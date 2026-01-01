Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dead Again
6.9
Kinoafisha Films Dead Again
6.9

Dead Again

, 1991
Dead Again
USA / Thriller, Romantic, Drama, Detective / 18+
Poster of Dead Again
6.9

Synopsis

An amnesiac and a private eye find they might have a past life connection.

Cast

Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Mike Church
Emma Thompson
Emma Thompson
Margaret Strauss
Andy Garcia
Andy Garcia
Gray Baker
Lois Hall
Sister Constance
Richard Easton
Father Timothy
Joe Anderson
Joe Anderson
Patrick Montes
Pickup Driver
Robin Williams
Robin Williams
Dr. Cozy Carlisle
Jo Anderson
Starlet
Jo Anderson
Starlet
Raymond Cruz
Raymond Cruz
Supermarket Clerk
Wayne Knight
Wayne Knight
'Piccolo' Pete
Director Kenneth Branagh
Writer Scott Frank
Composer Patrick Doyle
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1991
World premiere 23 August 1991
Release date
30 August 1991 Russia 16+
14 November 1991 Argentina
5 March 1992 Australia
21 February 1992 Austria
28 February 1992 Denmark
21 February 1992 Finland
4 March 1992 France
20 February 1992 Germany
25 October 1991 Great Britain
4 March 1992 Greece
19 March 1992 Hong Kong
21 February 1992 Hungary
25 October 1991 Ireland
4 March 1992 Italy
15 February 1992 Japan
30 August 1991 Kazakhstan
21 February 1992 Netherlands
28 February 1992 Portugal
23 August 1991 Romania 15
11 April 1992 South Korea
28 February 1992 Spain
21 February 1992 Sweden
6 March 1992 Switzerland
27 March 1992 Turkey
23 August 1991 USA
30 August 1991 Ukraine
10 July 1992 Uruguay
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $38,016,380
Production Paramount Pictures, Mirage Enterprises, Renaissance Theatre Company
Also known as
Dead Again, Volver a morir, Morir todavía, Schatten der Vergangenheit, Znovu po smrti, Умереть заново, Ai to shi no aida de, Between Love and Death, Dobare Morde, Død for anden gang, Död på nytt, Dying Again for Love, Înviat din morţi, Jälle surnud, L'altro delitto, Le passé revient, Meghalsz újra!, Mordet fra fortiden, Murha menneisyydestä, Nekroi xana, Ponovo mrtav, Tornar a morir, Umrzeć powtórnie, Vel mirusi, Viver de Novo, Voltar a Morrer, Yeniden Ölmek, Zemřít znovu, Νεκροί ξανά, Отново мъртва, फिर से मर गया, 再續前世情, 愛と死の間で, เมินเสียเถิดความตาย

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Quotes

Cozy Carlisle Someone's either a smoker or a nonsmoker. There's no in-between. The trick is to find out which one you are and be that.
Mike Church Yeah, well, you know, I'm - I'm trying to quit. So...
Cozy Carlisle Don't tell me you're trying to quit. People who say they are trying to quit are basically pussies who cannot commit. Find out which one you are. Be that. That's it. If you're a nonsmoker, you'll know.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dead Again

Hamlet
Hamlet Crime, Thriller, Romantic, Drama
1996, USA / Great Britain
8.0
Mary Shelley's Frankenstein
Mary Shelley's Frankenstein Drama, Romantic, Horror
1994, USA / Japan
6.0
Peter's Friends
Peter's Friends Drama, Comedy, Romantic
1992, Great Britain
7.0
Henry V
Henry V Action, Drama, Romantic, History, War
1989, Great Britain
7.0
Macbeth
Macbeth Theatrical, Drama
2013, Great Britain
8.0
The Magic Flute
The Magic Flute Musical, Romantic
2006, USA
6.0
Much Ado About Nothing
Much Ado About Nothing Romantic, Family, Comedy
1993, Great Britain
7.0
The Magic Flute
The Magic Flute Opera
2017, USA
7.0
A Midwinter's Tale
A Midwinter's Tale Theatrical
2015, Great Britain
7.0
Carrington
Carrington Drama, Biography, Romantic
1995, France / Great Britain
6.0
A Midwinter's Tale
A Midwinter's Tale Comedy
1995, Great Britain
6.0
Murder on the Orient Express
Murder on the Orient Express Detective, Thriller
2017, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more