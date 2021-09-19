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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Киноафиша Сериалы Правосудие

Правосудие (2021 - …)

Yargı
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 74 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Правосудие» – это турецкая детективная драма о совместной работе человеколюбивой женщины-адвоката и сурового прокурора. Ильгаз – чрезвычайно принципиальный юрист, видящий весь мир в черно-белом цвете. Он верит, что любое преступление должно повлечь за собой расплату без права оправдания. Но однажды его младшего брата Чинара обвиняют в убийстве. Герой не верит, что парень мог совершить такое злодеяние. Защитить его сможет только адвокат Джейлин, с которой Ильгаз давно находится в конфронтации.

В ролях
В ролях
Башак Гюмюлджинелиолу
Башак Гюмюлджинелиолу
Мехмет Иилмаз Ак
Мехмет Иилмаз Ак
Угур Аслан
Угур Аслан
Хусейн Авни Даньял
Каан Урганджиоглу
Пынар Дениз
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Правосудие»
Серия 2 / Episode 2
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2022
Серия 3 / Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Правосудие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 34 эпизода
 
Правосудие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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