«Пустая корона» — британский мини-сериал, основанный на произведениях Шекспира. Каждый эпизод является экранизацией пьесы писателя. В цикл «Пустой короны» вошли очерки о правлениях Ричарда II, Генриха IV и Генриха V. История начинается с Ричарда, который был тщеславным королем, совершенно не заботившимся о благосостоянии своих подданных. Его сын Генрих всегда чувствовал вину за родственника. Кроме того, ему пришлось столкнуться с последствием правления своего предка— гражданской войной. Внук Ричарда Генрих V не может отпустить отца и справиться со своими внутренними страхами.