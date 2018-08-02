«Судная ночь. Начало»: Рецензия Киноафиши

Первая чистка

После экономического краха в в США в 21 веке к власти приходит партия «Новых отцов-основателей». Они предлагают решить все проблемы экономики очень странным способом: на одну ночь узаконить любое насилие вплоть до убийств. По мнению учёных, организовавших эксперимент, это должно стать катарсисом для граждан — все выплеснут накопившийся негатив и дальше смогут жить мирно. К тому же, таким образом предполагается снизить численность населения, что позволит экономике выйти из кризиса. Однако люди поначалу не верят в такие меры, и потому их пытаются мотивировать — предлагают вознаграждение за участие в «Судной ночи». В центре насилия оказывается бедный район Нью-Йорка Статен-Айленд, где несколько главных героев пытаются выжить во всеобщем безумии.

Кадр из фильма «Судная ночь. Начало»

Со старта знаменитой франшизы Джеймса Демонако прошло всего пять лет, однако она уже завоевала статус культовой. На каждый фильм серии «Судная ночь» студия Blumhouse тратила не больше 10 миллионов долларов (а на первый вообще около трёх), при этом все три части приносили в прокате не менее ста. История ночи беззакония, которая позволяет всё остальное время жить спокойно, начиналась с камерного триллера, где всё действие происходит в одном доме, а продолжилась боевиками с политическим уклоном. И вот пришло время узнать, как зародилась «Судная ночь».

Кадр из фильма «Судная ночь. Начало»

Джеймс Демонако в этом фильме выступил продюсером и сценаристом, однако должность режиссёра уступил начинающему Джерарду МакМюррею («Горящие пески»), и это можно заметить почти сразу. Из атмосферного боевика-триллера «Судная ночь» превратилась в достаточно стандартный экшен о разборках в бедных кварталах. Сюжет вращается в основном вокруг местных бандитов и их друзей, которые пытаются спастись от наступившей анархии. К тому же картина довольно долго раскачивается, почти треть фильма — вступление и объяснение происходящего. Но и в этом есть свои плюсы.

Кадр из фильма «Судная ночь. Начало»

В предыдущих фильмах зрителя как бы забрасывали в уже сложившийся мир, где «судная ночь» — явление привычное. Здесь же можно почувствовать, что люди не сразу понимают и принимают такую политику. Хоть у всех и накопилась агрессия, мало кто готов просто взять оружие и выйти на улицы, многие даже воспринимают это почти как шутку. И «Судная ночь. Начало» объясняет, как произошло, что обычные граждане со временем превратились в тех, кого показывали в первых трёх частях. В плане самой задумки приквел мало что даёт миру всей франшизы: на все эти события уже намекали раньше, здесь разве что всё рассказано более подробно. А вот как именно зарождалась «судная ночь» — поклонникам будет увидеть полезно.

Кадр из фильма «Судная ночь. Начало»

Однако «полезно» не значит «интересно». Если воспринимать этот фильм как самостоятельное произведение — он вышел довольно посредственным. По сути, кроме самой истории с предыдущими частями его не связывает ничего, поэтому идти в кино можно и не тратя пяти часов на просмотр всех остальных частей. Но новички, возможно, уйдут разочарованными, поскольку «Судная ночь. Начало» — самый стандартный боевик, где несколько героев спасаются от хаоса и насилия и сражаются с превосходящими по силе и оснащению врагами. Здесь можно насладиться разве что хорошо поставленными перестрелками: столкновение бандитов с наёмниками в дыму создаёт отличный эффект присутствия. И даже есть фирменный знак хорошего экшен-боевика — драка на лестнице, снятая одним длинным кадром (здесь можно вспомнить «Взрывную блондинку» или второй сезон «Сорвиголовы»).

Кадр из фильма «Судная ночь. Начало»

Приходится признать, что новый фильм, очевидно, слабее предыдущих частей. В первую очередь потому, что в нём не чувствуется духа франшизы. Возможно, это обусловлено темой приквела: атмосфера всеобщей жестокости ещё не сложилась в обществе, поэтому всё выглядит иначе. Но те зрители, которые хорошо знакомы с работами Демонако, идут в первую очередь на само настроение «Судной ночи». А тем, кто встретится с миром франшизы впервые, картина мало что предлагает, кроме неплохого экшена и клишированных персонажей. Однако, несмотря на не самые лучшие отзывы, «Судная ночь. Начало» уже окупилась в прокате в несколько раз, так что это точно ещё не конец истории.

Алексей Хромов В российском прокате с 2 августа 2018 Расписание и покупка билетов на фильм «Судная ночь. Начало»