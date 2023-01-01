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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011 / США / Великобритания
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8.4
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247
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
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BAFTA 2012
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший грим/прически
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
MTV Movie Awards 2012
Лучший герой
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Оскар 2012
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Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим
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