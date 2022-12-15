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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Итэвон Класс
драма, мелодрама
2020, Корея
9.3
Оцените
2
Город на холме
драма, криминал, триллер
2019, США
9.2
Оцените
3
Черные паруса
драма, боевик, приключения
2014, США
9.2
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4
Дэдвуд
драма, криминал, вестерн
2004, США
9.2
Оцените
5
Аббатство Даунтон
драма, семейный, мелодрама
2010, Великобритания
9.1
Оцените
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6
Фарго
драма, криминал
2014, США
9.0
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7
Незнакомка
драма, криминал, триллер
2020, США
9.0
Оцените
8
Щит
драма, криминал, триллер
2002, США
9.0
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9
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
8.9
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10
Шерлок
драма, криминал, детектив
2010, Великобритания
8.9
Оцените
11
Клан Сопрано
драма, криминал
1999, США
8.9
Оцените
12
Острые козырьки
драма, криминал, исторический
2013, Великобритания
8.9
Оцените
13
Черное зеркало
драма, фантастика, триллер
2011, США
8.9
Оцените
14
Декстер
драма, криминал, детектив
2006, США
8.9
Оцените
15
Рим
драма, боевик, приключения
2005, США
8.9
Оцените
16
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал
2020, США
8.9
Оцените
17
По долгу службы
драма, криминал, триллер
2012, Великобритания
8.8
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18
Доктор Фостер
драма
2015, Великобритания
8.8
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19
Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама
2016, Корея
8.8
Оцените
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20
Пустая корона
драма, исторический
2012, Великобритания
8.8
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21
Сыр в мышеловке
драма, комедия, мелодрама
2016, Корея
8.8
Оцените
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22
Гордость и предубеждение
драма, мелодрама
1995, Великобритания
8.8
Оцените
23
Пацаны
драма, боевик, фантастика
2019, США
8.8
Оцените
24
Энн
драма, семейный, исторический
2017, Канада
8.8
Оцените
25
Вызовите акушерку
драма
2012, Великобритания
8.7
Оцените
26
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама
2011, США
8.7
Оцените
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27
Лучше звоните Солу
драма, криминал
2015, США
8.7
Оцените
28
Корона
драма, исторический
2016, США
8.7
Оцените
29
Граница
драма, боевик, приключения
2016, США
8.7
Оцените
30
Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези
2016, США
8.7
Оцените
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31
Кости
драма, криминал
2005, США
8.7
Оцените
32
Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт
2016, Корея
8.7
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33
Баффи — истребительница вампиров
драма, боевик, мистика
1997, США
8.7
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34
Светлячок
драма, приключения, фантастика
2002, США
8.7
Оцените
35
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
8.6
Оцените
36
Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал
2013, США
8.6
Оцените
37
Гримм
драма, криминал, мистика
2011, США
8.6
Оцените
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38
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
8.6
Оцените
39
Белая ворона
драма, комедия
2016, США
8.6
Оцените
40
Молодой Морс
драма, криминал, детектив
2013, Великобритания
8.6
Оцените
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41
Бюро
драма
2015, Франция
8.6
Оцените
42
Рэй Донован
драма, боевик, криминал
2013, США
8.6
Оцените
43
Лютер
драма, криминал, триллер
2010, Великобритания
8.6
Оцените
44
Убийство на пляже
драма, криминал, детектив
2013, Великобритания
8.6
Оцените
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45
Параллельные миры
драма, мелодрама, триллер
2016, Корея
8.6
Оцените
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46
Однажды ночью
драма, криминал
2016, США
8.6
Оцените
47
Банши
драма, боевик, криминал
2013, США
8.6
Оцените
48
Менталист
драма, криминал, детектив
2008, США
8.6
Оцените
49
Подпольная империя
драма, криминал
2010, США
8.6
Оцените
50
Выжившие
драма, фантастика
2008, Великобритания
8.6
Оцените
51
Клиент всегда мертв
драма, комедия
2001, США
8.6
Оцените
52
Коломбо
драма, криминал, детектив
1971, США
8.6
Оцените
53
Сверхъестественное
драма, боевик, мистика
2005, США
8.6
Оцените
54
Озарк
драма, криминал, триллер
2017, США
8.5
Оцените
55
Закон и порядок
драма, криминал
1990, США
8.5
Оцените
56
Нетипичный
драма, комедия, семейный
2017, США
8.5
Оцените
57
Конь БоДжек
драма, комедия
2014, США
8.5
Оцените
58
Задержка в развитии
комедия, драма
2003, США
8.5
Оцените
59
Радио «Романтика»
драма, мелодрама
2018, Корея
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
60
Я не робот
драма, мелодрама, фантастика
2017, Корея
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
61
Оборотень
драма, мелодрама, мистика
2011, США
8.5
Оцените
62
Под прикрытием
драма, криминал
2015, Канада
8.5
Оцените
63
Улица потрошителя
драма, криминал, детектив
2012, Великобритания
8.5
Оцените
64
Больница Никербокер
драма
2014, США
8.5
Оцените
65
Торчвуд
драма, фантастика
2006, США
8.5
Оцените
66
Тюдоры
драма, исторический
2007, США/Ирландия/Канада
8.5
Оцените
67
Мертвые до востребования
драма, детектив, мистика
2007, США
8.5
Оцените
68
Ангел
драма, боевик, ужасы
1999, США
8.5
Оцените
69
Хулиганы и ботаны
драма, комедия
1999, США
8.5
Оцените
70
Чикатило
драма, детектив
2021, Россия
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
71
Вечность
драма, криминал, мистика
2014, США
8.5
Оцените
72
Как избежать наказания за убийство
драма, триллер
2014, США
8.4
Оцените
Смотреть онлайн
73
Джек Райан
драма, боевик
2018, США
8.4
Оцените
74
Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия
2017, США
8.4
Оцените
75
Американская история преступлений
драма, криминал
2016, США
8.4
Оцените
76
НольНольНоль
драма, криминал, триллер
2020, Италия/Мексика
8.4
Оцените
77
Дрянь
драма, комедия
2016, Великобритания
8.4
Оцените
Смотреть онлайн
78
Каратель
драма, боевик, криминал
2017, США
8.4
Оцените
79
Туннель
драма, криминал, триллер
2013, Великобритания/Франция
8.4
Оцените
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80
Побег
драма, криминал, триллер
2005, США
8.4
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81
Гудини и Дойл
драма, криминал, детектив
2016, Великобритания
8.4
Оцените
82
Последователи
драма, криминал, триллер
2013, США
8.4
Оцените
83
Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика
2001, США
8.4
Оцените
84
Зло
драма, триллер, мистика
2019, США
8.4
Оцените
85
Секс в другом городе: Поколение Q
драма, мелодрама
2019, США
8.4
Оцените
86
Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика
2018, США
8.4
Оцените
87
Безумцы
драма
2007, США
8.4
Оцените
88
Игра престолов
драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.3
Оцените
89
Клиника
драма, комедия
2001, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
90
По волчьим законам
драма, криминал
2016, США
8.3
Оцените
91
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
8.3
Оцените
92
Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика
2020, США
8.3
Оцените
93
Расследования Мердока
драма, криминал, детектив
2008, Канада
8.3
Оцените
94
Родина
драма, триллер
2011, США
8.3
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Смотреть за 1 рубль
95
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
8.3
Оцените
96
Телохранитель министра
драма, криминал, триллер
2018, Великобритания
8.3
Оцените
97
Темное дитя
драма, фантастика, триллер
2013, Канада
8.3
Оцените
98
Прорвёмся
драма, мелодрама
2017, Корея
8.3
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99
Оставленные
драма, фантастика, триллер
2014, США
8.3
Оцените
100
Счастливая долина
драма, криминал
2014, Великобритания
8.3
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