Выбираешь удобный способ оплаты, указываешь адрес электронной почты (нужно же нам куда то отправить тебе билеты) и приступаешь к оплате

Заполняешь месяц и год. Пишешь свой CVV код (переверни карту, он там)

Что делать если...

не пришел билет

ошибся в электронном адресе

оплата не прошла, а места остались забронированными

передумал идти в кино и хочешь вернуть деньги

Если билеты не отображаются в личном кабинете, и они не пришли на электронную почту , необходимо обратиться в службу поддержки. Для этого повторно выберите ваш или любой соседний с ним сеанс. Если вы покупали билет через сайт, то в окошке покупки билетов будет указан номер телефона и/или электронный адрес. Если через приложение, то нажмите на знак вопроса в правом верхнем углу. В сплывающем окне появится номер телефона и/или электронный адрес.

Иногда билет может попасть в папку «Спам» - не забудьте проверить ее. А в дни с высокой загрузкой билет может прийти с небольшой задержкой, до 30 минут

Если оплата выбранных билетов по какой-либо причине не прошла, а места на схеме остались забронированными, волноваться не стоит. Бронь снимается автоматически через 10-15 минут.

Если билет не пришел или Вы хотите его вернуть:

1. Выбираете еще раз свой сеанс 2. Жмете на кнопку 3. В окне покупки билетов видите телефон или электронный адрес 4. Звоните по номеру или пишете на указанный там адрес техподдержки, и мы решаем вашу проблему.

Обращаем ваше внимание, что билеты, купленные в кинотеатры сети КАРО, можно вернуть только в кассах кинотеатра до начала сеанса.