3 posters
Kinoafisha Films The Conformist

The Conformist

Il conformista 18+
The Conformist - trailer with russian subtitles
The Conformist  trailer with russian subtitles
Country Germany / Italy / France
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1971
World premiere 1 July 1970
Release date
14 November 2024 Russia 18+
1 January 1972 Brazil
31 December 1971 Finland
15 February 1971 France
15 April 1971 Germany
14 June 1973 Hungary 18
21 October 1970 Italy
2 September 1972 Japan R18+
2 October 2014 Netherlands
24 November 1974 Poland 18
24 September 1988 Portugal
28 January 2016 South Korea
17 June 1975 Spain
28 February 1972 Sweden
22 October 1970 USA
28 August 2014 Ukraine
MPAA R
Budget $750,000
Worldwide Gross $723,258
Production Mars Film, Marianne Productions, Maran Film
Also known as
Il conformista, El conformista, The Conformist, Konformista, Fascisten, Konformist, 同流者, Der große Irrtum, Le conformiste, O Conformista, Конформист, A megalkuvó, Ansatsu no Mori, Conformistul, De conformist, Der Konformist, Donbalero, Fascistene, Fasisti, Ha'Conformist, Kẻ Tuân Thủ, Konformistas, Medløberen, Ο κονφορμίστας, Конформистът, Конформіст, 暗殺の森
Director
Bernardo Bertolucci
Bernardo Bertolucci
Cast
Jean-Louis Trintignant
Jean-Louis Trintignant
Stefania Sandrelli
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 18 votes
7.9 IMDb
Quotes
Italo A normal man? For me, a normal man is one who turns his head to see a beautiful woman's bottom. The point is not just to turn your head. There are five or six reasons. And he is glad to find people who are like him, his equals. That's why he likes crowded beaches, football, the bar downtown...
Marcello At Piazza Venice.
Italo He likes people similar to himself and does not trust those who are different. That's why a normal man is a true brother, a true citizen, a true patriot...
Marcello A true fascist.
The Conformist - trailer with russian subtitles
The Conformist Trailer with russian subtitles
Stills
