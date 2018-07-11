«Русалка. Озеро мертвых»: Рецензия Киноафиши

Кошмар на Озере Вязов

Никогда не целуйте незнакомых девушек в белом! А иначе доцелуетесь до беды! Роман как-то раз к одной такой губами прижался – а она русалкою оказалась! И теперь у него не жизнь, а сплошное мистическое недоразумение: то свет в доме сам собой выключается, то двери хлопают, то вода в кране заканчивается. Но самое страшное, что русалка ему всюду мерещиться начала. Он даже из-за этого чуть к праотцам в бассейне не сплавал, даром, что профессиональный пловец. А хвостатой девчонке всё мало, всё она не уймется никак. Уже и к невесте Романа в гости захаживает, глупости ей разные шепчет: мол, не любит тебя твой суженый, ой, не любит….

Кадр из фильма «Русалка. Озеро мертвых»

Когда выходит в прокат очередной отечественный «ужастик», каждая вторая рецензия начинается с фразы, что хорроры для нас – это Terra Incognita. То есть смотрим-то мы их чуть ли не с колыбели (речь о молодежи, естественно), а как беремся снимать – вечно какая-то ерундистика получается. И объяснение этому «мистическому проклятию» всегда одно: индустрия у нас молодая, жанр новый да неизведанный, опыта с гулькин нос, финансы поют панихиду. И прикрываясь этими объяснениями, как щитом, мы спокойно провожаем в небытие еще один российский «недохоррор». Одним больше – одним меньше, делов-то…

Кадр из фильма «Русалка. Озеро мертвых»

На самом же деле, всё немножко не так. Да, индустрия молодая, и опыта в жанре мало – но сказать, что его нет совсем – такого уже не скажешь. С потусторонним миром наше кино начало «сотрудничать» не вчера: фильмы ужасов стали появляться с конца 90-х, и пусть их было не так уж много, но стилистика и приемы хорроров так или иначе осваивались. Для примера вспомним хотя бы «Ночной дозор»: его, конечно, «ужастиком» не назовешь, но некоторые элементы жанра работают в нем на ура. А это 2004-ый год. Впрочем, зачем далеко ходить? – «Русалка» вовсе не дебют Святослава Подгаевского – это его четвертый (!) полнометражный фильм ужасов. Причем предыдущие два оказались более чем громкими: о них не слышал разве что совершенно глухой киноман. Речь о «Пиковой даме» и о «Невесте», естественно.

Кадр из фильма «Русалка. Озеро мертвых»

Так что же в итоге? А в итоге мы получили ту же «Невесту», только, простите, в профиль. Красивая картинка (то туман колышется над запрудой, то свечи золотом горят в темной избе), тягучая, вязкая атмосфера хоррора, стук дверей, шепот кого-то зубастого и голодного прямо у тебя за спиной… Но такое впечатление, что больше других боится именно режиссер: боится сойти с тропы, боится сделать что-то не так – не по учебнику, не по Букве Закона. И эти скрипящие двери, шорохи, свечи и зеркала, черные коготочки из-за плеча и клыки торчащие – как хвастовство отличника, всю ночь зубрившего формулы, как триумф пианиста, который десять лет кряду насиловал свои пальцы гаммами. Но, простите, гаммы гаммами – а где же мелодия?

Кадр из фильма «Русалка. Озеро мертвых»

А мелодии нет. Верность букварю (как будто Корану), страх быть непонятым, страх не понравиться, ответственность за бюджет, который кровь из носу нужно отбить – все это не дает возможности рисковать, а значит, лишает индивидуальности. И «Русалка» превращается в анекдот, рассказанный дважды, в копию «Невесты» – в копию яркую и атмосферную, но не страшную совершенно. К тому же, историю в данном случае здорово упростили (легенда в «Невесте» гораздо сложнее и нюансов у нее больше) – поэтому получилось нечто вроде ужастика для самых маленьких, где всё просто, кристально понятно и где режиссер больше всего на свете боится вас напугать.

Вера Аленушкина

В российском прокате с 12 июля 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Русалка. Озеро мертвых»