«Кадавр»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев ругает неизобретательный хоррор про экзорцизм и работницу морга

Бывший коп Меган Рид (Шэй Митчелл, звезда сериала «Милые обманщицы») находится в глубокой депрессии. После травматичного происшествия она страдает от галлюцинаций. Ей пришлось уволиться, расстаться с коллегой-парнем и заинтересоваться интересными таблетками. Подруга Лиза (Стана Катик) решает взбодрить Меган и помогает устроиться на ночные смены в морге.

Это завязка тянет на анекдот, но на деле является сюжетной основой для хоррора с причудливым названием «Кадавр» — этим устаревшим словом обозначают труп. Оригинальное название The Possession of Hannah Grace (Одержимость Ханны Грейс), напротив, кажется слишком простым и безыскусным. И фильму оно подходит гораздо больше.

Голландский режиссер Дидерик Ван Ружен, автор пары проходных триллеров, решает вступить на территорию сверхъестественного и берётся за сценарий Брайана Сива («Бугимен 2», сериал «Крик»). На выходе получается на редкость невразумительное кино, которое бездарно использует тему одержимости демоном.

В первую же ночную смену Меган поджидают неприятности. Какой-то невнятный тип с капюшоном на голове безуспешно пытается пробраться в морг. Зачем? Одному дьяволу известно. А затем к ним в отделение поступает странный изуродованный труп молодой девушки Ханны Грейс. Мертвец, да не совсем. Это зритель узнает ещё из пролога фильма, когда «Кадавр» показывает сцену не очень удачного экзорцизма.

Труп Ханны Грейс через какое-то время начинает наполняться жизнью, убивая других работников морга. Меган Рид поначалу пытается понять, не является ли вся та чертовщина, которую она видит, очередной галлюцинацией. К сожалению, со зрителем эта неопределенность не работает, так как он уже заранее знает, что в теле обитает сверхъестественная сущность.

«Кадавр» удивительно напоминает выходивший несколько лет назад фильм Андре Овредала «Демон внутри»: там патологоанатомы полтора часа работают со странным трупом девушки, попутно выуживая из неё предметы и восстанавливая историю злоключений тела. Вот только там все строилось на изощрённом саспенсе и полном неведении того, что происходит. «Кадавр» свой единственный козырь предпочитает выложить сразу.

Достаточно примитивная аналогия немертвой девушки Ханны Грейс и неживой экс-полицейской Меган Рид и вовсе не работает. Такие очевидные метафоры устарели уже давно и сами выглядят безжизненным трупом, поверхностной работой с сюжетом в экзорцизм-хоррорах. Давно иссохшие жанровые клише можно было бы компенсировать скримерами, но их тут практически нет.

Все полтора часа «Кадавр» утопает в непроглядной темени — и это не выглядит фишкой, поскольку свет не служит для выделения каких-то объектов или расстановки визуальных акцентов. Оператор Леннерт Хиллеге просто скользит по интерьерам морга, в которых и чёрт ногу сломит, а уж зрителю и подавно будет трудно понимать, что происходит.

К сожалению, хвалить «Кадавр» абсолютно не за что. Это проходной хоррор, который ни пугает, ни вызывает восхищение своими формальными решениями или сюжетной конструкцией. И, хуже всего, — здесь даже нельзя улыбнуться. Возможно, смех убивает страх, но скука делает это намного эффективнее.

Марат Шабаев