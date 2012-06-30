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Постер к сериалу Пустая корона
Постер к сериалу Пустая корона
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Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
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Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Пустая корона
Пустая корона (2012 - 2016) The Hollow Crown 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность 19 часов 0 минут
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О чем сериал

«Пустая корона» — британский мини-сериал, основанный на произведениях Шекспира. Каждый эпизод является экранизацией пьесы писателя. В цикл «Пустой короны» вошли очерки о правлениях Ричарда II, Генриха IV и Генриха V. История начинается с Ричарда, который был тщеславным королем, совершенно не заботившимся о благосостоянии своих подданных. Его сын Генрих всегда чувствовал вину за родственника. Кроме того, ему пришлось столкнуться с последствием правления своего предка— гражданской войной. Внук Ричарда Генрих V не может отпустить отца и справиться со своими внутренними страхами.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джереми Айронс
Джереми Айронс Henry IV
Дэвид Суше
Дэвид Суше Duke of York
Бен Уишоу
Бен Уишоу Richard II
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой Thomas Mowbray
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи Queen Isabella
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пустая корона - Сезон 1 Сезон 1
2012, 11 эпизодов
 
Пустая корона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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