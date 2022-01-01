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Киноафиша Дистрибьютеры КАРО Премьер

Прокатчик КАРО Премьер

О прокатчике

Компания «КАРОПремьер» впервые появилась на рынке кинопроката в 1999 году и является официальным дистрибьютором знаменитой студии Warner Brothers Pictures на территории России и в странах СНГ. Сотрудничает также со студией New Line Cinema. На протяжении долгих лет компания является одним из лидеров проката. Входит в крупнейший медиахолдинг «КАРО».

За долгие годы компания «КАРО Премьер» выпустила несколько сотен кассовых картин, в числе которых все части «Властелина колец», «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана, трилогия «Матрица», «300 спартанцев», а также 5 фильмов из серии «Гарри Поттер».

Фильмы
Корпус Зеленых Фонарей
Корпус Зеленых Фонарей
фантастика, боевик, приключения , США
0.0
Дьявол в деталях
Дьявол в деталях
триллер 2021, США
0.0
Том и Джерри
Том и Джерри
анимация 2021, США
0.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер 2020, США
0.0
Довод
Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
0.0
Иисус был моим корешом
Иисус был моим корешом
драма, биография, исторический 2020, США
0.0
Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения 2020, США
0.0
Просто помиловать
Просто помиловать
драма 2020, США
0.0
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