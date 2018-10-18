«Хэллоуин»: Рецензия Киноафиши

Преображая жертву

Прошло 40 лет с тех пор, как молчаливый маньяк Майкл Майерс в белой кожаной маске нагнал страху на небольшой городок Хэддонфилд в штате Иллинойс, жестоко расправившись с тремя подростками на Хэллоуин. Будучи продолжением оригинального фильма Джона Карпентера, положившего начало золотого века слешеров, новый «Хэллоуин» заранее поставил себе высокую планку. Более того, картина Дэвида Гордона Грина игнорирует все семь сиквелов, в которых много чего произошло. Да и времена изменились: как заметил школьник в фильме, по сегодняшним меркам убийства Майерса не такая уж и жуть.

Кадр из фильма «Хэллоуин»

Спорить с этим трудно: за эти годы появилась и франшиза «Крик» с огромным количеством отсылок к жанру и даже некоторой самоиронией, не говоря уже о множестве фильмов, где сюжет строится вокруг проникновения зловещего убийцы в дом, от «Тебе конец» до «Бабадука». Психопат с ножом из оригинального фильма Карпентера стал находкой для фильмов ужасов, но это было давно. Идея перезапуска «Хэллоуина» с самого начала отдавала излишним пафосом с учётом семи забытых сиквелов и мрачной перезагрузки франшизы в исполнении Роба Зомби. Казалось, что Майкл Майерс должен был остаться в 80-х.

Кадр из фильма «Хэллоуин»

Оказавшийся перед непростой задачей, режиссёр Дэвид Гордон Грин, написавший сценарий в соавторстве с Дэнни Макбрайдом и Джеффом Фрэдли, сделал фильм для фанатов франшизы, который во многом держится на преображении Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис). Пережив в молодости нападение маньяка Майерса, Лори воспитывала своих дочь и внучку в атмосфере постоянной боеготовности. Её дом похож на крепость, а она сама – на одинокого стрелка из вестернов. Добавить ко всему этому проблемы с алкоголем и родными, и образ главной героини готов. Её взрослая дочь Карен (Джуди Грир) смирилась с паранойей матери и общается с ней редко. Внучка главной героини – Эллисон - как и Лори в молодости, любит хорошенько повеселиться на вечеринке, однако воспитанная такой бабушкой, обладает всеми необходимыми для выживания навыками. И очень скоро они ей пригодятся, ведь Майерс снова сбежал из лечебницы.

Кадр из фильма «Хэллоуин»

Майкл Майерс - главная фишка всей франшизы, так что его пугающий образ Грин оставил практически неизменным. В оригинальном фильме Карпентер намеренно держит в секрете причину безумия Майкла. Мотивация маньяка непонятна с момента убийства сестры и на протяжении всего фильма, от чего становится только страшнее. Вечно безмолвный (услышать можно лишь дыхание под маской) и лишённый сострадания к жертвам, Майерс теряет всякие человеческие черты и становится воплощением ужаса, подобно акуле в фильме «Челюсти». Тайна Майерса, создающая напряжение, остроумно подчёркивается в самом начале нового «Хэллоуина», когда приехавшие в клинику журналисты (Джефферсон Холл и Райан Рис) пытаются развести его на откровенный разговор, показав ту самую маску, в которой он 40 лет назад резал людей. Ник Касл, сыгравший Майерса в 1978 году, чьё бесформенное лицо появляется лишь в нескольких пугающих кадрах, хранит молчание и мало чем изменился за исключением неопрятной седой бороды.

Кадр из фильма «Хэллоуин»

Неторопливая экспозиция позволяет проникнуться метафоричностью образов Лори и Майкла, чтобы к середине фильма оценить противостояние жертвы с посттравматическим синдромом и старого страха, с которым суждено столкнуться вновь. При этом Дэвид Грин не упускает возможности порадовать фанатов отсылками к оригиналу Карпентера, иронично их обыгрывая. Здесь под простынёй скрывается не маньяк, а труп, а стедикам используется не для съёмки глазами Майкла, а чтобы через окна следить за Майерсом, который бродит из дома в дом и убивает жителей Хэддонфилда. Иногда Грин воссоздаёт целые сцены, например, во время урока литературы. Вот только в ней вместо Майерса в окне внезапно появляется Лори. Связь агрессора и жертвы подчёркивается очень кинематографично.

Кадр из фильма «Хэллоуин»

Не обошлось и без неуклюжих диалогов и неряшливо сделанных сцен, которые не дают поставить «Хэллоуину» крепкую пятёрку. Авторы фильма пытаются установить прочную связь с оригиналом всеми доступными путями: начиная от узнаваемого, но несколько изменённого саундтрека, написанного Джоном Карпентером вместе с сыном Коди, заканчивая оранжевыми титрами. Но передать атмосферу старого «Хэллоуина» режиссёру «Ананасового экспресса» не удаётся. Фильм Грина то ли ностальгия по слешерам, то ли комедийный хоррор, то ли переосмысление такого явления, как психологическая травма. Тем не менее, «Хэллоуин» 2018 года – лучший во всей франшизе после оригинала.

Леонид Аверин

В российском прокате с 18 октября 2018 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Хэллоуин»