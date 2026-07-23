Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Wild Strawberries
7.7
Wild Strawberries - Subtitled trailer
Kinoafisha Films Wild Strawberries
7.7

Wild Strawberries

, 1957
Wild Strawberries / Smultronstallet
Sweden / Drama / 18+
Tickets Trailers
Tickets
Poster of Wild Strawberries
7.7
Tickets
Wild Strawberries - Subtitled trailer
Wild Strawberries  Subtitled trailer

Cast

Victor Sjöström
Victor Sjöström
Dr. Eberhard Isak Borg
Ingrid Thulin
Ingrid Thulin
Marianne Borg
Max von Sydow
Max von Sydow
Gunnar Björnstrand
Gunnar Björnstrand
Dr. Evald Borg
Bibi Andersson
Bibi Andersson
Hitchhiker
Jullan Kindahl
Agda
Folke Sundquist
Anders
Björn Bjelfvenstam
Viktor
Naima Wifstrand
Mrs. Borg - Isak's Mother
Gunnel Broström
Berit Alman
Gertrud Fridh
Karin Borg - Isak's wife
Director Ingmar Bergman
Writer Ingmar Bergman
Composer Erik Nordgren
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1957
World premiere 28 August 1957
Release date
26 May 2022 Russia Иноекино 16+
26 December 1957 Brazil
6 October 1958 Denmark
20 March 1959 Finland
17 April 1959 France
21 July 1961 Germany
5 October 1958 Great Britain
20 June 2019 Greece
28 August 1958 Italy
1 December 1962 Japan
28 August 1957 Norway 12
10 January 2014 Portugal
16 May 2013 South Korea 12
4 April 2001 Spain 7
26 December 1957 Sweden
26 December 1957 USA
1 October 1965 USSR
Worldwide Gross $104,614
Production Svensk Filmindustri (SF)
Also known as
Smultronstället, Wild Strawberries, Wilde Erdbeeren, Cuando huye el día, 野草莓, Divje jagode, Divlje jagode, Fresas salvajes, Fresas silvestres, Les Fraises sauvages, Lesní jahody, Morangos Silvestres, Wilde aardbeien, Дивље јагоде, Земляничная поляна, A nap vége, Agries fraoules, Alla fine del giorno, Altout albarry, Fragii sălbatici, Il posto delle fragole, Jordbærstedet, Lesne jahody, Lesné jahody, Maasikavälu, Maduixes silvestres, Mansikkapaikka, Noichigo, Tam, gdzie rosną poziomki, Tout farangiha-ye vahshi, Trái Dâu Dại, Un largo viaje, Ved vejs ende, Yaban Çilekleri, Yabanı çiyələklər, Yertut dalasi, Žemuogių pievelė, Άγριες φράουλες, Поляната с дивите ягоди, Сунична галявина, 野いちご, 산딸기, التوت البري

Film rating

7.7
Rate 13 votes
8.1 IMDb
Updated 23 July 2026

Film Trailers

All trailers
Wild Strawberries - Subtitled trailer
Wild Strawberries Subtitled trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Viktor [to his friend who wants to become a priest] When your were little you belived in Santa Claus, now you belive in God.
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Illyuzion
16:15 from 2000 ₽
All showtimes and tickets

Similar films for Wild Strawberries

Autumn Sonata
Autumn Sonata Musical, Drama
1978, Sweden / France / Germany
8.0
Winter Light
Winter Light Drama
1962, Sweden
8.0
Through a Glass Darkly
Through a Glass Darkly Drama
1961, Sweden
7.0
Cries and Whispers
Cries and Whispers Drama
1972, Sweden
7.0
The Silence
The Silence Drama
1963, Sweden
7.0
The Seventh Seal
The Seventh Seal Drama, Fantasy
1956, Sweden
7.0
Persona
Persona Drama, Crime
1966, Sweden
7.0
The Virgin Spring
The Virgin Spring Crime, Drama
1960, Sweden
8.0
Fanny and Alexander
Fanny and Alexander Mystery, Drama, Fairy Tale
1982, Sweden / France / West Germany
7.0
The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger
The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger Documentary
2016, Great Britain
6.0
The Role
The Role Drama
2013, Russia / Finland / Belarus
5.0
Nostalghia
Nostalghia Drama
1983, Italy / USSR
7.0

«Wild Strawberries» now playing

Fri 31 Sun 2 Tue 4
How do I book tickets for Wild Strawberries? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Illyuzion
Marksistskaya
2D, SUB
16:15 from 2000 ₽
All showtimes and tickets
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more