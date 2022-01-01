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Душевные фильмы на Старый Новый год
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Душевные фильмы на Старый Новый год

В «староновогодний» период люди, как правило, уже под завязку переполнены праздничными впечатлениями, и даже от них требуется отдых.

Все 38 Онлайн
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Хорошо быть тихоней
Хорошо быть тихоней
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7.0
драма, мелодрама
2012, США
Идеальный голос
Идеальный голос
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7.0
комедия, мюзикл
2012, США
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
7.0
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса
8.0
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня
8.0
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана
8.0
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната
8.0
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
Стюарт Литтл 2
Стюарт Литтл 2
5.0
комедия, приключения, сказка, семейный
2002, США
Такси 3
Такси 3
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6.0
комедия
2002, Франция
Амели
Амели
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7.0
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
8.0
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
Билли Эллиот
Билли Эллиот
7.0
драма, комедия
2000, Великобритания / Франция
Такси 2
Такси 2
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7.0
комедия, боевик
2000, Франция
Афера Томаса Крауна
Афера Томаса Крауна
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7.0
мелодрама, криминал, триллер, комедия, драма
1999, США
Стюарт Литтл
Стюарт Литтл
5.0
комедия, приключения, сказка, семейный
1999, США
Такси
Такси
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8.0
криминал, боевик, комедия
1998, Франция
Вам письмо
Вам письмо
7.0
мелодрама
1998, США
Двое: я и моя тень
Двое: я и моя тень
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7.0
комедия, семейный, мелодрама
1995, США
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Пять душевных фильмов на Старый Новый год

Лучший вариант для такого релакса — не ошеломляющие новинки кинематографа, а хорошее старое кино. Это вовсе не значит, что каждый раз надо упорно пересматривать «Иронию судьбы» и «Особенности национального алкоголизма»! Есть не менее приятные и забавные ленты «в возрасте». Их интересно пересматривать — всплывают ранее не замеченные нюансы, да и человеческое восприятие со временем сильно меняется.

Как украсть миллион

Шарлю Боннэ не удалось стать известным художником, зато он научился создавать великолепные подделки под работы великих мастеров — и, разумеется, загонять их на серьезных аукционах. Грядет великолепная выставка в галерее «Клебер-Лафайетт», и Боннэ предлагают экспонировать хранящуюся у него статуэтку Венеры «работы Бенвенуто Челлини». Но его дочь в курсе, что итальянским скульптором поработал ее дедушка, а моделью — бабушка. Но папаше море по колено: он планирует принять предложение и выставить богиню любви...

Портрет, охарактеризованный Саймоном Дермоттом как «великолепный Рембрандт» — это реальный «Портрет Якоба Трипа», написанный примерно в 1661 году.

Завтрак у Тиффани

Писатель Пол, живущий на деньги состоятельной любовницы, переезжает на новое место жительства и знакомится с соседкой — странноватой, но очаровательной юной особой по имени Холли Голайтли. Девушка невероятно эксцентрична и взбалмошна, но ее новый друг все равно влюбляется в нее. И чувствует, что ее игры с богатыми мужчинами могут привести к беде…

Автор литературного первоисточника Трумэн Капоте был недоволен кастингом: вместо утонченной Одри Хепберн он видел более земной и эротичный типаж, вроде Мэрилин Монро. И в его повести нет ни романа главных героев, ни хэппи-энда.

Афера Томаса Крауна

Быть фантастически богатым — нелегко. В какой-то момент становится ужасно скучно жить, и в голову приходят интересные идеи. Вроде: «А не спереть ли мне картину из музея?». Далее мысль оформляется подробнее: «А что, если попятить шедевр Клода Моне «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» из Метрополитен-музея?». Именно это и совершает утомленный богатством мультимиллионер. Для отвлечения внимания охранников он использует румынских наемных воришек. Почему именно румынов? А чтоб интереснее было, когда их поймают! Однако страховой детектив Кэтрин Бэннинг не ведется на его игру — ей, в отличие от полицейских, ясно, что граждане Румынии — чьи-то пешки...

Во время крушения лодки Пирс Броснан выполняет трюки самостоятельно, без каскадера.

В джазе только девушки

Джерри играет на контрабасе, а Джо на саксофоне. Но кабак, где они трудились, закрыли за нарушение сухого закона, а сами они просадили последние деньги, делая ставки на собачьих бегах. Случайно они оказываются свидетелями мафиозной разборки — бандиты расстреливают полицейского осведомителя. Музыканты, превратившиеся в опасных свидетелей, вынуждены скрываться. И не находят ничего лучшего, как переодеться в музыкантш...

Когда Тони Кертиса и Джека Леммона впервые загримировали и одели в женские костюмы, они сначала бродили по студии, а затем принялись поправлять макияж в общественных туалетах «с буквой Ж». Ни одна дама не пожаловалась на «мужское вторжение» — так актеры поняли, что смотрятся в роли женщин убедительно.

Афера

В Джолиете, пригороде Чикаго, жить весело: могут влегкую обокрасть на улице. Что и делает пара мелких воришек, ветеран уличных краж Лютер Коулмэн и его юный падаван Джонни Хукер. Но жертву они выбрали неправильно: обворованный ими курьер работает на местного мафиозного босса. В процессе погони старый вор погибает, а молодой отправляется к знатному аферисту Генри Гондорфу, приятелю погибшего, чтобы сподвигнуть его на месть. Генри не против...

Приглядевшись, можно заметить, что Роберт Редфорд как-то «коряво» пользуется правой рукой — например, держит вилку четырьмя пальцами, без большого. Просто он сломал его, катаясь на лыжах за несколько месяцев до съемок.

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