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Постер сериала Любовь между Феей и Дьяволом
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Киноафиша Сериалы Любовь между Феей и Дьяволом

Любовь между Феей и Дьяволом (2022 - 2022)

Cang Lan jue 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Много тысяч лет назад богиня пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы заточить Повелителя демонов Дунфан Цин Цана в Небесную тюрьму. Но спустя время она переродилась в низшем ранге цветочных фей и, не помня своего прошлого воплощения, случайно освободила заклятого врага. Более того, во время пробуждения демона она также случайно наложила на них обоих заклятие «одного сердца»: теперь они разделяют и физические, и ментальные ощущения, и даже смерть у них теперь одна на двоих. Переживающий только о себе Дунфан Цин Цан берет фею под свою защиту, но постепенно в нем просыпаются непривычные чувства.

В ролях
В ролях
Dylan Wang
Чжан Линхэ
Ли Итун
Юй Шусинь
Го Сяотин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Любовь между Феей и Дьяволом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 36 эпизодов
 
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