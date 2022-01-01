Прокатчик КАРО Премьер

Компания «КАРОПремьер» впервые появилась на рынке кинопроката в 1999 году и является официальным дистрибьютором знаменитой студии Warner Brothers Pictures на территории России и в странах СНГ. Сотрудничает также со студией New Line Cinema. На протяжении долгих лет компания является одним из лидеров проката. Входит в крупнейший медиахолдинг «КАРО».

За долгие годы компания «КАРО Премьер» выпустила несколько сотен кассовых картин, в числе которых все части «Властелина колец», «Начало» и «Интерстеллар» Кристофера Нолана, трилогия «Матрица», «300 спартанцев», а также 5 фильмов из серии «Гарри Поттер».