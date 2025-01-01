Menu
Poster of Nosferatu the Vampyre
7.5 IMDb Rating: 7.4
Kinoafisha Films Nosferatu the Vampyre

Nosferatu the Vampyre

Nosferatu: Phantom der Nacht 18+
Synopsis

Jonathan and Lucy live in Wismar and the Count wants a house there. Varna is a port on the Black Sea, close to Dracula's castle.
Country West Germany / France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1979
World premiere 17 January 1979
Release date
12 October 1979 Brazil 16
17 January 1979 Canada PG
26 March 1979 Denmark
17 January 1979 France
12 April 1979 Germany
15 February 1979 Italy
15 March 1979 Netherlands
14 April 1979 Spain
5 October 1979 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $3,451
Production Werner Herzog Filmproduktion, Gaumont, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Also known as
Nosferatu - Phantom der Nacht, Nosferatu the Vampyre, Nosferatu: Phantom der Nacht, Nosferatu, Nosferatu, fantôme de la nuit, Nosferatu, vampiro de la noche, Nosferatu - Fantom noci, Nosferatu - Il principe della notte, Nosferatu - nakties vaiduoklis, Nosferatu - nattens härskare, Nosferatu - Nattens vampyr, Nosferatu - vampyren, Nosferatu - Vampyrenes hevn, Nosferatu - wampir, Nosferatu - yön valtias, Nosferatu el Vampiro, Nosferatu, a vámpír, Nosferatu, az éjszaka fantomja, Nosferatu, el vampiro, Nosferatu, el vampiro de la noche, Nosferatu, fantoma noptii, Nosferatu, o Fantasma da Noite, Nosferatu: el vampiro, Nosferatu: Nattens vampyr, Nosferatu: O Vampiro da Noite, Nosferatu: Phantom der Nacht (subtitle Nosferatu the Vampyre), Nosferatu: Phantom of the Night, Nosferatu: Vampiro de la noche, Vampir Nosferatu, Νοσφεράτου, το φάντασμα της νύχτας, Νοσφεράτου: Ο Δράκουλας της νύχτας, Το σπέρμα του βρυκόλακα, Носферату - привид ночі, Носферату: Призрак ночи, Носферату: Фантом ноћи, Носферату: Фантомът на нощта, 노스페라투, ノスフェラトゥ, 吸血鬼
Director
Werner Herzog
Cast
Klaus Kinski
Isabelle Adjani
Bruno Ganz
Walter Ladengast
Dan van Husen
Similar films for Nosferatu the Vampyre
Shadow of the Vampire 6.9
Shadow of the Vampire (2000)
My Best Fiend 7.9
My Best Fiend (1999)
Kairat 7.0
Kairat (1991)
Cobra Verde 6.2
Cobra Verde (1987)
The Hunger 6.9
The Hunger (1983)
The Hound of the Baskervilles 4.6
The Hound of the Baskervilles (1983)
Fitzcarraldo 8.0
Fitzcarraldo (1982)
Woyzeck 7.0
Woyzeck (1979)
Stroszek 7.8
Stroszek (1976)
The Enigma of Kaspar Hauser 7.2
The Enigma of Kaspar Hauser (1974)
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 7.6
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1973)
Aguirre, the Wrath of God 7.5
Aguirre, the Wrath of God (1972)

7.5
7.4 IMDb
