеждение
22 Гордость и предубеждение
драма, мелодрама 1995, Великобритания
8.8
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Пацаны
23 Пацаны
драма, боевик, фантастика 2019, США
8.8
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Энн
24 Энн
драма, семейный, исторический 2017, Канада
8.8
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Вызовите акушерку
25 Вызовите акушерку
драма 2012, Великобритания
8.7
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Однажды в сказке
26 Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама 2011, США
8.7
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Лучше звоните Солу
27 Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
8.7
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Корона
28 Корона
драма, исторический 2016, США
8.7
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Граница
29 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Хроники Шаннары
30 Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.7
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Кости
31 Кости
драма, криминал 2005, США
8.7
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Фея тяжелой атлетики
32 Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт 2016, Корея
8.7
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Баффи — истребительница вампиров
33 Баффи — истребительница вампиров
драма, боевик, мистика 1997, США
8.7
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Светлячок
34 Светлячок
драма, приключения, фантастика 2002, США
8.7
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Я — зомби
35 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Оранжевый — хит сезона
36 Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал 2013, США
8.6
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Гримм
37 Гримм
драма, криминал, мистика 2011, США
8.6
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ФБР: Самые разыскиваемые преступники
38 ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
8.6
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Белая ворона
39 Белая ворона
драма, комедия 2016, США
8.6
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Молодой Морс
40 Молодой Морс
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Бюро
41 Бюро
драма 2015, Франция
8.6
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Рэй Донован
42 Рэй Донован
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Лютер
43 Лютер
драма, криминал, триллер 2010, Великобритания
8.6
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Убийство на пляже
44 Убийство на пляже
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Параллельные миры
45 Параллельные миры
драма, мелодрама, триллер 2016, Корея
8.6
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Однажды ночью
46 Однажды ночью
драма, криминал 2016, США
8.6
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Банши
47 Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Менталист
48 Менталист
драма, криминал, детектив 2008, США
8.6
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Подпольная империя
49 Подпольная империя
драма, криминал 2010, США
8.6
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Выжившие
50 Выжившие
драма, фантастика 2008, Великобритания
8.6
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Клиент всегда мертв
51 Клиент всегда мертв
драма, комедия 2001, США
8.6
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Коломбо
52 Коломбо
драма, криминал, детектив 1971, США
8.6
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Сверхъестественное
53 Сверхъестественное
драма, боевик, мистика 2005, США
8.6
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Озарк
54 Озарк
драма, криминал, триллер 2017, США
8.5
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Закон и порядок
55 Закон и порядок
драма, криминал 1990, США
8.5
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Нетипичный
56 Нетипичный
драма, комедия, семейный 2017, США
8.5
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Конь БоДжек
57 Конь БоДжек
драма, комедия 2014, США
8.5
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Задержка в развитии
58 Задержка в развитии
комедия, драма 2003, США
8.5
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Радио «Романтика»
59 Радио «Романтика»
драма, мелодрама 2018, Корея
8.5
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Я не робот
60 Я не робот
драма, мелодрама, фантастика 2017, Корея
8.5
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Оборотень
61 Оборотень
драма, мелодрама, мистика 2011, США
8.5
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Под прикрытием
62 Под прикрытием
драма, криминал 2015, Канада
8.5
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Улица потрошителя
63 Улица потрошителя
драма, криминал, детектив 2012, Великобритания
8.5
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Больница Никербокер
64 Больница Никербокер
драма 2014, США
8.5
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Торчвуд
65 Торчвуд
драма, фантастика 2006, США
8.5
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Тюдоры
66 Тюдоры
драма, исторический 2007, США/Ирландия/Канада
8.5
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Мертвые до востребования
67 Мертвые до востребования
драма, детектив, мистика 2007, США
8.5
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Ангел
68 Ангел
драма, боевик, ужасы 1999, США
8.5
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Хулиганы и ботаны
69 Хулиганы и ботаны
драма, комедия 1999, США
8.5
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Чикатило
70 Чикатило
драма, детектив 2021, Россия
8.5
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Вечность
71 Вечность
драма, криминал, мистика 2014, США
8.5
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Как избежать наказания за убийство
72 Как избежать наказания за убийство
драма, триллер 2014, США
8.4
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Джек Райан
73 Джек Райан
драма, боевик 2018, США
8.4
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Удивительная миссис Мейзел
74 Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия 2017, США
8.4
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Американская история преступлений
75 Американская история преступлений
драма, криминал 2016, США
8.4
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НольНольНоль
76 НольНольНоль
драма, криминал, триллер 2020, Италия/Мексика
8.4
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Дрянь
77 Дрянь
драма, комедия 2016, Великобритания
8.4
Оцените
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Каратель
78 Каратель
драма, боевик, криминал 2017, США
8.4
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Туннель
79 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Побег
80 Побег
драма, криминал, триллер 2005, США
8.4
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Гудини и Дойл
81 Гудини и Дойл
драма, криминал, детектив 2016, Великобритания
8.4
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Последователи
82 Последователи
драма, криминал, триллер 2013, США
8.4
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Тайны Смолвиля
83 Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика 2001, США
8.4
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Зло
84 Зло
драма, триллер, мистика 2019, США
8.4
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Секс в другом городе: Поколение Q
85 Секс в другом городе: Поколение Q
драма, мелодрама 2019, США
8.4
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Видоизмененный углерод
86 Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
8.4
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Безумцы
87 Безумцы
драма 2007, США
8.4
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Игра престолов
88 Игра престолов
драма, приключения, фэнтези 2011, США
8.3
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Клиника
89 Клиника
драма, комедия 2001, США
8.3
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По волчьим законам
90 По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
8.3
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Черный список
91 Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
8.3
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Звездный путь: Пикар
92 Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
8.3
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Расследования Мердока
93 Расследования Мердока
драма, криминал, детектив 2008, Канада
8.3
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Родина
94 Родина
драма, триллер 2011, США
8.3
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Карточный домик
95 Карточный домик
драма, триллер 2013, США
8.3
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Телохранитель министра
96 Телохранитель министра
драма, криминал, триллер 2018, Великобритания
8.3
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Темное дитя
97 Темное дитя
драма, фантастика, триллер 2013, Канада
8.3
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Прорвёмся
98 Прорвёмся
драма, мелодрама 2017, Корея
8.3
Оцените
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Оставленные
99 Оставленные
драма, фантастика, триллер 2014, США
8.3
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Счастливая долина
100 Счастливая долина
драма, криминал 2014, Великобритания
8.3
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