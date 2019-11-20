«Аванпост»: Рецензия Киноафиши

Тёмный узкий коридор вспыхивает красным: тревога. В свете ламп мелькают фигуры солдат, стремительно заполняющих пространство. Бойцы в чёрном словно выдавливают друг друга наружу, вооружаясь прямо на ходу. Строго по одному большой колонной они разрезают двор и оцепляют периметр базы. Поочерёдно, словно шестерёнки в паз, занимают огневые позиции. Опушку расчерчивают лазерные указатели и тянутся дальше, к глухому лесу. Все замирают, только пар изо рта не спеша плывёт вверх. Здесь, на кончике прицела, кончается «круг жизни» и начинаются земли, которые нам больше не принадлежат.

На этом лучше остановиться. Крепкая жанровая сцена хоть и сделана по лекалам, но производит впечатление: дальше ждёшь наш ответ «Рассвету мертвецов» или «Обители зла», не меньше. На это намекает и концепт, вполне себе high: в недалёком будущем большая часть планеты, за исключением Центральной России и нескольких соседних стран, погрузилась во тьму. Там пропало электричество и связь, признаков жизни нет. Государство начинает строить военные базы на границах «круга жизни» — те самые аванпосты: там формируют отряды, которые должны отправиться на разведку и найти неприятеля. А он есть, в этом никто из командования не сомневается.

Герои фильма — солдаты и добровольцы аванпоста на границе Кирова: битый жизнью Юра (Пётр Фёдоров), положительный Олег (Алексей Чадов), мутная девица Алёна (Лукерья Ильяшенко), честолюбивый репортёр Оля (Светлана Иванова). Больше сказать о них нечего, потому что персонажи — первая беда масштабного проекта Егора Баранова, режиссёра нашумевшей франшизы «Гоголь». Единственный живой человек здесь — матёрый Юра, убедительно сыгранный Фёдоровым, который работал над отчасти похожим типажом в «Сталинграде» Бондарчука. Юра циничный прагматик, зато честный, сноровистый и уверенный в себе; война для него — спасение, неожиданный шанс начать новую жизнь.

«Аванпост»

Остальные персонажи — просто функции, которые двигают сюжет вперёд или что-то олицетворяют. За сценарий картины отвечает Николай Куликов, один из главных авторов российского телевидения. В послужном списке у Куликова около 50 проектов, но полнометражных фильмов меньше десятка, и заметных картин среди них нет. Впрочем, режиссёр Баранов признавался, что во время съёмок предлагал свои идеи, которые вели сюжет в другую сторону, так что отличились, кажется, все. В итоге актёрам просто нечего играть: их истории вырезали (или даже не придумали), в лучшем случае заменив нелепым монологом.

За персонажами тянутся другие сценарные проблемы, которые превращают неплохой поначалу фильм в следующего пациента BadComedian. Начавшийся в середине картины хаос и мельтешение героев вдруг напоминает о том, что сначала «Аванпост» был сериалом ТВ-3, который решили пустить в кино по примеру «Гоголя». Но если с трилогией о Николае Васильевиче у Баранова получилось, то тут нет. Там, где «Гоголь» брал фантазией и юмором, «Аванпост», напротив, предлагает избитые приёмы и непробиваемую серьёзность. История запутана и перегружена деталями, да ещё съедает время псевдофилософская чушь в духе «Прометея». В общем, если хочешь рассказать сразу несколько историй — снимай сериал. И помни: один сценарист — хорошо, а шесть, как у «Гоголя», — лучше.

Но дело не только в сценарии. Для нашего зрительского кино научная фантастика — крепкий орешек не только драматургически, но и визуально. Возможно, к моменту релиза на ТВ что-то изменится, но сейчас город будущего в «Аванпосте» напоминает китайскую копию «Бегущего по лезвию». Снова голограммы, снова неон, какие-то несуразные телефоны и тучи дронов вместо летающих машин. Всё, что в фильме связано с будущим, мы уже где-то видели, причём лучшего качества.

За два с половиной часа «Аванпост» успевает пройти путь от эффектного B-movie до смехотворной притчи с пришельцами и богоборчеством. По-настоящему удались только сцены боевых действий, зато смотрятся они и правда не стыдно: не зря Баранов ровнялся на «Падение Чёрного ястреба». Жаль, что амбиций в итоге оказалось больше, чем мастерства. Остаётся надеется на телеверсию «Аванпоста», которая появится на ТВ-3: всё-таки сериал – родной для проекта формат; может, так он покажет себя с лучшей стороны.

Евгений Ермакович