«Фото на память»: Рецензия Киноафиши
Путешествие семерых, не очень хорошо знакомых людей обрывается, когда под их машину попадает случайно вышедший на дорогу лось. Ребятам приходится разделиться, чтобы найти помощь. Одна из групп находит в лесу заброшенный дом, где они натыкаются на старинный фотоаппарат и жуткие фотографии, среди которых есть и снимок их автомобиля. Играясь с вроде как давно не работающим аппаратом, молодежь делает несколько снимков, и каждый из них уносит жизнь попавшего в кадр человека. Так что героям предстоит выяснить, кто же стоит за «убийственным» фотоаппаратом и как сделать так, чтобы хоть кто-то добрался домой.
Молодой режиссер Антон Зенкович, набивший руку как оператор («Маршрут построен», «Пиковая дама: Черный обряд»), решил попугать кинозрителей самостоятельно. Набрал группу подростков, индивидуально дав каждому необходимые базовые функции, которые должны привести их к страшному финалу. Все здесь сплетается в единую картину – «Мертвые дочери» с «Дизлайком» Павла Руминова, «С.С.Д.» Вадима Шмелева и даже «Хэллоуин» с «Оно». Вот, что действительно не сработало с самого начала, так это сюжет. Он, как это уже стало принято, разбит на два временных промежутка – прошлое и настоящее, где герои сталкиваются с тем, что не смогли победить до них. И даже если не брать в расчет диалоги, то идиотское поведение некоторых персонажей объяснить просто не получается. Все-таки создатели сами заявляют, что перед зрителями не самые тупые ребята, которые в какой-то момент начинают вести себя глупо и сами подставляются под объектив «голодного» фотоаппарата. К сожалению, у авторов «Фото на память» так и не получилось выстроить убедительной истории, которая смогла бы увлечь зрителей, что могло бы поспособствовать лояльности к несуразностям и глупостям, творящимся здесь за каждым углом.
Главной узнаваемой звездой здесь можно назвать одного из «Защитников» Сарика Андреасяна – Санжара Хана Мади. Подыгрывают ему звезды телепроектов – Ирина Темичева («Кухня»), Анастасия Уколова («Деффочки») и Софья Зайка («Королева Фитнеса»). Прикрывают общие спины всегда приходящийся ко двору Евгений Коряковский («Притяжение») и Николай Козак («Викинг»).
Вот, что действительно достойно упоминания, так это заброшенный дом и обстановка в нем. Его хочется рассматривать, видеть каждый уголок пространства и потрогать каждый предмет, найденный создателями фильма для пущего эффекта. Снято «Фото на память», несмотря на всю темень, постоянно догоняющую героев, интересно и жанрово. И, конечно, звук, вот он действительно поглощает и не дает расслабляться во время просмотра картины. Но сами убийства выглядят надуманными и слишком жестокими, даже если учитывать, что придумывает их «адский» фотоаппарат. Все, как в сказке или франшизе «Пункт назначения», перестает адекватно работать и стремится убить «жертву» так же, как на только что проявившейся фотографии.
«Фото на память» - сборник премудростей и тонкостей, полученных за все время работы кинематографистов, особенно наших, в пугательном жанре. Несмотря на то что герои отлично понимают ситуации, в которые попадают и обсуждают их друг с другом, это не мешает им создавать себе проблемы на пустом месте. Или, например, не «играть» по правилам, объявленным создателями в начале картины, что тоже является частью давно отработанных американскими ужастиками канонов. Фильм получился атмосферным, стилизованным в лучших традициях, но при этом совсем нестрашным, авторы решили не использовать выпрыгивания из-за спины и прочие ходы. Отмечу, правда, что обошлись и без тонны графики, которую очень полюбил Святослав Подгаевский, («Невеста», «Русалка»), откровенно портящую всю концепцию и реалистичность происходящего в его картинах. Да, ошибок допускается еще миллион, а акценты и твисты «Фото на память» давно вышли из моды, но как ретро историю фильму многое можно простить, хотя истерически посмеяться в некоторых местах зрителям все-таки придется.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 14 июня 2018 года
Расписание и покупка билетов на мультфильм «Фото на память»