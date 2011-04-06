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Постер к сериалу Врата Штейна
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.8
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1 постер
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.8
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Киноафиша Сериалы Врата Штейна
Врата Штейна (2011 - 2011) Steins Gate 12+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал SUN-TV
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Врата штейна» — многосерийное фантастическое аниме, сюжет которого концентрируется на группе гиков-энтузиастов. Каждый день они собираются в своей тайной лаборатории, чтобы творить разные важные дела. Главный герой — восемнадцатилетний парень по имени Ринтаро — буквально помешан на мировом заговоре. Он хочет дать бой секретному правительству и спасти людей от его влияния. Есть в этой компании и хакер — Итару Хасида может взломать любую систему безопасности. Еще один член этого сообщества — официантка и подруга Ринтаро Маюри, которая мечтает о приключениях и настоящих жизненных челленджах.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава Mayuri Shiina
Мамору Мияно
Мамору Мияно Rintarou Okabe
Юкари Тамура
Юкари Тамура Suzuha Amane
Tomokazu Seki Itaru Hashida
Yu Kobayashi Ruka Urushibara
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Врата Штейна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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