«Молчание ангелов»: Рецензия Киноафиши

Молодую девушку оттаскивает сзади за ноги некто в маске, а потом душит ее пластиковым пакетом. Через некоторое время детективы получают видео с пытками и самим убийством, снятое преступником. А дальше список жертв, каждая из которых не так давно сделала аборт, будет только расти. На местах преступлений, конечно, никаких следов, а истязатель просит называть себя Создателем Ангелов — так в старину именовали детоубийц. За это непростое дело берутся Еспер, руководитель следственной группы, и Лаура — одна из лучших специалистов по особо опасным киберпреступлениям в Копенгагене. Ей придется прервать свой больничный, выписанный из-за депрессии, остановить серийного убийцу-садиста и разобраться со своим собственным прошлым.

Датский триллер «Молчание ангелов» рассказывает о серийнике, который презирает девушек-«детоубийц». Несмотря на то что Дания стала одной из первых стран Западной Европы, легализовавших аборт, эта тема до сих не исчерпала себя (причем, как и много где в мире, стоит весьма остро). Обсуждают строгие временные ограничения для прерывания беременности и возраст аборта, с которого его можно делать без согласия родителей. Проблема, всегда вызывающая горячие споры, которая раньше казалась законченной главой, снова вышла на передний план. Как в жизни, так и в кино. И на этот раз за историю в жанровом аттракционе отвечает Юлие Эльгор — автор идеи, исполнительница главной роли, продюсер и соавтор сценария с Юсуфом Османом, снявшая картину вместе с сорежиссером Эсбеном Тоннесеном.

Молчание ангелов

Социальные темы в фильме, пожалуй, и есть то самое интересное, на что действительно стоит обратить внимание. Авторы детально прорабатывают почерк убийцы, который совершает свои жестокие ритуалы. Но речь здесь не идет о насилии в кадре ради собственно насилия. Хотя эти сцены не для слабонервных, в них скрывается символизм, нужный создателям триллера. Девушек подвешивают за руки и неслучайно им вспарывают живот снизу и до пупка с помощью проволочного крюка (инструмента, которым раньше делали аборт). [Вспомним страшную сцену из « Нимфоманки » Ларса фон Триера , в которой героиня сама себе проводит эту процедуру, наспех смастерив из проволоки похожий крюк].

В картине много говорится о девичьей уязвимости и хрупкости жизни. Прямо скажем, женщины здесь чрезвычайно несчастны и им достается больше всех. Лаура страдает психозом, переживая послеродовую депрессию. Стоит отдать должное режиссерам: экранного времени хватает и на увлекательную детективную линию, рассказанную довольно подробно, и на прорисовку разных дополнительных деталей. Например, своего рода ритуалы есть у Лауры. Она просыпается, почти с остервенением выполняет одни и те же спортивные упражнения, в тревоге принимает ванную и избегает продолжительных бесед с мужем. По всем признакам она не в порядке. Одно из важнейших мест сюжета — приют «Солнечный дом». Это кризисный центр для женщин с проблемами, ставший убежищем в том числе и для одной из жертв. Правда, и от этого заведения не чувствуется безопасной ауры.

Молчание ангелов

По ходу дела «Молчание ангелов» ухитряется к тому же показать разлад в браке и проблемы отцов и детей, которые начинаются с того самого замалчивания проблем и отсутствия диалога в семьях. Оставаясь сильным психологическим триллером, который умеет держать напряжение, фильм во многом отвечает духу времени. Однако местами огорчают в сценарии не слишком дальновидные выводы, приписываемые героине, которые уже слишком затасканы вроде тех, что преступник «преследует какую-то цель и хочет привлечь внимание». Финал с чрезмерно эмоциональной и драматичной развязкой оставляет зрителя с ощущением гиперискусственности происходящего. Кажется, что под конец фильм начинает немного страдать мизогинией, убивая своих героинь одну за другой. Тем не менее картина остается крепким детективом, который к тому же не забывает поговорить о важном.