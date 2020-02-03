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Порко Россо Порко Россо
Киноафиша Фильмы Порко Россо
Kurenai no buta / Porco Rosso

Порко Россо, 1992

1992 / Япония
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Порко Россо, итальянский ас-истребитель времен Первой мировой войны и охотник за головами, отбивает нападение пиратов на паромный лайнер. Главы пиратских банд нанимают Кертиса, высокомерного американского аса, чтобы тот помог им избавиться от Порко. Кертис сразу же влюбляется в Джину, владелицу ресторана, влюбленную в аса. Узнав о ее чувствах, он исподтишка сбивает самолет Порко, который терпит крушение. Пилот выживает, но оказывается один посреди пустыни. Сможет ли он вернуться домой, починить свой самолет и одолеть своего противника в честном бою?

  • Первоначально предполагалось, что действие фильма будет происходить в одном из красивейших городов на берегу Адриатики — хорватском Дубровнике, основанном еще римлянами. Однако в 1991 году началась война Хорватии и Югославии, и сербская артиллерия практически стерла Дубровник с лица земли. Поэтому действие фильма было перенесено на неназванный остров в Адриатике. В частности, именно уничтожение Дубровника подвигло Миядзаки сделать фильм более серьезным.
  • В фильме, Марко Паготт поехал в Милан собирать самолет и увидел, что на заводе работают лишь женщины. На вопрос почему, ему ответили, что все мужчины ушли на заработки из-за «великой депрессии». На самом деле подготовка к военным и колониальным захватам позволила Италии с минимальными потерями выйти из «великой депрессии» 1930-х гг.
  • Во французском дубляже фильма роль Порко озвучил французский актер Жан Рено. В прославившем его фильме «Леон» (1994) герой Рено произносит фразу «Свиньи лучше, чем люди». Это дань уважения Хаяо Миядзаки и роли в «Порко Россо» (1992).
  • Порко превращается именно в свинью, так как сам Миядзаки обожает свиней. Он любит изображать себя в виде свиньи и считает, что «каждый мужчина, достигнув средних лет, превращается в свинью». С другой стороны, у Порко были и психологические причины стать свиньей.
  • Японское название фильма переводится как «Малиновая свинья». Однако Миядзаки рекомендовал иностранным переводчикам использовать итальянскую версию названия. Малиновый — цвет гидросамолета Порко.
  • Большая часть событий в «Porco Rosso» построена на реальных событиях и реальных героях. Исключением является, конечно, «свинство» Марко Паготта.
  • В основу фильма легла манга Миядзаки «Эпоха гидропланов» [Hikoutei Jidai] (1990). Однако в манге практически не было упоминаний фашистов и любовной линии Порко и Джины.
  • Режиссер фильма Хаяо Миядзаки заявил, что предпочитает французский актерский состав (в частности, Жан Рено в роли Порко Россо) оригинальному японскому.
  • Изначально это должна была быть получасовая рекламная короткометражка о полетах, снятая для японской компании Japan Airlines, но в конечном итоге Миядзаки сгенерировал столько идей, что решил расширить ее до полнометражного фильма.
  • Марко Пагот, настоящее имя героя Порко Россо, происходит от семьи Пагот: Нино и Тони Пагот работали над первым итальянским анимационным фильмом «Динамитные братья», а их сыновья Ги и Марко Пагот смогли поработать с самим Миядзаки над мультфильмом «Великий детектив Холмс».

После войны Порко разочаровался в военном деле, себе и людях, превратился в свинью и начал работать спасателем по найму в небе Адриатики. Его гидросамолет наводит ужас на воздушных пиратов, однако это не приносит Порко удовлетворения и душевного спокойствия...

7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера онлайн 31 декабря 1992
Премьера в мире 12 июня 1992
Возраст 12+
Прокатчик RUSCICO
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Сюитиро Морияма
Акэми Ока
Акио Оцука
Акио Оцука
Токико Като
Хироки Сэки
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Порко Россо 3 постера
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«Порко Россо» — классический мультфильм Хаяо Миядзаки, основанный на короткой манге его же авторства. Действие происходит где-то в зоне Адриатики между Первой и Второй мировыми войнами. Главный герой — виртуозный лётчик, наводящий страх на воздушных пиратов — беду побережья. Но есть один нюанс: главный герой когда-то навлёк на себя проклятие, и теперь он наполовину свинья. Миядзаки снова в рамках магического реализма выстраивает очень похожий на настоящую…
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ванна 2 апреля 2015, 12:51
замечательный мульт



>крутой эпизод фильма, от которого сносит башню, - это когда Марко рассказывает Фио о поднимающихся в небеса душах погибших лётчиков

согласна:)
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Перед этим скромным седовласым японцем склоняют головы сильнейшие мира кино, признавая его гениальность не только в нише аниме, но и во всей сфере, что находится под покровительством десятой музы. За более полувека творческой деятельности Хаяо Миядзаке создал из своих работ уникальную мультивселенную: 11 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и несколько десятков сериалов, которые переплетаются своими цветовыми схемами и персонажами. Его ценят за острое внимание к деталям, а главное, особую эстетику, которая развивается от картины к картине. Аниме Хаяо Миядзаки хотя и созданы для детей, как утверждает сам автор, но каждому взрослому стоит окунуться в этот мир, где волшебство сосуществует с обыденностью, а реальное может быть необычным и поразительно красивым.
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18 июля 2022 16:47
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