|30 August 1991
|Russia
|16+
|14 November 1991
|Argentina
|5 March 1992
|Australia
|21 February 1992
|Austria
|28 February 1992
|Denmark
|21 February 1992
|Finland
|4 March 1992
|France
|20 February 1992
|Germany
|25 October 1991
|Great Britain
|4 March 1992
|Greece
|19 March 1992
|Hong Kong
|21 February 1992
|Hungary
|25 October 1991
|Ireland
|4 March 1992
|Italy
|15 February 1992
|Japan
|30 August 1991
|Kazakhstan
|21 February 1992
|Netherlands
|28 February 1992
|Portugal
|23 August 1991
|Romania
|15
|11 April 1992
|South Korea
|28 February 1992
|Spain
|21 February 1992
|Sweden
|6 March 1992
|Switzerland
|27 March 1992
|Turkey
|23 August 1991
|USA
|30 August 1991
|Ukraine
|10 July 1992
|Uruguay