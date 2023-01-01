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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 2011: актеры и роли
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011 / США / Великобритания
Трейлер
8.4
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241
голос
Рейтинг IMDb: 8.1
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс
David Yates
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Руперт Гринт
Rupert Grint
Эмма Уотсон
Emma Watson
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Бонни Райт
Bonnie Wright
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Тоби Джонс
Toby Jones
Мириам Марголис
Том Фелтон
Tom Felton
Алан Рикман
Alan Rickman
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Гэри Олдман
Gary Oldman
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Эванна Линч
Evanna Lynch
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Джон Херт
John Hurt
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Мэгги Смит
Maggie Smith
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Джули Уолтерс
Julie Walters
Хелен МакКрори
Helen McCrory
Киран Хайндс
Ciarán Hinds
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Девон Мюррей
Devon Murray
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