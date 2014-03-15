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Мужчина встречает женщину
Мужчина встречает женщину, 2014
2014 / Россия
6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
мелодрама
короткометражный
анимация
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О фильме
Мужчина встречает женщину. Чем больше он узнает ее, тем больше преград встает между ними…
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6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
15 марта 2014
Возраст
18+
Режиссер
Дмитрий Геллер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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