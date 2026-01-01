Menu
Poster of Trapeze
Kinoafisha Films Trapeze

Trapeze

Trapeze 18+
Synopsis

A crippled circus acrobat is torn emotionally between two ambitious young trapeze artists, one a talented young American and a less-gifted but beautiful Italian.
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1956
World premiere 30 May 1956
Release date
1 January 1957 Brazil
25 November 1957 Denmark
28 November 1956 France
18 December 1956 Germany
17 August 1956 Great Britain U
19 December 1956 Portugal
30 May 1956 USA
Budget $4,000,000
Production Hecht-Lancaster Productions, Joanna Productions, Susan Productions
Also known as
Trapeze, Trapez, Trapecio, Trapèze, Trapézio, Kûchû buranko, Trapés, Trapets, Trapetsi, Trapéz, Trapezio, Variete, Βαριετέ, Τραπέζιο, Трапец, Трапеция, 空中ぶらんこ
Director
Carol Reed
Cast
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Tony Curtis
Tony Curtis
Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida
Katy Jurado
Tomas Gomez
Cast and Crew
Quotes
Lola Monsieur Bouglione, how do you like? Beautiful, yes? You want us? By opening night, magnificent. I tell you, these boys...
Bouglione What they do, I see. What do you do?
Lola Me? I show you. Hey-hup! Hey-hup! Hup! Alley-hup! Ah-hup! Hup!
