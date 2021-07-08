«Бугимен»: Рецензия Киноафиши

В канун Ашуры, важного мусульманского праздника, четверо друзей сталкиваются с мощной потусторонней силой. Детям удаётся справиться со злом, но двадцать лет спустя уже повзрослевшим героям приходится вновь противостоять новоприбывшему духу.

Прозорливый читатель в кратком синопсисе к фильму сразу увидит аналогии с «Оно». И, действительно, этот хоррор, созданный при мароккано-французском сотрудничестве, напоминает сюжетом роман Стивена Кинга и его экранизации и в какой-то степени приходится их духовным братом. История, правда, развивается существенно быстрее, чем в довольно детальной и из-за этого местами неуклюжей дилогии Андреса Мускетти.

Бугимен

На стороне «Бугимена» (русская локализация просто для того, чтобы зритель понимал примерно, о чём будет кино) марокканский колорит: красивые южные виды (особенно в «детской» сюжетной ветке), необычные реалии, праздники и, конечно, само чудовище. Подобно кинговскому монстру эта сущность может выражаться по-разному, и его разные инкарнации местами неплохо реализованы дизайнерски.

«Детскую» ветку можно назвать главным плюсом фильма: она разбита на лаконичные моменты, раскиданные по всему сюжету картины. Коротко, но внятно нам рассказывается история дружбы четырёх ребят и один случай, который навсегда изменит их жизнь. А вот «взрослая» линия местами может провисать. В частности, оператор позволяет себе не всегда уместные длинноты и странные крупные планы. Это несколько сбивает ритм повествования.

Бугимен

Ещё одна интересная тема, поднимаемая в фильме, – память и её влияние на будущую жизнь человека. Прошлое, травмы которого мы все носим с собой. Главные герои по-разному живут сейчас, но воспоминания об ужасной встрече с неизвестным сидят в подсознании каждого из них. Наверное, именно поэтому сюжетная ветка из прошлого кажется наиболее удачной. Здесь можно отметить неплохой кастинг: актёры очень разные, как и их герои, отдельного упоминания достоин Иван Гонсалес, которому, кажется, попался самый неоднозначный персонаж в этой истории.

В остальном картину можно охарактеризовать как внятный атмосферный хоррор, вполне стоящий внимания поклонников жанра. Фильм нельзя назвать дико страшным, но история, рассказанная в ленте, увлекательна, а монстры достаточно интересны.