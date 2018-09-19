«Проклятие монахини»: Рецензия Киноафиши

Атака скримеров

В румынском монастыре, расположенном в глуши, совершает самоубийство молодая монахиня. В Ватикане уверены, что дело связано со сверхъестественными явлениями. Поэтому церковь отправляет в монастырь священника отца Бёрка (Демиан Бичир) с туманным прошлым для расследования этой смерти. В помощь ему дают молодую послушницу сестру Ирен (Таисса Фармига), у которой бывают видения. Место, куда они едут, наполнено загадками, а жители соседних деревень давно считают его проклятым. Прибыв в монастырь, они понимают, что он давно уже захвачен злыми силами, и теперь им нужно как-то спасать свои жизни и не дать демонам вырваться наружу.

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

Наверное «Проклятие монахини» — чуть ли не первый случай в истории фильмов ужасов, когда собственный спин-офф получил скример. Ведь главный монстр этой картины уже появлялся в «Заклятии 2» Джеймса Вана. И раз уж про куклу Аннабель из первой части успешно сняли два фильма, почему бы не рассказать и предысторию жуткой монахини и демона Валака. Хотя связь с другими частями франшизы появится только в самом финале, как было и в «Аннабель. Зарождение зла», в остальное время это совершенно самостоятельная история. И при этом авторы поступили довольно иронично, взяв на одну из главных ролей Таиссу Фармигу — сестру Веры Фармиги из «Заклятия».

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

Но буквально с первых минут видно, что этот фильм намного проще, чем творения Джеймса Вана. Уступает сама идея, проигрывают и картинка, и подача. «Заклятие» привлекало именно реалистичной основой и тем, что все ужасы были вписаны во вполне обыденную жизнь людей. Здесь же сам антураж сразу погружает в атмосферу древнего кошмара: холодные каменные стены монастыря, послушницы, которые всё время прячутся в тени и по очереди молятся, не останавливаясь ни на секунду. Но всё же из недостатков «Проклятия Аннабель» авторы тоже сделали выводы и не стали даже пытаться создавать какой-то саспенс.

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

«Проклятие монахини» скорее классическая «пугалка», на которую идут не за сюжетом или атмосферой, а просто покричать в кинотеатре. Фильм не создаёт особого напряжения сюжета и не нагнетает мрачность. Но, похоже, не потому, что режиссёр не умеет это делать. Просто здесь это не нужно. Авторы будто решили: раз уж история зародилась из скримера — сделаем её такой от начала до конца. Здесь нет даже фирменных Вановских обманок. Он очень любит, чтобы монстры не выскакивали в тот момент, когда их больше всего ждёшь. А в «Проклятии монахини» они будут пугать буквально с самого начала истории и не прекратят до финала. Скримеры подаются оптом: отвлёкся и пропустил выскочившую тень — вот тебе разбитое зеркало, выдержал и его, только потянулся за попкорном — сразу рука из темноты. Хоть один из трёх да зацепит, а этого для фильма достаточно.

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

В одном только авторы просчитались — дешёвых монстров нельзя слишком долго держать на экране. Когда у зрителей появляется время рассмотреть демонов, то становится слишком заметен простой грим и недорогие спецэффекты. И зачем-то такие «затяжные» моменты показывают в самом финале, когда, казалось бы, напряжение должно только нарастать. Но даже и это можно простить, ведь они перемежаются с действительно неплохо снятыми сценами в монастыре, хотя с темнотой картинки иногда перегибают. А фанатам «Заклятия», как уже сказано выше, будет чему порадоваться в финале. Авторы буквально за пару минут очень аккуратно объясняют всё, что осталось непонятным в истории Уорренов и как бы зацикливают всю историю, намекая, что продолжение «Заклятия» наверняка увидит свет. Тем более, что все фильмы цикла стоят недорого, поэтому быстро окупаются в прокате, а публика очень любит пугаться.

Алексей Хромов

В российском прокате с 20 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Проклятие монахини»