Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бонни Райт
Бонни Райт
Bonnie Wright
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Бонни Райт
Bonnie Wright
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 февраля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Бонни Райт
Родилась 17 февраля 1991 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Бонни Райт
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
документальный, семейный
2022, Великобритания / США
8.0
Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези
2013, США
6.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер шоу о путешествиях «Фантастические друзья» со звездами «Гарри Поттера»
Ведущими и продюсерами проекта выступают братья Фелпс.
Написать
27 июня 2022 14:48
Появился новый постер спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс» с выпускниками школы чародейства и волшебства
На плакате запечатлены Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и другие.
Написать
16 декабря 2021 15:55
«Будет уже не то»: Джинни Уизли прокомментировала возобновление съемок «Гарри Поттера»
Актрису терзают противоречивые чувства.
Написать
6 июля 2021 13:24
Все новости
Related video
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»