«Фото на память»: Рецензия Киноафиши

Не дожившие до свадьбы

Путешествие семерых, не очень хорошо знакомых людей обрывается, когда под их машину попадает случайно вышедший на дорогу лось. Ребятам приходится разделиться, чтобы найти помощь. Одна из групп находит в лесу заброшенный дом, где они натыкаются на старинный фотоаппарат и жуткие фотографии, среди которых есть и снимок их автомобиля. Играясь с вроде как давно не работающим аппаратом, молодежь делает несколько снимков, и каждый из них уносит жизнь попавшего в кадр человека. Так что героям предстоит выяснить, кто же стоит за «убийственным» фотоаппаратом и как сделать так, чтобы хоть кто-то добрался домой.

Кадр из фильма «Фото на память»

Молодой режиссер Антон Зенкович, набивший руку как оператор («Маршрут построен», «Пиковая дама: Черный обряд»), решил попугать кинозрителей самостоятельно. Набрал группу подростков, индивидуально дав каждому необходимые базовые функции, которые должны привести их к страшному финалу. Все здесь сплетается в единую картину – «Мертвые дочери» с «Дизлайком» Павла Руминова, «С.С.Д.» Вадима Шмелева и даже «Хэллоуин» с «Оно». Вот, что действительно не сработало с самого начала, так это сюжет. Он, как это уже стало принято, разбит на два временных промежутка – прошлое и настоящее, где герои сталкиваются с тем, что не смогли победить до них. И даже если не брать в расчет диалоги, то идиотское поведение некоторых персонажей объяснить просто не получается. Все-таки создатели сами заявляют, что перед зрителями не самые тупые ребята, которые в какой-то момент начинают вести себя глупо и сами подставляются под объектив «голодного» фотоаппарата. К сожалению, у авторов «Фото на память» так и не получилось выстроить убедительной истории, которая смогла бы увлечь зрителей, что могло бы поспособствовать лояльности к несуразностям и глупостям, творящимся здесь за каждым углом.

Кадр из фильма «Фото на память»

Главной узнаваемой звездой здесь можно назвать одного из «Защитников» Сарика Андреасяна – Санжара Хана Мади. Подыгрывают ему звезды телепроектов – Ирина Темичева («Кухня»), Анастасия Уколова («Деффочки») и Софья Зайка («Королева Фитнеса»). Прикрывают общие спины всегда приходящийся ко двору Евгений Коряковский («Притяжение») и Николай Козак («Викинг»).

Вот, что действительно достойно упоминания, так это заброшенный дом и обстановка в нем. Его хочется рассматривать, видеть каждый уголок пространства и потрогать каждый предмет, найденный создателями фильма для пущего эффекта. Снято «Фото на память», несмотря на всю темень, постоянно догоняющую героев, интересно и жанрово. И, конечно, звук, вот он действительно поглощает и не дает расслабляться во время просмотра картины. Но сами убийства выглядят надуманными и слишком жестокими, даже если учитывать, что придумывает их «адский» фотоаппарат. Все, как в сказке или франшизе «Пункт назначения», перестает адекватно работать и стремится убить «жертву» так же, как на только что проявившейся фотографии.

Кадр из фильма «Фото на память»

«Фото на память» - сборник премудростей и тонкостей, полученных за все время работы кинематографистов, особенно наших, в пугательном жанре. Несмотря на то что герои отлично понимают ситуации, в которые попадают и обсуждают их друг с другом, это не мешает им создавать себе проблемы на пустом месте. Или, например, не «играть» по правилам, объявленным создателями в начале картины, что тоже является частью давно отработанных американскими ужастиками канонов. Фильм получился атмосферным, стилизованным в лучших традициях, но при этом совсем нестрашным, авторы решили не использовать выпрыгивания из-за спины и прочие ходы. Отмечу, правда, что обошлись и без тонны графики, которую очень полюбил Святослав Подгаевский, («Невеста», «Русалка»), откровенно портящую всю концепцию и реалистичность происходящего в его картинах. Да, ошибок допускается еще миллион, а акценты и твисты «Фото на память» давно вышли из моды, но как ретро историю фильму многое можно простить, хотя истерически посмеяться в некоторых местах зрителям все-таки придется.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 14 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Фото на память»