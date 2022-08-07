Много тысяч лет назад богиня пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы заточить Повелителя демонов Дунфан Цин Цана в Небесную тюрьму. Но спустя время она переродилась в низшем ранге цветочных фей и, не помня своего прошлого воплощения, случайно освободила заклятого врага. Более того, во время пробуждения демона она также случайно наложила на них обоих заклятие «одного сердца»: теперь они разделяют и физические, и ментальные ощущения, и даже смерть у них теперь одна на двоих. Переживающий только о себе Дунфан Цин Цан берет фею под свою защиту, но постепенно в нем просыпаются непривычные чувства.