Многосерийный проект «Вавилон-Берлин», снятый в жанре неонуара, посвящен событиям, которые произошли в 1929 году в Германии. Центральными персонажами этой истории стали полицейский Гереон Рат, который прибыл из Кельна в столицу Германии, и Шарлотта Риттер, известная всем в качестве стенотипистки, однако по ночам подрабатывающая девушкой по вызову. Гереону предстоит расследовать нашумевший случай, связанный с шантажом лиц при исполнении. А у Шарлотты есть заветная мечта: она хочет работать в полиции.