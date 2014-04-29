Британский многосерийный драматический детектив «Счастливая долина» – это история о женщине-копе Кэтрин Кавуд. Она является сержантом полиции в Западном Йоркшире. Кэтрин идет по следу преступника, с которым имеет давние счеты. Однажды в ее полицейский участок пришел бухгалтер Кевин и сообщил о преступлении. Он волновался и боялся распространяться о подробностях. Вскоре выяснилось, что когда-то Кевин решил совершить похищение дочери своего шефа с целью выкупа. Теперь его план воплотил в жизнь кто-то другой.