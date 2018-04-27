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Киноафиша Рецензии «Правда или действие»: Рецензия Киноафиши

«Правда или действие»: Рецензия Киноафиши

27 апреля 2018 00:00
«Правда или действие»: Рецензия Киноафиши
Стереотипы правды и предсказуемость действий

Группа друзей-студентов отправляется в Мексику на каникулы. В последний день отдыха, когда все уже изрядно напились в баре, главная героиня Оливия (Люси Хейл) встречает незнакомца, который предлагает продолжить веселье в новом месте. Как ни странно, все друзья соглашаются. Новый знакомый приводит их в странное место, где предлагает сыграть в давнюю детскую игру «Правда или действие». Через пару кругов нелепых подростковых забав и одной провокации он объявляет, что теперь они навсегда втянуты в эту игру, и она может стоить участникам жизни. Конечно же, никто не воспринимает всерьёз его слова. Однако после возвращения друзья начинают сталкиваться с требованием выбрать правду или действие. И нарушение правил ведёт к неминуемой смерти.

Кадр из фильма «Правда или действие»
Кадр из фильма «Правда или действие»

Если пропустить совсем краткое вступление о неизвестной героине, которая уже давно втянута в игру, само начало сюжета сразу же напоминает древнейшие стереотипы фильмов ужасов. Друзья едут на отдых, прямо как в «Зловещих мертвецах», «Пункте назначения» или десятках других эпохальных вещей. Набор персонажей — тоже полный комплект типажей, необходимых для сюжета. Положительная главная героиня, её лучшая подруга, объект для любовного треугольника, умник-гей, аморальный самец и его девушка, а позже появляется и озабоченный дурачок. Потом таинственный незнакомец, за которым все послушно идут, и наконец главное событие — теперь все герои прокляты. Что будет дальше, догадаться нетрудно, даже если не смотреть трейлер и не читать аннотацию. Понятно, что герои будут по очереди умирать, пытаясь обмануть игру или выбраться.

Кадр из фильма «Правда или действие»
Название

Но стандарты и есть стандарты. Последний раз действительно удивить подобным сюжетом получилось разве что у авторов «Хижины в лесу», и они тогда просто перевернули весь жанр «хоррор» с ног на голову. Но раз подобные истории продолжают выходить — значит это кому-то нужно. И тут возникает следующая проблема. Фильм выглядит слабо по всем параметрам даже для клишированной истории. Первые полчаса за актёров и их героев даже как-то немного неудобно. Вроде бы авторы поступили разумно — набрали не самых примелькавшихся на больших экранах актёров, при этом знакомых молодёжи. Главную роль играет Люси Хейл из «Милых обманщиц», а компанию ей составляет знаменитый «Волчонок» Тайлер Пози. Но то ли сценарий забыли прописать подробно, то ли что-то не объяснили на площадке: всё стереотипное вступление актёры отыгрывают как в дешёвом ситкоме. Можно заранее предсказать каждое следующее действие или слова. Разбавляет обстановку лишь довольно удачный ход: их отдых показан через трансляции на экранах мобильных телефонов как отражение современных развлечений, когда всё происходящее обязательно нужно записать и выложить в соцсети.

Кадр из фильма «Правда или действие»
Кадр из фильма «Правда или действие»

А дальше начинается сюжетная часть, где должно стать страшно. Но у авторов опять что-то пошло не так. Понятно, что студия Blumhouse специализируется на низкобюджетных ужастиках. И люди хотят их смотреть просто ради внезапных смертей или кровавых моментов. Скримеры и слэшеры будут жить вечно именно из-за этого, как бы ни был нелеп основной сюжет — в определённый момент зритель всё-таки подпрыгивает и пугается. Но, увы, неожиданных моментов в духе «Пункта назначения» всего два-три на фильм. А действительно страшных сцен и вовсе нет. Герои попадают в опасные ситуации, часть из них, конечно же, погибнет. Но каждое подобное происшествие теряется в череде бесконечных разговоров и суеты, в которой актёры всё так же не сильны. И даже зловещие улыбки на лицах, которые попытались сделать фирменным (и недорогим) стилем картины, интересны лишь первые пару раз.

Кадр из фильма «Правда или действие»
Кадр из фильма «Правда или действие»

Казалось бы, поначалу в сюжете есть неплохие намёки на социальные темы. Но линию подростка-гея и его отца-гомофоба сворачивают очень легко, даже не пытаясь раскрыть. Зато отношения главной героини с её подругой продолжают нагнетать весь фильм. Трудно поверить, что в моменты, когда речь в прямом смысле идёт о жизни и смерти, их больше волнуют любовные отношения. Хотя в логике картины всё-таки есть пара неплохих ходов. В рассуждениях герои иногда отходят от принципа слэшеров «чем глупее, тем лучше» и пытаются найти наиболее безопасную схему игры. Да и история с отцом одной из героинь, хоть и доходит в определённый момент до излишнего гротеска, всё-таки цепляет. В остальном же фильм слишком стереотипен и предсказуем, радует лишь финал. Да и то, не сказать, что он выглядит неожиданно — просто так закончить действительно разумнее. Приятно посмотреть на пару неплохих актёров, которым удаются эмоциональные сцены. Но вот додумывать, где и почему пугаться, приходится уже самому.

Алексей Хромов

В российском прокате с 26 апреля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Правда или действие»

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