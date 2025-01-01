Что делать если...
- не пришел билет
- ошибся в электронном адресе
- оплата не прошла, а места остались забронированными
- передумал идти в кино и хочешь вернуть деньги
Если билеты не отображаются в личном кабинете, и они не пришли на электронную почту , необходимо обратиться в службу поддержки.
Для этого повторно выберите ваш или любой соседний с ним сеанс. Если вы покупали билет через сайт, то в окошке покупки билетов
будет указан номер телефона и/или электронный адрес. Если через приложение, то нажмите на знак вопроса в правом верхнем углу.
В сплывающем окне появится номер телефона и/или электронный адрес.
Иногда билет может попасть в папку «Спам» - не забудьте проверить ее. А в дни с высокой загрузкой билет может прийти с небольшой задержкой, до 30 минут
Если оплата выбранных билетов по какой-либо причине не прошла, а места на схеме остались забронированными, волноваться не стоит.
Бронь снимается автоматически через 10-15 минут.
Если билет не пришел или Вы хотите его вернуть:
- 1.
Выбираете еще раз свой сеанс
- 2.
Жмете на кнопку
- 3.
В окне покупки билетов видите телефон или электронный адрес
- 4.
Звоните по номеру или пишете на указанный там адрес техподдержки, и мы решаем вашу проблему.
Обращаем ваше внимание, что билеты, купленные в кинотеатры сети КАРО, можно вернуть только в кассах кинотеатра до начала сеанса.
Концерты, спектакли и выставки
Правила возврата билетов на концерты, выставки и спектакли, приобретенных на сайте kinoafisha.info
Общие правила возврата
Денежные средства возвращаются на счет, с которого был оплачен электронный билет, либо перечисляются по реквизитам, указанным в заявлении на возврат денежных средств.
Сроки для рассмотрения заявлений на возврат денежных средств и принятия решений начинают исчисляться со дня, следующего за днем получения обращения посетителя.
Если заявление подано в нерабочий или выходной день, днем приема считается следующий рабочий день. Если заявление подано после окончания рабочего дня, днем приема считается следующий рабочий день. В случае если последний день срока для принятия решения или уведомления посетителя является не рабочим или выходным днем, решение может быть принято или посетитель может быть уведомлен на следующий рабочий день.
Сроки рассмотрения заявлений
- Отказ от посещения мероприятия по инициативе посетителя: заявление рассматривается в срок, не превышающий 10 дней со дня приема заявления.
- Возврат в связи с болезнью посетителя: заявление рассматривается в течение 10 дней со дня поступления медицинских документов. При необходимости срок может быть увеличен до 30 дней.
- Возврат в связи со смертью родственника: заявление рассматривается в течение 10 дней со дня поступления всех документов. При необходимости срок может быть увеличен до 20 дней.
Условия возврата билетов
- Замена или перенос мероприятия: билеты остаются действительными. Обмен билетов не производится. В случае замены мероприятия, билеты к возврату принимаются не позднее даты проведения замененного мероприятия. Входные билеты без места возврату не подлежат.
- Отказ от посещения по инициативе посетителя: возврат средств зависит от срока подачи заявления:
- За 10 дней до даты мероприятия и более: 100% номинальной стоимости билета.
- От 10 до 5 дней до даты мероприятия: 50% номинальной стоимости билета.
- От 5 до 3 дней до даты мероприятия: 30% номинальной стоимости билета.
- Менее чем за 3 дня до мероприятия: средства не возвращаются.
Пример возврата:
Мероприятие проводится 10 сентября.
При подаче полного комплекта документов:
- До 31 августа включительно: возврат 100% стоимости билета.
- С 01 по 05 сентября включительно: возврат 50% стоимости билета.
- С 06 по 07 сентября включительно: возврат 30% стоимости билета.
- С 08 по 10 сентября: средства не возвращаются.
Специальные условия
Билеты, приобретенные в рамках специальных программ и акций, могут не приниматься к возврату по решению организатора мероприятия.
Возврат по причине болезни
При документально подтвержденной болезни посетителя возврат осуществляется в размере 100% номинальной стоимости билетов.
В возврате может быть отказано, если:
- Заявление на возврат по причине болезни подано после даты проведения мероприятия.
- Медицинские документы поданы позднее 14 дней с даты проведения мероприятия.
- Представленные документы содержат недостоверную информацию.
- Билеты приобретены после возникновения у посетителя болезни, препятствующей посещению мероприятия.
Сервисный сбор возврату не подлежит.
Федеральный закон от 18.07.19 № 193-ФЗ, постановление правительства от 18.09.2020 № 1491