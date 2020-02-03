Порко Россо, 1992

Порко Россо, итальянский ас-истребитель времен Первой мировой войны и охотник за головами, отбивает нападение пиратов на паромный лайнер. Главы пиратских банд нанимают Кертиса, высокомерного американского аса, чтобы тот помог им избавиться от Порко. Кертис сразу же влюбляется в Джину, владелицу ресторана, влюбленную в аса. Узнав о ее чувствах, он исподтишка сбивает самолет Порко, который терпит крушение. Пилот выживает, но оказывается один посреди пустыни. Сможет ли он вернуться домой, починить свой самолет и одолеть своего противника в честном бою?
После войны Порко разочаровался в военном деле, себе и людях, превратился в свинью и начал работать спасателем по найму в небе Адриатики. Его гидросамолет наводит ужас на воздушных пиратов, однако это не приносит Порко удовлетворения и душевного спокойствия...
>крутой эпизод фильма, от которого сносит башню, - это когда Марко рассказывает Фио о поднимающихся в небеса душах погибших лётчиков
согласна:)