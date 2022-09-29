«Не говори никому»: Рецензия Киноафиши

Молодая женатая пара отправляется в долгожданный отпуск. Во время поездки в Италию Луиза и Бьерн знакомятся с приятной семьей с особенным ребенком. Пары проводят много времени вместе и наслаждаются отдыхом. Спустя пару месяцев после возвращения новые знакомые приглашают Луизу и Бьерна к себе в загородный дом. Выходные героев, которые они проведут в гостях, обернутся настоящим кошмаром.

Скандинавский хоррор «Не говори никому» с «Сандэнса-2022», снятый режиссером Кристианом Тафдрупом, начинается как классический фильм ужасов: мужчина и женщина едут на машине ночью под нагнетающую музыку. Затем кадры сменяются более приятной картинкой: палящее солнце, зеленые холмы и горы вдалеке – Луиза и Бьерн проводят отпуск в Тоскане. Несмотря на атмосферу отдыха, неспешные прогулки по городу и ужины на вилле в шумной компании, из-за тревожного саундтрека не покидает ощущение, что вот-вот случится нечто ужасное.

«Не говори никому» относится к тем хоррорам, которые не дают расслабиться ни на секунду, даже если ничего пугающего не происходит.

Сама обстановка в фильме так давит на психику, что его очень некомфортно смотреть, но оторваться – просто невозможно. Тафдруп наполняет хоррор максимально эстетическими кадрами, выделяя диалоги персонажей, в которых прячутся жуткие вещи, главное – вслушаться. Режиссер раздвигает границы жанра, полностью отказываясь от мистики, призраков и демонов. В «Не говори никому» монстры – это люди, склонные к садизму, которых можно встретить где угодно, поэтому картина вызывает неконтролируемое чувство страха и тревоги.

Не говори никому

Фильм фокусируется на отношениях двух семей. Луиза и Бьерн в Италии знакомятся с Карин и Патриком. Одна пара из Дании, а другая – из Нидерландов. Сами герои говорят, что у датчан и голландцев много общего. Луизе и Бьерну интересно с новыми знакомыми, и их поначалу привлекает раскованность Карин и Патрика.

Главные герои – полная противоположность голландской пары. Луиза и Бьерн слишком вежливые и тактичные, и именно сдержанность подавляет их бдительность. Они судят людей по себе и считают, что все вокруг такие же добропорядочные, поэтому почти сразу принимают приглашение провести выходные в загородном доме Карин и Патрика.

Луиза хорошо воспитана, и несмотря на то, что ей неуютно в компании новых знакомых, героиня этого не показывает. Она даже ест мясо в гостях, хотя и пескетарианка, ведь отказываться как-то неудобно. Всегда спокойный и сдержанный Бьерн восхищается своенравным Патриком. Он буквально сотворяет из нового знакомого кумира и закрывает глаза на асоциальные и абьюзивные моменты в его поведении. Патрик не делает музыку в машине тише, когда его просят несколько раз, садится пьяным за руль, постоянно кричит на сына и плохо с ним обращается, навязывает свое мнение, доминирует в разговорах и чистит зубы, когда Луиза принимает душ.

Не говори никому

На то, что впереди нас ждет шокирующий поворот, режиссер намекает с самого начала, постоянно повышая градус напряжения. Поведение Карин и Патрика, которые пренебрегают личными границами главных героев и испытывают их терпение, заставляет все время быть на нервах и подозревать, что с этой парой явно что-то не так. Ближе к финалу их секрет раскроется с совершенно неожиданной стороны, а зритель еще долго будет приходить в себя после последних десяти минут, полных жестокости и насилия.

Главный посыл картины – нельзя всецело доверять людям, которых вы плохо знаете, ведь они могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Однако герои фильма становятся жертвами не только психопатов, но и своего адского терпения, потому что даже друг другу не могут признаться, что им неприятно и страшно находиться в доме знакомых. Патрик говорит Луизе и Бьерну: «Вы сами это позволили», – и у них действительно была возможность уехать при первых тревожных звоночках. Фильм Тафдрупа – это еще и предупреждение о том, что пытаться угодить аморальным людям – бессмысленно и даже опасно.

Не говори никому

«Не говори никому» – блестящий психологический хоррор с элементами триллера, который как следует потреплет вам нервы. Картина Тафдрупа придется по вкусу тем, кто неравнодушен к фильмам ужасов с двойным дном.