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Постер к сериалу Счастливая долина
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.5
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1 постер
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.5
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Киноафиша Сериалы Счастливая долина
Счастливая долина (2014 - …) Happy Valley 16+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

Британский многосерийный драматический детектив «Счастливая долина» – это история о женщине-копе Кэтрин Кавуд. Она является сержантом полиции в Западном Йоркшире. Кэтрин идет по следу преступника, с которым имеет давние счеты. Однажды в ее полицейский участок пришел бухгалтер Кевин и сообщил о преступлении. Он волновался и боялся распространяться о подробностях. Вскоре выяснилось, что когда-то Кевин решил совершить похищение дочери своего шефа с целью выкупа. Теперь его план воплотил в жизнь кто-то другой.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Sally Wainwright
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стив Пембертон
Стив Пембертон Kevin Weatherill
Шиван Финнеран
Шиван Финнеран Clare Cartwright
Чарли Мерфи
Чарли Мерфи
Джеймс Нортон
Джеймс Нортон Tommy Lee Royce
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир Catherine Cawood
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Счастливая долина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 6 эпизодов
 
Счастливая долина - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 6 эпизодов
 
Счастливая долина - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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