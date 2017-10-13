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Постер к сериалу Вавилон-Берлин
Постер к сериалу Вавилон-Берлин
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Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
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Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Вавилон-Берлин
Вавилон-Берлин (2017 - …) Babylon Berlin 18+
Год выпуска 2017
Страна Германия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность 21 час 0 минут
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О чем сериал

Многосерийный проект «Вавилон-Берлин», снятый в жанре неонуара, посвящен событиям, которые произошли в 1929 году в Германии. Центральными персонажами этой истории стали полицейский Гереон Рат, который прибыл из Кельна в столицу Германии, и Шарлотта Риттер, известная всем в качестве стенотипистки, однако по ночам подрабатывающая девушкой по вызову. Гереону предстоит расследовать нашумевший случай, связанный с шантажом лиц при исполнении. А у Шарлотты есть заветная мечта: она хочет работать в полиции.

Вавилон-Берлин - дублированный трейлер третьего сезона
Вавилон-Берлин
дублированный трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Том Тыквер
Том Тыквер
Хендрик Хандлегтен
Ахим фон Боррис
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фолькер Брух
Фолькер Брух Gereon Rath
Кристиан Фридель
Кристиан Фридель Gräf
Иван Шведов
Иван Шведов Alexej Kardakow
Ларс Айдингер
Ларс Айдингер Alfred Nyssen
Карл Маркович
Карл Маркович Samuel Katelbach
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вавилон-Берлин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
Вавилон-Берлин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 8 эпизодов
 
Вавилон-Берлин - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 12 эпизодов
 
Вавилон-Берлин - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Кадры из сериала
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