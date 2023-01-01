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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 2011 / США / Великобритания
8.4 Оцените
247 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая

Вся информация о фильме
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший грим/прически
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучший герой
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим
Номинант
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