«Врата штейна» — многосерийное фантастическое аниме, сюжет которого концентрируется на группе гиков-энтузиастов. Каждый день они собираются в своей тайной лаборатории, чтобы творить разные важные дела. Главный герой — восемнадцатилетний парень по имени Ринтаро — буквально помешан на мировом заговоре. Он хочет дать бой секретному правительству и спасти людей от его влияния. Есть в этой компании и хакер — Итару Хасида может взломать любую систему безопасности. Еще один член этого сообщества — официантка и подруга Ринтаро Маюри, которая мечтает о приключениях и настоящих жизненных челленджах.