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Дэвид Йейтс — Фильмы

Дэвид Йейтс — «Гарри Поттер»

Дэвид Йейтс — Личная жизнь

Британский режиссер кино и телевидения Дэвид Йейтс родился 30 ноября 1963 года в городе Сент-Хеленс, Великобритания. Детство мальчик провел в деревне Рейнхилл. После просмотра фильма Стивена Спилберга «Челюсти» Дэвид решил изучать кинопроизводство. Его мать подарила 8-миллиметровую ручную камеру. Дэвид стал снимать короткометражные фильмы с участием своей семьи и друзей. Один из таких фильмов, «Корабль-призрак» Дэвид снял на борту судна, где его дядя работал поваром. Родители Дэвида погибли, когда он был подростком.

После выпуска из колледжа Сент-Хеленса Дэвид поступил в Эссекский университет. В вузе Йейтс основал Общество кино и видеопроизводства.

В 1989 году Дэвид поступил в Национальную школу кино и телевидения.

Дэвид Йейтс — Фильмы

Дебютом Дэвида в полнометражном игровом кино стала лента «Когда я была девушкой» (1988). Картина стала лучшей в категории короткометражных картин на кинофестивале в Сан-Себастьяне и получила удачную фестивальную судьбу. Вскоре по заказу BBC Йейтс поставил короткометражную драму «Апельсины и лимоны».

В 1994 году Йейтс срежиссировал эпизод документального сериала «Движущиеся картинки» (1994) и продолжил карьеру постановщика телевизионных проектов сериалом «Чисто английское убийство» (1994-1995).

В 2000-ые Йейтс активно снимал телевизионные проекты. К примеру, он экранизировал известный рассказ О Генри «Дороги, которые мы выбираем» в формате мини-сериала. Следующей работой Йейтса стал детективный сериал «Большая игра» (2003). По сюжету журналисты лондонской газеты расследуют убийство молодой помощницы влиятельного британского политика. Проект получился успешным и получил продолжение В 2009 году.

В 2009 году Дэвид Йейтс выпустил полнометражный фильм — комедийную драму «А вот и гости!» С Хью Лори и Джимом Бродбентом в главных ролях. Лента рассказывает о 42-летнем мужчине Алфреде Сантана (Бродбент), влюбившемся в юную Этель (Линдси Маршал). Чтобы произвести впечатление на возлюбленную, Альфред привозит девушку в гости к знакомому лорду Бернарду (Лори).

После серии успешных фильмов о Гарри Поттере Йейтс снял не очень удачную картину «Тарзан. Легенда» (2016) с Александром Скарсгардом и Марго Робби.

Дэвид Йейтс — «Гарри Поттер»

В 2005 году компания Warner Brothers утвердила Йейтса в должности режиссера пятой части поттерианы «Гарри Поттер и Орден Феникса». Картина вышла на экраны в 2007 году и стала второй по кассовым сборам за этот год. Ленту положительно приняли и зрители, и критики. Йейтс продолжил снимать фильмы о мальчике-волшебнике. Следующая часть франшизы — «Гарри Поттер и Принц-полукровка» — вышла в 2009 году. Фильм собрал внушительную кассу и был тепло принят критиками. Заключительные части поттерианы «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» вышли в 2010 и 2011 годах. Последний фильм о Гарри Поттере вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории по состоянию на 2018 год.

Через несколько лет Йейтс вернулся к волшебному миру: он экранизировал спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» (2016). В 2018 вышла вторая часть «Фантастических тварей».

Дэвид Йейтс — Личная жизнь

Дэвид встречается с Ивонн Валькотт, тетей футболиста клуба «Эвертон» Тео Валькотта.