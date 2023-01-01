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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 2011: актеры и роли
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 2011 / США / Великобритания
8.4 Оцените
241 голос Рейтинг IMDb: 8.1
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс Дэвид Йейтс David Yates
В ролях
Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe Руперт Гринт Руперт Гринт Rupert Grint Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Бонни Райт Бонни Райт Bonnie Wright Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Мириам Марголис Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Эванна Линч Эванна Линч Evanna Lynch Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Джон Херт Джон Херт John Hurt Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Хелен МакКрори Хелен МакКрори Helen McCrory Киран Хайндс Киран Хайндс Ciarán Hinds Мэттью Льюис Мэттью Льюис Matthew Lewis Девон Мюррей Devon Murray Клеманс Поэзи Клеманс Поэзи Clemence Poesy
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