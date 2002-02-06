Menu
Russian
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7
3 posters
Kinoafisha Films 8 Women

8 Women

8 femmes 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2002
Online premiere 25 April 2002
World premiere 6 February 2002
Release date
6 February 2002 Belgium AL
14 November 2002 Czechia 12+
6 February 2002 France
11 July 2002 Germany
29 November 2002 Great Britain
5 April 2002 Greece K15
2 May 2002 Hungary 12
19 July 2002 Kazakhstan
18 April 2002 Netherlands
6 February 2002 Romania 18+
27 February 2004 South Korea 15
29 November 2002 Spain
20 September 2002 USA
MPAA R
Budget €8,000,000
Worldwide Gross $42,426,583
Production BIM Distribuzione, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
8 femmes, 8 Women, 8 mujeres, 8 Frauen, 8 Mulheres, 8 donne e un mistero, 8 femei, 8 kadın, 8 kobiet, 8 kvinder, 8 kvinner, 8 kvinnor, 8 moterys, 8 naist, 8 naista, 8 nő, 8 žen, 8 žena, 8 žien, 8 γυναίκες, 8 жени, 8 женщин, 8 жінок, 8人の女たち, 8美圖, Hachinin no onna-tachi, Huit Femmes, Osam žena, 八美图, 八美圖
Director
Francois Ozon
Cast
Catherine Deneuve
Fanny Ardant
Isabelle Huppert
Ludivine Sagnier
Emmanuelle Béart
Cast and Crew
Film rating

7.3
7 IMDb
Film Reviews

Московская школа кино 28 December 2021, 06:21
Если устали от глупости бандитов из «Один дома», зефирности «Реальной любви» и привычных песен «Иронии судьбы», то есть кое-что совершенно… Read more…
Quotes
Gaby [6 of the women reenter the house after their investigation outside to find Gaby and Pierrette engaged in what appears to an act of woman-to-woman love] . Wait, it's not what you think.
Augustine We don't need to think, we can see.
