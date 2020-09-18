Любит — не любит, 2020

Аниме «Любит – не любит» является проектом двойного производства, который включает в себя выпуск как фильма с актерами, так и анимационной картины. Существует одноименный фильм режиссера Такахиро Мики («Это были мы»), премьера которого также прошла в 2020 году.

Актеры Минами Хамабэ, Рико Фукумото, Такуми Китамура и Эйдзи Акасо, которые играют главных героев в фильме Микки, озвучили эпизодические роли в данной анимационной картине.

«Любит – не любит» основывается на манге Ио Сакисаки, которая выходила с июня 2015 года по май 2019 год. История включает двенадцать томов. Манга получила премию Shogakukan Manga Award в 2017 году в категории «сёдзё» – манга, целевой аудиторией которой являются девушки от 12 до 18 лет.

Режиссером выступил Тосимаса Куроянаги. Он известен своей работе над сериальными аниме-проектами: «Сестры Минами», «Достучаться до тебя», «Синий экзорцист». Данный анимационный фильм стал первым полнометражным проектом в карьере режиссера.

Над сценарием работали автор самой манги Ио Сакисака и сценарист Эрика Ёсида.

Композитором картины является Юдзи Номи. Он написал знаменитые саундтреки для проектов киностудии Studio Ghibli, таких как «Шепот сердца» и «Возвращение кота».

Оригинальное японское название было вдохновлено слоганом рекламной кампании от прыщей 1980-х годов, которая стала популярной среди школьниц. Слоган утверждал, что определенные места появления прыщей на лице предсказывают, нравится ли человек тому, в кого он влюблен, или нет.

Первоначально премьера картины была запланирована на май 2020 года, но вскоре была отложена из-за пандемии COVID-19.