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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2011

Рейтинг фильмов 2011 года

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
2 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Области тьмы
3 Области тьмы
триллер 2011, США
8.6
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
4 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Живая сталь
5 Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.4
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Время
6 Время
фантастика 2011, США
8.3
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Шерлок Холмс: Игра теней
7 Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
8.3
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Рио
8 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Притворись моей женой
9 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Один день
10 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Форсаж 5
11 Форсаж 5
боевик, приключения 2011, США
8.3
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Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
12 Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия 2011, США
8.2
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
13 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
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Люди Икс: Первый класс
14 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Значит, война
15 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Механик
16 Механик
драма, боевик 2011, США
8.2
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Кунг-Фу Панда 2
17 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Исходный код
18 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Гномео и Джульетта
19 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Девушка с татуировкой дракона
20 Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер 2011, США
8.1
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Астрал
21 Астрал
ужасы, триллер 2011, США
8.1
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Кот в сапогах
22 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Воды слонам!
23 Воды слонам!
драма 2011, США
8.0
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Восстание планеты обезьян
24 Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения 2011, США
8.0
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
25 Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика 2011, США
8.0
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Ранго
26 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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Путешествие 2: Таинственный остров
27 Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения 2011, США
8.0
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Паранормальное явление 3
28 Паранормальное явление 3
ужасы 2011, США
7.9
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Смешарики. Начало
29 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Пять невест
30 Пять невест
комедия 2011, Россия
7.9
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Неизвестный
31 Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.9
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Элвин и бурундуки 3
32 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
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Тор
33 Тор
боевик, приключения, драма 2011, США
7.9
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Клятва
34 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
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Два дня
35 Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.8
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Хочу как ты
36 Хочу как ты
комедия 2011, США
7.8
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Пингвины мистера Поппера
37 Пингвины мистера Поппера
комедия 2011, США
7.8
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Артист
38 Артист
мелодрама 2011, Франция
7.8
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Монте-Карло
39 Монте-Карло
комедия 2011, США
7.8
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Ёлки 2
40 Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.8
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Джейн Эйр
41 Джейн Эйр
мелодрама, драма 2011, Великобритания
7.8
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Красная шапочка
42 Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.7
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Я - Четвертый
43 Я - Четвертый
фантастика, боевик 2011, США
7.7
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Тачки 2
44 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
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Секс по дружбе
45 Секс по дружбе
комедия 2011, США
7.7
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Санктум
46 Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
7.7
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Защитник
47 Защитник
криминал 2011, США
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк
48 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
49 Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
боевик 2011, США
7.7
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Пункт назначения 5
50 Пункт назначения 5
триллер, ужасы 2011, США
7.7
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Профессионал
51 Профессионал
боевик, триллер 2011, США / Австралия
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
52 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Больше чем секс
53 Больше чем секс
мелодрама, комедия 2011, США
7.7
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Тайна красной планеты 3D
54 Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный 2011, США
7.6
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Высоцкий. Спасибо, что живой
55 Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма 2011, Россия
7.6
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Секретная служба Санта Клауса
56 Секретная служба Санта Клауса
анимация 2011, США / Великобритания
7.6
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Милый друг
57 Милый друг
драма 2011, Великобритания
7.6
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Очень плохая училка
58 Очень плохая училка
комедия 2011, США
7.6
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Бункер
59 Бункер
триллер 2011, Испания / Колумбия
7.6
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60 "Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.6
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Пол: Секретный материальчик
61 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Погоня
62 Погоня
триллер, боевик 2011, США
7.6
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Дом грез
63 Дом грез
триллер 2011, США
7.6
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Человек, который изменил все
64 Человек, который изменил все
драма 2011, США
7.5
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История дельфина
65 История дельфина
драма 2011, США
7.5
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Дети шпионов в 4D
66 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Кожа, в которой я живу
67 Кожа, в которой я живу
драма 2011, Испания
7.5
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Третий лишний
68 Третий лишний
комедия 2011, США
7.5
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Нечто
69 Нечто
ужасы, фантастика 2011, США
7.5
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Боевой конь
70 Боевой конь
военный 2011, США
7.5
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Коломбиана
71 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Рейд
72 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Большие Мамочки. Сын как отец
73 Большие Мамочки. Сын как отец
комедия 2011, США
7.5
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Несносные боссы
74 Несносные боссы
комедия 2011, США
7.5
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Аноним
75 Аноним
драма 2011, Германия / Великобритания
7.5
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Без компромиссов
76 Без компромиссов
триллер 2011, Великобритания
7.5
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Драйв
77 Драйв
драма, боевик 2011, США
7.5
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Крик 4
78 Крик 4
ужасы, триллер 2011, США
7.5
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Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
79 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
комедия 2011, США
7.5
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Учитель на замену
80 Учитель на замену
драма 2011, США
7.5
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Полночь в Париже
81 Полночь в Париже
комедия, мелодрама 2011, США
7.5
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Как украсть небоскреб
82 Как украсть небоскреб
комедия, боевик 2011, США
7.4
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Искатели могил
83 Искатели могил
ужасы 2011, Канада
7.4
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Такие разные близнецы
84 Такие разные близнецы
комедия 2011, США
7.4
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Ларго Винч: Заговор в Бирме
85 Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения 2011, Франция
7.4
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Шкатулка Проклятия
86 Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер 2011, США
7.4
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Смурфики
87 Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.4
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Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
88 Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл 2011, США
7.4
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Война богов: Бессмертные
89 Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.4
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Храбрые перцем
90 Храбрые перцем
комедия 2011, США
7.4
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Обряд
91 Обряд
драма, триллер, ужасы 2011, США
7.4
Оцените
Эта дурацкая любовь
92 Эта дурацкая любовь
комедия 2011, США
7.4
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О чем еще говорят мужчины
93 О чем еще говорят мужчины
комедия 2011, Россия
7.3
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Безбрачная неделя
94 Безбрачная неделя
комедия 2011, США
7.3
Оцените
Сибирь. Монамур
95 Сибирь. Монамур
драма 2011, Россия
7.3
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Бой с тенью 3: Последний раунд
96 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Запрещенный прием
97 Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик 2011, США
7.3
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Вышибала
98 Вышибала
комедия 2011, США
7.3
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Не бойся темноты
99 Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.3
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Бунт ушастых
100 Бунт ушастых
комедия 2011, США
7.3
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