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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2018

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2018 года

Мег: Монстр глубины
1 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
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Тихое место
2 Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.4
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Правда или действие
3 Правда или действие
ужасы, триллер 2018, США
7.3
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Тайна дома с часами
4 Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.3
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Проклятие монахини
5 Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер 2018, США
7.2
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Русалка. Озеро мертвых
6 Русалка. Озеро мертвых
ужасы 2018, Россия
7.1
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Судная ночь. Начало
7 Судная ночь. Начало
ужасы 2018, США
7.0
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Хэллоуин
8 Хэллоуин
ужасы 2018, США
7.0
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Дом, который построил Джек
9 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Бугимен
10 Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.9
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Слендермен
11 Слендермен
ужасы 2018, США
4.5
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Астрал: Новое измерение
12 Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика 2018, Великобритания
3.4
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Зеленая миля
9.0
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9.0
Король Лев
9.0
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