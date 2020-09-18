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Любит — не любит Любит — не любит
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Любит — не любит, 2020

2020 / Япония
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Аниме про любовь японских школьников
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Причины посмотреть Факты О фильме

История любви четырех японских школьников, абсолютно непохожих друг на друга. Перед нами романтик, прагматик, болван и сердцеед.

Для каждого человека любовь значит что-то свое. В центре сюжета компания подростков, чьи взгляды и рассуждения о чувствах делают их совершенно разными людьми. Две девушки и два парня живут в квартирах одного дома, ходят в одну и ту же старшую школу и сталкиваются друг с другом каждый день. Юна Ичихара – застенчивая мечтательница, которая грезит о романтичном парне. Акари Ямамота – полная противоположность своей близкой подруги, с которой она случайно познакомилась и тут же подружилась. Акари – практичная и уверенная в себе реалистка. А что же насчет парней? Рио Ямамота – свободный брат Акари. Он хватается за любую возможность пойти на свидание с симпатичной девушкой и способен покорить любую, чтобы потом так же легко ее отвергнуть. И, наконец, четвертый член команды – Кадзуоми Инуи – честный, добродушный и немного наивный друг детства Юны. Он не лишен инфантильности и ветрености, из-за которых ничего не смыслит в вопросах серьезных отношений.

Этим четверым друзьям предстоит завязать юношеский роман, который навсегда изменит их ожидания от любви. Юна, вероятно, испытывает серьезные чувства к Рио, а ее подруга Акари влюбилась в Кадзуоми. А что испытывают парни по отношению к своим приятельницам? И смогут ли герои остаться верными своим принципам или же им предстоит изменить свое представление о любви под властью первых сильных чувств? Каждому из героев необходимо будет пройти свой путь, в конце которого их будет ожидать либо крепкая дружба, либо головокружительная любовь.

Аниме «Любит – не любит» является проектом двойного производства, который включает в себя выпуск как фильма с актерами, так и анимационной картины. Существует одноименный фильм режиссера Такахиро Мики («Это были мы»), премьера которого также прошла в 2020 году.

Актеры Минами Хамабэ, Рико Фукумото, Такуми Китамура и Эйдзи Акасо, которые играют главных героев в фильме Микки, озвучили эпизодические роли в данной анимационной картине.

«Любит – не любит» основывается на манге Ио Сакисаки, которая выходила с июня 2015 года по май 2019 год. История включает двенадцать томов. Манга получила премию Shogakukan Manga Award в 2017 году в категории «сёдзё» – манга, целевой аудиторией которой являются девушки от 12 до 18 лет.

Режиссером выступил Тосимаса Куроянаги. Он известен своей работе над сериальными аниме-проектами: «Сестры Минами», «Достучаться до тебя», «Синий экзорцист». Данный анимационный фильм стал первым полнометражным проектом в карьере режиссера.

Над сценарием работали автор самой манги Ио Сакисака и сценарист Эрика Ёсида.

Композитором картины является Юдзи Номи. Он написал знаменитые саундтреки для проектов киностудии Studio Ghibli, таких как «Шепот сердца» и «Возвращение кота».

Оригинальное японское название было вдохновлено слоганом рекламной кампании от прыщей 1980-х годов, которая стала популярной среди школьниц. Слоган утверждал, что определенные места появления прыщей на лице предсказывают, нравится ли человек тому, в кого он влюблен, или нет.

Первоначально премьера картины была запланирована на май 2020 года, но вскоре была отложена из-за пандемии COVID-19.

История старшеклассников с очень разными взглядами на любовь. Юна мечтает о романтике, а Акари очень прагматична. Кадзуоми – болван, который не может понять, что значит любовь, в то время как Рио хватается за любое признание, если девушка симпатичная.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера в мире 18 сентября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Тосимаса Куроянаги
В ролях
Мэгуми Хан
Сюн Хориэ
Казухико Иноэ
Сома Саито
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Все актеры и съемочная группа
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Любит — не любит
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Прямо перед Днем святого Валентина российские прокатчики пытаются успеть выпустить интересный контент в кинотеатры и на онлайн-стриминги. Среди разножанровых отечественных и зарубежных картин затесалось небольшое аниме «Любит – не любит» от студии A-1 Pictures, известной по таким работам, как «Темный дворецкий» и «Госпожа Кагуя: В любви как на войне». Новый полнометражный фильм выглядит намного светлее и больше похож на сериал той же компании…
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