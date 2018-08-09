«Слендермен»: Рецензия Киноафиши

Слишком тонкие кошмары

Однажды вечером четыре подруги решили повеселиться. Узнав, что их приятели собираются на мальчишнике вызвать мифического Слендермена, они засели вечером в подвале и нашли в интернете видеоролик, который должен призвать этого героя городских легенд. Результат не заставил себя ждать. Вскоре после просмотра этого видео одна из девочек пропадает, а у остальных начинаются видения и кошмары. Подруги сначала не верят, что причиной исчезновения стал Слендермен, но с каждой из них начинают происходить всё более странные и опасные события. Девушкам остаётся только пытаться выжить и не сойти с ума, пока их преследует пугающий тонкий человек.

Кадр из фильма «Слендермен»

Выхода фильма о Слендермене поклонники крипипасты и городских легенд ждали годами. Один из первых и самых популярных персонажей интернет-фольклора уже давно будоражит головы любителей страшных историй. Высокий тонкий человек в чёрном костюме и без лица уже давно путешествует по большим и малым экранам, но раньше он всё больше довольствовался эпизодами сериалов и дешёвыми псевдодокументальными съёмками. Новый фильм имел все шансы начать новую главу в истории крипипасты на экранах, как это сделали авторы сериала «Нулевой канал». Однако создатели Слендермена, похоже, сами запутались, как именно они хотят напугать зрителя.

Кадр из фильма «Слендермен»

Поначалу кажется, что атмосферу будут создавать реалистичными и якобы любительскими съёмками, всё-таки в современном мире многие события происходят на экране смартфона или ноутбука. И в отличие от Кэндимена вызывают нового злодея не перед зеркалом, а просто посмотрев видеоролик в сети — здесь ассоциации со «Звонком» неизбежны, но это совсем не вредит фильму. Сама идея крипипасты вполне располагает такому подходу. Тем более что буквально несколько лет назад широкую огласку получил случай, когда девочки-подростки чуть не убили свою подругу, чтобы задобрить Слендермена. Конечно, по принципу «мокьюментари» уже когда-то сняли фильм «Слендер», но был шанс сделать это на новом уровне. Или хотя бы банально, но действенно под завязку набить сюжет скримерами и жуткими сценами, чтобы у зрителя не оставалось времени на размышления о логике происходящего.

Кадр из фильма «Слендермен»

Однако вместо классических приёмов авторы пытаются пугать бесконечными разговорами об ужасном мифе, а также треском, напоминающим копошение жуков. Иногда Слендермен всё-таки появляется на экране. Но его настолько тщательно прячут в темноте, что страшные моменты можно просто не заметить: нагнетается музыкальная тема, потом громкий звук, а на экране одна тьма двигается на фоне другой. В итоге за первые сорок минут не получается увидеть ни одного толкового скримера. Остаётся только радоваться, что за музыку здесь отвечает прекрасный композитор Рамин Джавади, который звуком может передать все необходимые эмоции. По логике нужно бы заставлять зрителя всматриваться в экран до главного момента, чтобы неожиданной разрядкой вызвать испуг. Но по факту внимание включается только на самом «внезапном» событии, и эффект оказывается смазанным. При этом создать хоррор, который пугает атмосферой, а не страшными сценами, так и не удаётся, «Слендермен» в этом плане не дотягивает даже до «Бабадука».

Кадр из фильма «Слендермен»

Первые проблески каноничного хоррора появляются только в сцене в библиотеке. Причём в этом моменте нет ничего особенно, просто он снят по классическим канонам, и это срабатывает: искажение перспективы, монстр, от которого не скрыться, резкое начало кошмара и столь же резкое окончание. Сцена действительно вселяет надежду, что дальше будет лучше, то есть страшнее. И действительно, ближе к финалу в «Слендермене» есть на что посмотреть. Правда сначала придётся вытерпеть очень странную сцену в доме приятеля главной героини, которая так нарочито пытается напугать зрителя, что скорее вызовет смех.

Название

Нельзя сказать, что последние полчаса картины полностью спасают сюжет и оправдывают всю затянутость начала. Но всё же несколько действительно удачных сцен следуют одна за другой. Опять же, все они сделаны полностью «по классике» даже по самим темам. Ужасы во сне сменяются сценой в больнице, а она — ещё более удачным и почти сюрреалистичным кошмаром. Конечно, финал можно было сделать целостнее и ярче — основной подтекст подан слишком просто и в лоб, лучше бы о нём не рассказали, а показали. Но здесь неплохим дополнением служат финальные титры, над ними действительно неплохо поработали, наконец-то донеся ту самую реальную атмосферу, которой так не хватало в начале.

Алексей Хромов

В российском прокате с 16 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Слендермен»