«Правда или действие»: Рецензия Киноафиши

Стереотипы правды и предсказуемость действий

Группа друзей-студентов отправляется в Мексику на каникулы. В последний день отдыха, когда все уже изрядно напились в баре, главная героиня Оливия (Люси Хейл) встречает незнакомца, который предлагает продолжить веселье в новом месте. Как ни странно, все друзья соглашаются. Новый знакомый приводит их в странное место, где предлагает сыграть в давнюю детскую игру «Правда или действие». Через пару кругов нелепых подростковых забав и одной провокации он объявляет, что теперь они навсегда втянуты в эту игру, и она может стоить участникам жизни. Конечно же, никто не воспринимает всерьёз его слова. Однако после возвращения друзья начинают сталкиваться с требованием выбрать правду или действие. И нарушение правил ведёт к неминуемой смерти.

Кадр из фильма «Правда или действие»

Если пропустить совсем краткое вступление о неизвестной героине, которая уже давно втянута в игру, само начало сюжета сразу же напоминает древнейшие стереотипы фильмов ужасов. Друзья едут на отдых, прямо как в «Зловещих мертвецах», «Пункте назначения» или десятках других эпохальных вещей. Набор персонажей — тоже полный комплект типажей, необходимых для сюжета. Положительная главная героиня, её лучшая подруга, объект для любовного треугольника, умник-гей, аморальный самец и его девушка, а позже появляется и озабоченный дурачок. Потом таинственный незнакомец, за которым все послушно идут, и наконец главное событие — теперь все герои прокляты. Что будет дальше, догадаться нетрудно, даже если не смотреть трейлер и не читать аннотацию. Понятно, что герои будут по очереди умирать, пытаясь обмануть игру или выбраться.

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Но стандарты и есть стандарты. Последний раз действительно удивить подобным сюжетом получилось разве что у авторов «Хижины в лесу», и они тогда просто перевернули весь жанр «хоррор» с ног на голову. Но раз подобные истории продолжают выходить — значит это кому-то нужно. И тут возникает следующая проблема. Фильм выглядит слабо по всем параметрам даже для клишированной истории. Первые полчаса за актёров и их героев даже как-то немного неудобно. Вроде бы авторы поступили разумно — набрали не самых примелькавшихся на больших экранах актёров, при этом знакомых молодёжи. Главную роль играет Люси Хейл из «Милых обманщиц», а компанию ей составляет знаменитый «Волчонок» Тайлер Пози. Но то ли сценарий забыли прописать подробно, то ли что-то не объяснили на площадке: всё стереотипное вступление актёры отыгрывают как в дешёвом ситкоме. Можно заранее предсказать каждое следующее действие или слова. Разбавляет обстановку лишь довольно удачный ход: их отдых показан через трансляции на экранах мобильных телефонов как отражение современных развлечений, когда всё происходящее обязательно нужно записать и выложить в соцсети.

Кадр из фильма «Правда или действие»

А дальше начинается сюжетная часть, где должно стать страшно. Но у авторов опять что-то пошло не так. Понятно, что студия Blumhouse специализируется на низкобюджетных ужастиках. И люди хотят их смотреть просто ради внезапных смертей или кровавых моментов. Скримеры и слэшеры будут жить вечно именно из-за этого, как бы ни был нелеп основной сюжет — в определённый момент зритель всё-таки подпрыгивает и пугается. Но, увы, неожиданных моментов в духе «Пункта назначения» всего два-три на фильм. А действительно страшных сцен и вовсе нет. Герои попадают в опасные ситуации, часть из них, конечно же, погибнет. Но каждое подобное происшествие теряется в череде бесконечных разговоров и суеты, в которой актёры всё так же не сильны. И даже зловещие улыбки на лицах, которые попытались сделать фирменным (и недорогим) стилем картины, интересны лишь первые пару раз.

Кадр из фильма «Правда или действие»

Казалось бы, поначалу в сюжете есть неплохие намёки на социальные темы. Но линию подростка-гея и его отца-гомофоба сворачивают очень легко, даже не пытаясь раскрыть. Зато отношения главной героини с её подругой продолжают нагнетать весь фильм. Трудно поверить, что в моменты, когда речь в прямом смысле идёт о жизни и смерти, их больше волнуют любовные отношения. Хотя в логике картины всё-таки есть пара неплохих ходов. В рассуждениях герои иногда отходят от принципа слэшеров «чем глупее, тем лучше» и пытаются найти наиболее безопасную схему игры. Да и история с отцом одной из героинь, хоть и доходит в определённый момент до излишнего гротеска, всё-таки цепляет. В остальном же фильм слишком стереотипен и предсказуем, радует лишь финал. Да и то, не сказать, что он выглядит неожиданно — просто так закончить действительно разумнее. Приятно посмотреть на пару неплохих актёров, которым удаются эмоциональные сцены. Но вот додумывать, где и почему пугаться, приходится уже самому.

Алексей Хромов

В российском прокате с 26 апреля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Правда или действие»