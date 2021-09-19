Сериал «Правосудие» – это турецкая детективная драма о совместной работе человеколюбивой женщины-адвоката и сурового прокурора. Ильгаз – чрезвычайно принципиальный юрист, видящий весь мир в черно-белом цвете. Он верит, что любое преступление должно повлечь за собой расплату без права оправдания. Но однажды его младшего брата Чинара обвиняют в убийстве. Герой не верит, что парень мог совершить такое злодеяние. Защитить его сможет только адвокат Джейлин, с которой Ильгаз давно находится в конфронтации.