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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Дания

Рейтинг датских фильмов

Худший человек на свете
1 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Пришельцы в доме
2 Пришельцы в доме
анимация 2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
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Лего Фильм: Бэтмен
3 Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.5
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Меланхолия
4 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Антихрист
5 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Догвилль
6 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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ЛЕГО Фильм-2
7 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
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Дом, который построил Джек
8 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Нимфоманка: Часть 1
9 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
10 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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Кон-Тики
11 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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